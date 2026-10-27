ΗΠΑ: Τραμπ και Ρούμπιο σχεδιάζουν επίσκεψη σε δεξαμενόπλοιο με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να επισκεφθεί μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στο Τέξας. Η επίσκεψη προγραμματίζεται παράλληλα με τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Αμερικανού προέδρου υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τη Γερουσία, Κεν Πάξτον.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Τραμπ, Ρούμπιο, Πόλεμος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίσκεψη σε δεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ στο Τέξας, στην οποία προγραμματίζεται να συμμετάσχει και ο Μάρκο Ρούμπιο.
  • Το φορτίο του πλοίου προορίζεται για επεξεργασία σε διυλιστήρια της πολιτείας και η επίσκεψη σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στο Πορτ Άρθουρ.
  • Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα πραγματοποιήσει προεκλογική περιοδεία στο Τέξας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, με στόχο την ενίσχυση της υποψηφιότητας του Κεν Πάξτον για τη Γερουσία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Επίσκεψη σε δεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα περιλαμβάνει το πρόγραμμα που σχεδιάζει να ακολουθήσει την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Τέξας. Στην επίσκεψη προγραμματίζεται να συμμετάσχει και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Associated Press.

Το πλοίο έχει φτάσει πρόσφατα στο Τέξας και το φορτίο του προορίζεται για επεξεργασία σε διυλιστήρια της πολιτείας. Η επίσκεψη σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στο Πορτ Άρθουρ, όπως ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και ένας συνεργάτης του Κογκρέσου, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Παράλληλα, ο Τραμπ θα πραγματοποιήσει προεκλογική περιοδεία στο Τέξας, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται συγκεντρώσεις στο Κόρπους Κρίστι και το Λάμποκ, με σκοπό την ενίσχυση της υποψηφιότητας του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον για τη Γερουσία. Ο Πάξτον βρίσκεται σε αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, Τζέιμς Ταλαρίκο.

Η συμμετοχή του Ρούμπιο στις προεκλογικές εκδηλώσεις δεν έχει διευκρινιστεί. Ο υπουργός Εξωτερικών ασκεί παράλληλα καθήκοντα συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου και, εφόσον τον συνοδεύσει στην περιοδεία, θα είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχει σε αντίστοιχη προεκλογική δραστηριότητα του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αυξήσει τις προεκλογικές εμφανίσεις του σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ τα σχέδια για τη συμμετοχή του Ρούμπιο δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επισήμως.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ