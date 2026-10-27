Δούκισσα Νομικού: Οι φωτογραφίες και οι ευχές στον Δημήτρη Θεοδωρίδη για την ονομαστική του εορτή

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Η Δούκισσα Νομικού ευχήθηκε στον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, για την ονομαστική του εορτή, δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες συνόδευσε με προσωπικές αφιερώσεις.

Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, το μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή στον προσωπικό της λογαριασμό, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Happy nameday my D».

Κάθε φωτογραφία συνοδευόταν από ένα διαφορετικό μήνυμα προς τον σύζυγό της. Στο πρώτο στιγμιότυπο έγραψε: «Αυτό και να σου εύχομαι χρόνια πολλά για τη γιορτή σου κάθε χρόνο».

Στη συνέχεια, η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε ακόμη μία κοινή τους φωτογραφία, την οποία συνόδευσε με τη φράση: «Αυτό και να μην κρατήσω ποτέ το χέρι άλλου άνδρα».

Σε επόμενο στιγμιότυπο, όπου πόζαρε στο πλευρό του Δημήτρη Θεοδωρίδη, σημείωσε: «Αυτό και να κάνουμε τις συνηθισμένες ημέρες να μοιάζουν ξεχωριστές».

Η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με μία τελευταία αφιέρωση για την κοινή τους ζωή: «Αυτό και να μεγαλώνουμε παρέα».