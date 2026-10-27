Σάσα Μπάστα: Έγκυος στο δεύτερο παιδί της – Το φύλο και το όνομα που αποκάλυψε στο «The 2Night Show»

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Την εγκυμοσύνη της στο δεύτερο παιδί της ανακοίνωσε η Σάσα Μπάστα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «The 2Night Show», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το βράδυ της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει κορίτσι, το οποίο θα ονομαστεί Φανή Εφραιμία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απόφαση να αποκτήσει δεύτερο παιδί, αλλά και στην αντίδραση της κόρης της, Ειρήνης.

«Είμαι εξίμισι μηνών έγκυος, περιμένουμε κοριτσάκι και θα το πούμε Φανή Εφραιμία. Έμεινα συνειδητά έγκυος, το θέλαμε πάρα πολύ.

Με την κόρη μου, την Ειρήνη, θα έχουν οκτώ χρόνια διαφορά ηλικίας. Πολλοί με ρωτούν αν είμαι σίγουρη για δεύτερο παιδί, ενώ μου έλεγαν πότε θα κάνω δεύτερο. Η Ειρήνη νομίζει ότι εκείνη είναι η μαμά και εγώ απλώς θα γεννήσω. Με ενδιαφέρει η Ειρήνη να είναι καλός άνθρωπος και να το μεταδώσει και στο μωρό», δήλωσε η Σάσα Μπάστα.

«Αν δεν είσαι καλός και γλυκός άνθρωπος»

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αντιμετωπίζει τους καλεσμένους του, επισημαίνοντας ότι η εγκυμοσύνη αποτελεί προσωπικό ζήτημα που απαιτεί διακριτικότητα.

Με αφορμή τη συζήτηση, αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί τηλεφωνική πρόσκληση από άλλη τηλεοπτική εκπομπή, προκειμένου να εμφανιστεί και να δείξει την κοιλιά της.

«Είναι διαφορετικό να έρθεις να πεις για την εγκυμοσύνη, που είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Αν δεν είσαι καλός και γλυκός άνθρωπος, δεν μπορείς να το διαχειριστείς σωστά, με λεπτότητα και διακριτικότητα. Εσύ μου δίνεις τον χώρο και τον χρόνο που εγώ θέλω. Με πήραν τηλέφωνο από εκπομπή ότι θέλουν να πάω να δείξω την κοιλιά μου», ανέφερε η Σάσα Μπάστα.