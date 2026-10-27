Σαν σήμερα 27 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Τα σημαντικότερα γεγονότα της 27ης Οκτωβρίου, από την ίδρυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την Πορεία προς τη Ρώμη μέχρι τα εγκαίνια του Καυτανζογλείου Σταδίου. Οι γεννήσεις του Γιώργου Κωνσταντίνου και του Θόδωρου Ζαγοράκη και οι θάνατοι της Έλλης Παππά, του Λου Ριντ και του Πέτρου Θέμελη.