ΗΠΑ: Τραμπ και Ρούμπιο σχεδιάζουν επίσκεψη σε δεξαμενόπλοιο με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα

Επίσκεψη σε δεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα περιλαμβάνει το πρόγραμμα που σχεδιάζει να ακολουθήσει την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Τέξας. Στην επίσκεψη προγραμματίζεται να συμμετάσχει και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Associated Press.

Το πλοίο έχει φτάσει πρόσφατα στο Τέξας και το φορτίο του προορίζεται για επεξεργασία σε διυλιστήρια της πολιτείας. Η επίσκεψη σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στο Πορτ Άρθουρ, όπως ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και ένας συνεργάτης του Κογκρέσου, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Παράλληλα, ο Τραμπ θα πραγματοποιήσει προεκλογική περιοδεία στο Τέξας, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται συγκεντρώσεις στο Κόρπους Κρίστι και το Λάμποκ, με σκοπό την ενίσχυση της υποψηφιότητας του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον για τη Γερουσία. Ο Πάξτον βρίσκεται σε αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, Τζέιμς Ταλαρίκο.

Η συμμετοχή του Ρούμπιο στις προεκλογικές εκδηλώσεις δεν έχει διευκρινιστεί. Ο υπουργός Εξωτερικών ασκεί παράλληλα καθήκοντα συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου και, εφόσον τον συνοδεύσει στην περιοδεία, θα είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχει σε αντίστοιχη προεκλογική δραστηριότητα του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αυξήσει τις προεκλογικές εμφανίσεις του σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ τα σχέδια για τη συμμετοχή του Ρούμπιο δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επισήμως.