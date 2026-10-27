Σαν σήμερα 27 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1829: Ο τσάρος Νικόλαος Α’ της Ρωσίας αποστέλλει στην Ελλάδα 6.000 τυφέκια και 12 πυροβόλα, προκειμένου να ενισχύσει τον νεοσύστατο ελληνικό στρατό, έπειτα από αίτημα του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.
- 1833: Ιδρύεται το Ελεγκτικό Συνέδριο, ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της Ελλάδας.
- 1922: Ο Μπενίτο Μουσολίνι πραγματοποιεί τη Μεγάλη Πορεία προς τη Ρώμη, με στόχο την κατάληψη της εξουσίας.
- 1938: Η χημική βιομηχανία «Du Pont» ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου συνθετικού νήματος, το οποίο ονομάζει νάιλον.
- 1960: Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής εγκαινιάζει, παρουσία των βασιλέων, το Καυταντζόγλειο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε θεμελιωθεί στις 26 Οκτωβρίου 1956. Την ίδια ημέρα εγκαινιάζονται οι εγκαταστάσεις του Αλεξάνδρειου Μέλαθρου και του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης.
- 1997: Η δραχμή δέχεται ισχυρές πιέσεις εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματιστηριακής κρίσης που ξεκίνησε από το Χονγκ Κονγκ. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια για τη στήριξη του ελληνικού νομίσματος.
- 2011: Γίνεται η πρεμιέρα της ταινίας Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στη στεριά στους κινηματογράφους
Γεννήσεις
- 1913: Γεννιέται ο Ότο Βίχτερλε, Τσέχος χημικός και εφευρέτης των μαλακών φακών επαφής. Πέθανε στις 18 Αυγούστου 1998.
- 1934: Γεννιέται ο Γιώργος Κωνσταντίνου, Έλληνας ηθοποιός.
- 1971: Γεννιέται ο Θόδωρος Ζαγοράκης, Έλληνας παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και αθλητικός παράγοντας, ο οποίος διετέλεσε αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας στην κατάκτηση του Euro 2004.
- 1976: Γεννιέται ο Αριέλ Ιμπαγάσα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
- 2009: Πεθαίνει η Έλλη Παππά, Ελληνίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, χήρα του Νίκου Μπελογιάννη. Γεννήθηκε το 1920.
- 2013: Πεθαίνει ο Λου Ριντ (Λούις Άλεν Ριντ), Αμερικανός μουσικός της ροκ. Γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου 1942.
- 2023: Πεθαίνει ο Πέτρος Θέμελης, Έλληνας αρχαιολόγος, γνωστός για το ανασκαφικό του έργο στην αρχαία Μεσσήνη. Γεννήθηκε το 1936.