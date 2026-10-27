Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Στήριξη στην ελληνική εξωτερική πολιτική και έκκληση για εθνική ενότητα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την ανάγκη διατήρησης της εθνικής ενότητας, ιδιαίτερα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ασκώντας παράλληλα κριτική σε όσους προχωρούν σε δημόσιες καταγγελίες και διακινούν φήμες για εθνικά θέματα χωρίς να γνωρίζουν το σύνολο των δεδομένων.

Ο Αρχιεπίσκοπος τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, την οποία διοργάνωσε η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο της Αστόρια, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της Ομογένειας, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης και της διπλωματικής υπηρεσίας, επισημαίνοντας ότι όσοι είναι αρμόδιοι για τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν είναι πάντοτε δυνατόν να δημοσιοποιηθούν.

«Καθήκον μας, αγαπητοί μου, είναι να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την εξωτερική πολιτική που χαράσσει η εθνική μας ηγεσία», ανέφερε.

Εξηγώντας τη θέση του, υποστήριξε ότι η αξιολόγηση της εθνικής στρατηγικής απαιτεί γνώση των παραμέτρων που καθορίζουν τις διπλωματικές αποφάσεις.

«Δεν είναι συνετό να κρίνουμε την εθνική μας στρατηγική, διότι δεν γνωρίζουμε όσα εκείνοι είναι σε θέση να γνωρίζουν. Πολύ απλά, δεν μπορούμε, και κάποιες φορές δεν πρέπει, να γνωρίζουμε όλες τις πτυχές αυτών των ζητημάτων», σημείωσε.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η κριτική στις δημόσιες καταγγελίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο κ. Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε επίσης στον δημόσιο διάλογο για τα εθνικά ζητήματα, επικρίνοντας τη διατύπωση ατεκμηρίωτων κατηγοριών και τη διάδοση φημών, ιδιαίτερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Επισήμανε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις για διπλωματικούς χειρισμούς, χωρίς πλήρη ενημέρωση για τις σχετικές εξελίξεις, μπορούν να προκαλέσουν αντιπαραθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τους Έλληνες της Διασποράς να εμπιστεύονται τους θεσμούς και να αποφεύγουν ενέργειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ενότητα γύρω από τα εθνικά θέματα.

«Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην πατρίδα μας και να διαφυλάσσουμε την εθνική μας ενότητα, ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε προσωπικά στον Γιώργο Γεραπετρίτη, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών και στους Έλληνες διπλωμάτες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Εκκλησία και οι ομογενειακοί φορείς παραμένουν στη διάθεση της Ελλάδας για την υποστήριξη των εθνικών επιδιώξεων.

«Κύριε υπουργέ, προσβλέπουμε σε εσάς και τους συνεργάτες σας με εμπιστοσύνη και σας διαβεβαιώνουμε ότι όλοι εμείς, η Εκκλησία, η Ομογένεια και όλες οι ομογενειακές οργανώσεις, είμαστε πάντοτε στην υπηρεσία του έθνους», δήλωσε.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η παρουσία του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο αποτέλεσε την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στον συγκεκριμένο χώρο έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια.

Η επανένωση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά την επανένωση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, η λειτουργία της οποίας είχε επηρεαστεί επί σειρά ετών από εσωτερικές αντιπαραθέσεις.

Μετά την υπέρβαση των διαφωνιών, στην προεδρία της Ομοσπονδίας εξελέγη ο Χρήστος Βούρνιας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο οποίος στο παρελθόν είχε θέσει ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις του ομογενειακού φορέα την αποκατάσταση της ενότητάς του, συνεχάρη τη νέα διοίκηση για την επίλυση των εσωτερικών διαφορών.

Κατά την ομιλία του, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας των ομογενειακών οργανώσεων και της κοινής δράσης για την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων.

Οι αναφορές στο 1940, τον Κωστή Παλαμά και τον Γιάννη Ρίτσο

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κ. Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε στα γεγονότα του 1940 και στον αγώνα του ελληνικού λαού για την ελευθερία, συνδέοντας το ιστορικό περιεχόμενο της εθνικής επετείου με την αντίσταση απέναντι στην καταπίεση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κηδεία του Κωστή Παλαμά, το 1943, η οποία κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής εξελίχθηκε σε μαζική εκδήλωση εθνικής αντίστασης.

Επικαλέστηκε επίσης στίχους του Γιάννη Ρίτσου, αναφερόμενος στον ρόλο της ελληνικής ποίησης στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στην έκφραση των αγώνων για την ελευθερία.

Ο Αρχιεπίσκοπος συνέδεσε τις θυσίες των Ελλήνων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με τη χριστιανική αντίληψη για την ελευθερία, την οποία παρουσίασε ως έκφραση προσφοράς και αγάπης προς τον συνάνθρωπο και όχι ως δυνατότητα επιβολής στους άλλους.

«Η ελευθερία που μας προσφέρει ο Χριστός δεν είναι η ελευθερία να κυριαρχούμε στους άλλους. Είναι η ελευθερία της θυσιαστικής αγάπης», ανέφερε, ολοκληρώνοντας τη σχετική αναφορά στο πνευματικό μήνυμα της Ορθοδοξίας και στις θυσίες του ελληνικού λαού.