Έλενα Γαλύφα: «Γύρισα άρον άρον πίσω…» – Το μέρος όπου ξέχασε την βαλίτσα της

Για το μέρος του αεροδρομίου όπου ξέχασε τη βαλίτσα της ύστερα από ταξίδι μίλησε η Έλενα Γαλύφα στο «Happy Day». Όπως εξήγησε, κατάλαβε ότι την είχε αφήσει στην τουαλέτα όταν ο οδηγός ταξί σχολίασε πόσο ελαφριά ταξιδεύει, με αποτέλεσμα να επιστρέψει άρον άρον πίσω για να την παραλάβει.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Έλενα Γαλύφα
Φωτογραφία: Instagram/elenagalifa
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για το μέρος του αεροδρομίου, που ξέχασε ύστερα από ένα ταξίδι την βαλίτσα της, μίλησε η Έλενα Γαλύφα στο «Happy Day».
  • Όπως εξήγησε, κατάλαβε ότι είχε αφήσει την αποσκευή της στην τουαλέτα έπειτα από σχόλιο ταξιτζή και γύρισε άρον άρον πίσω για να την παραλάβει.
  • Επιπλέον, ανέφερε ότι έχει ξεχάσει αρκετές φορές πράγματα στον έλεγχο του αεροδρομίου, όπως κινητά αλλά και το εισιτήριό της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Για το μέρος του αεροδρομίου, που ξέχασε ύστερα από ένα ταξίδι την βαλίτσα της, μίλησε η Έλενα Γαλύφα στο «Happy Day». Στις δηλώσεις της στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή, περιέγραψε το πώς το κατάλαβε και παραδέχτηκε ότι της έχει συμβεί και στο παρελθόν, με άλλα πράγματα.

Συγκεκριμένα, η Έλενα Γαλύφα στη διάρκεια των δηλώσεών της, εξήγησε πως: «Βρήκα την βαλίτσα μου. Να είναι καλά ο ταξιτζής που μου είπε: “Ελαφριά ταξιδεύετε μαντάμ”. Λέω: “Ελαφριά; Ωχ σταμάτα η βαλίτσα μου”».

«Γύρισα άρον άρον πίσω, δεν με έβαζαν από τον έλεγχο, τελικά τα κατάφερα. Την ξέχασα στην τουαλέτα. Πήγα στην τουαλέτα και βγήκα αμέριμνη, χωρίς την βαλίτσα», συνέχισε.

Επιπλέον, μιλώντας στο συνεργείο του «Happy Day», ανέφερε ότι: «Έχω ξεχάσει πολλές φορές πράγματα. Εκεί στον έλεγχο του αεροδρομίου, έχω ξεχάσει κινητά. Μου είχε πει: “Πού πάτε; Χωρίς αυτό δεν μπορείτε να ταξιδέψετε”. Είχα ξεχάσει το εισιτήριο». 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ