Εκλογές στο Ισραήλ: Στις κάλπες 7,3 εκατ. ψηφοφόροι – Αμφίρροπη αναμέτρηση Νετανιάχου και Άιζενκοτ

Με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να μην προβλέπουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία για καμία από τις δύο βασικές πολιτικές συμμαχίες, περίπου 7,3 εκατομμύρια Ισραηλινοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η αναμέτρηση αποτελεί και δοκιμασία για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι ψηφοφόροι καλούνται να αξιολογήσουν την κυβερνητική πολιτική σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης.

Η συμμαχία της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, με επικεφαλής τον Νετανιάχου, βρίσκεται δημοσκοπικά κοντά στον βασικό συνασπισμό της αντιπολίτευσης, του οποίου ηγείται ο κεντρώος Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, καμία από τις δύο πλευρές δεν αναμένεται να εξασφαλίσει τις 61 έδρες που απαιτούνται για την πλειοψηφία στην Κνέσετ, γεγονός που δημιουργεί προοπτική παρατεταμένων διαβουλεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η ψηφοφορία διεξάγεται εν μέσω αυξανόμενων διεθνών επικρίσεων για τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, τη βία των εποίκων και την επέκταση των οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Τα ζητήματα αυτά συνδέονται με την πολιτική της κυβέρνησης Νετανιάχου, η οποία θεωρείται η πιο δεξιά στην ιστορία του Ισραήλ.

Παράλληλα, η αναμέτρηση συγκεντρώνει διεθνές ενδιαφέρον λόγω των επανειλημμένων απειλών του Ισραηλινού πρωθυπουργού εναντίον του Ιράν, οι οποίες εντείνουν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση του περιφερειακού πολέμου, που έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι προεκλογικές θέσεις Νετανιάχου και αντιπολίτευσης

Οι δύο αντίπαλες συμμαχίες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο εκλογικό αποτέλεσμα, παρουσιάζοντας διαφορετικές προτεραιότητες για το μέλλον της χώρας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, 77 ετών, έχει διατελέσει πρωθυπουργός συνολικά επί 19 χρόνια, περισσότερο από οποιονδήποτε προκάτοχό του. Στην προεκλογική του εκστρατεία προβάλλει την ασφάλεια του Ισραήλ ως βασική προτεραιότητα, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να την εγγυηθεί, παρά την αποτυχία των μηχανισμών ασφαλείας να αποτρέψουν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Για να ενισχύσει τη θέση του, επικαλείται τα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον της Χαμάς στη Γάζα και της Χεζμπολά, ενώ δεσμεύεται ότι, εφόσον παραμείνει στην εξουσία, θα «τελειώσει τη δουλειά» στο Ιράν.

Την ίδια περίοδο, οι ακροδεξιοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς έχουν παρουσιάσει σχέδια για την εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Νετανιάχου διατηρεί επίσης την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέλαβε αυτή την εβδομάδα τη στήριξή του στην προσπάθεια του Ισραηλινού πρωθυπουργού να παραμείνει στην εξουσία.

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση συνδέει την εκλογική διαδικασία με την προστασία της ισραηλινής δημοκρατίας, ασκώντας κριτική στις επανειλημμένες επιθέσεις του Νετανιάχου κατά της δικαστικής εξουσίας. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με δίκες για υποθέσεις διαφθοράς.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ επέλεξε χαμηλότερους τόνους κατά την προεκλογική περίοδο, επιδιώκοντας να προβάλει μια εικόνα σοβαρότητας και υποσχόμενος να «ενώσει ξανά όλους τους Ισραηλινούς».

Στον συνασπισμό του συμμετέχουν οι πρώην πρωθυπουργοί Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ, καθώς και οι έμπειροι πολιτικοί Αβίγκντορ Λίμπερμαν και Γιαΐρ Γκολάν.

Μεταξύ των προεκλογικών δεσμεύσεων της συμμαχίας περιλαμβάνεται η σύσταση ερευνητικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, με στόχο την απόδοση ευθυνών.

Αυξημένες προσδοκίες για τη συμμετοχή των ψηφοφόρων

Μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι η συμμετοχή στις εκλογές ενδέχεται να φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς η αναμέτρηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινωνίας.

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί που διαμένουν στο εξωτερικό έχουν επιστρέψει στη χώρα για να ψηφίσουν. Παράλληλα, αυξημένη κινητοποίηση εμφανίζει η αραβική μειονότητα, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του πληθυσμού. Μέλη της δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς διακρίσεις, ενώ επιδιώκουν την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης.

Το κλίμα που επικρατεί αποτυπώνεται και στις δηλώσεις πολιτών.

Η Ουριέλ Μπράντλερ, 58 ετών, η οποία εργάζεται στον τομέα των ακινήτων στην Ιερουσαλήμ, δηλώνει «πολύ, πολύ στρεσαρισμένη». Χαρακτηρίζει τη σημερινή αναμέτρηση ως μία από «τις πιο σημαντικές εκλογές της ιστορίας» του Ισραήλ και εκφράζει την επιθυμία της για «αλλαγή προς το καλύτερο σε όλα τα επίπεδα».

Αντίθετα, η Ζιπόρα Μπένετ, 85χρονη συνταξιούχος που κατοικεί στην Ιερουσαλήμ, δηλώνει ότι θα στηρίξει τον Νετανιάχου, επειδή «δεν φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες» και διαθέτει «την υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης».

Στο Τελ Αβίβ, ο Ορ Χόρνινγκ, 39 ετών, εργαζόμενος στον τομέα της τεχνολογίας, εκφράζει την ελπίδα ότι η χώρα θα αφήσει πίσω της την περίοδο «των πολέμων, των τρομοκρατικών επιθέσεων, όλων αυτών των τραυμάτων, του μεγαλύτερου σκανδάλου ασφαλείας στην ιστορία του Ισραήλ», όπως χαρακτηρίζει την επίθεση της Χαμάς που οδήγησε στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αξίζουμε να έχουμε μια χώρα την οποία (…) δεν απεχθάνεται όλος ο κόσμος κι η οποία φροντίζει τους πολίτες της», δηλώνει, προσθέτοντας ότι αυτό είναι κάτι «που δεν συμβαίνει σήμερα».

Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 07:00 έως τις 22:00, ώρα Ελλάδας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, τα μεγαλύτερα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα θα μεταδώσουν τις πρώτες εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα, ενώ τα επίσημα στοιχεία αναμένονται τις επόμενες ημέρες.