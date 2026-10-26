Έλενα Γαλύφα: «Γύρισα άρον άρον πίσω…» – Το μέρος όπου ξέχασε την βαλίτσα της

Για το μέρος του αεροδρομίου, που ξέχασε ύστερα από ένα ταξίδι την βαλίτσα της, μίλησε η Έλενα Γαλύφα στο «Happy Day». Στις δηλώσεις της στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή, περιέγραψε το πώς το κατάλαβε και παραδέχτηκε ότι της έχει συμβεί και στο παρελθόν, με άλλα πράγματα.

Συγκεκριμένα, η Έλενα Γαλύφα στη διάρκεια των δηλώσεών της, εξήγησε πως: «Βρήκα την βαλίτσα μου. Να είναι καλά ο ταξιτζής που μου είπε: “Ελαφριά ταξιδεύετε μαντάμ”. Λέω: “Ελαφριά; Ωχ σταμάτα η βαλίτσα μου”».

«Γύρισα άρον άρον πίσω, δεν με έβαζαν από τον έλεγχο, τελικά τα κατάφερα. Την ξέχασα στην τουαλέτα. Πήγα στην τουαλέτα και βγήκα αμέριμνη, χωρίς την βαλίτσα», συνέχισε.

Επιπλέον, μιλώντας στο συνεργείο του «Happy Day», ανέφερε ότι: «Έχω ξεχάσει πολλές φορές πράγματα. Εκεί στον έλεγχο του αεροδρομίου, έχω ξεχάσει κινητά. Μου είχε πει: “Πού πάτε; Χωρίς αυτό δεν μπορείτε να ταξιδέψετε”. Είχα ξεχάσει το εισιτήριο».