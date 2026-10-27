Κακοκαιρία: Σε «Red Code» εννέα περιοχές έως την Πέμπτη, σε επιφυλακή η Αττική ενόψει 28ης Οκτωβρίου – Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες,

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έχουν τεθεί εννέα περιοχές της χώρας από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται για τις επόμενες ημέρες. Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία οι μετακινήσεις των πολιτών είναι αυξημένες λόγω της εθνικής επετείου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου επιπέδου κινητοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Οι εννέα περιοχές που βρίσκονται σε «Red Code»

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το μέτρο αφορά τις ακόλουθες περιοχές:

Στερεά Ελλάδα: Τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας.

Τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας. Θεσσαλία: Τις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας.

Τις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας. Αττική: Το σύνολο της Περιφέρειας.

Το σύνολο της Περιφέρειας. Νότιο Αιγαίο: Την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσων.

Την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσων. Βόρειο Αιγαίο: Το σύνολο της Περιφέρειας.

Η ένταξη της Αττικής και του Βορείου Αιγαίου στο συγκεκριμένο καθεστώς έγινε προληπτικά, εξαιτίας των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις. Η απόφαση αποσκοπεί στην έγκαιρη ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και στην εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Η πρόγνωση για την Τρίτη και την Τετάρτη

Η κακοκαιρία αναμένεται να παρουσιάσει προσωρινή ύφεση την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, χωρίς ωστόσο να σταματήσουν οι βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, με ιδιαίτερη προσοχή στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες.

Τα φαινόμενα προβλέπεται να ενταθούν εκ νέου την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, τις Βόρειες Σποράδες, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Εύβοια και τη Σκύρο.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έχει προγραμματίσει νέα συνεδρίαση για την Τρίτη, προκειμένου να επανεξετάσει τα μετεωρολογικά δεδομένα και την αναμενόμενη εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Τα μέτρα ετοιμότητας και η κινητοποίηση των υπηρεσιών

Ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων εξετάστηκε κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Ο υπουργός επισήμανε την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας και αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπόλοιπων υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, με βάση τις εκτιμήσεις για τις περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποιείται το επιχειρησιακό σχέδιο της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και των συναφών κινδύνων. Οι κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ προβλέπεται δυνατότητα ενίσχυσης των δυνάμεών τους, εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους για την εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων. Σε ετοιμότητα βρίσκονται επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ώστε να συνδράμουν όπου χρειαστεί.

Αντίστοιχα μέτρα έχουν λάβει οι υπηρεσίες των Περιφερειών, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ, με σκοπό την άμεση ανταπόκριση σε ενδεχόμενα προβλήματα.

Παράλληλα, οι δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν κληθεί να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να εξετάσουν την ετοιμότητα των υπηρεσιών τους και τα μέτρα αντιμετώπισης πιθανών πλημμυρών.

Τι προβλέπει η ενεργοποίηση του «Red Code»

Η κατάσταση «Red Code» προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με διάθεση του απαραίτητου προσωπικού, του εξοπλισμού και των επιχειρησιακών μέσων για τη διαχείριση έκτακτων αναγκών.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τόσο την αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων ενός ενδεχόμενου καταστροφικού φαινομένου όσο και την υλοποίηση βραχυπρόθεσμων δράσεων αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι.

Ειδικότερα, οι πολίτες καλούνται να ασφαλίσουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς. Παράλληλα, πρέπει να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών τους δεν είναι φραγμένα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις, καθώς πρέπει να αποφεύγεται η διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με όχημα. Η σύσταση ισχύει κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης, αλλά και για αρκετές ώρες μετά τη λήξη της.

Κατά την εκδήλωση έντονων φαινομένων, συνιστάται επίσης η αποφυγή υπαίθριων εργασιών και δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες ή παράκτιες περιοχές, λόγω του κινδύνου κεραυνών.

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, οι πολίτες πρέπει να αναζητούν προστασία μέσα σε κτίριο ή αυτοκίνητο και να παραμένουν εκεί μέχρι να περάσει η καταιγίδα.

Επιπλέον, συνιστάται να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες, μπαλκόνια και άλλα σημεία από τα οποία υπάρχει κίνδυνος να αποκολληθούν αντικείμενα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Τροχαίας.

Πώς να προστατευτείτε από τους κεραυνούς

Η Πολιτική Προστασία παρέχει ξεχωριστές οδηγίες για την προστασία από τους κεραυνούς, ανάλογα με το πού βρίσκονται οι πολίτες κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Μέσα στο σπίτι: Αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και ενσύρματων τηλεφώνων. Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την κεραία και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ δεν πρέπει να αγγίζετε τις σωληνώσεις στην κουζίνα ή στο μπάνιο.

Μέσα στο αυτοκίνητο: Σταματήστε σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν. Παραμείνετε μέσα στο όχημα με κλειστά παράθυρα, ενεργοποιήστε τα φώτα έκτακτης ανάγκης και αποφύγετε την επαφή με μεταλλικά αντικείμενα. Μην επιχειρείτε να διασχίσετε πλημμυρισμένους δρόμους.

Σε εξωτερικό χώρο: Αναζητήστε καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο και μην στέκεστε κάτω από ψηλά δέντρα σε ανοιχτές εκτάσεις. Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες και τη θάλασσα, καθώς και από πυλώνες, ηλεκτροφόρα καλώδια, φράκτες και μεταλλικά αντικείμενα. Αποφύγετε επίσης σημεία με χαμηλό υψόμετρο, όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας.

Μέσα στη θάλασσα: Βγείτε αμέσως από το νερό και απομακρυνθείτε από την ακτή.

Σε περίπτωση που βρίσκεστε απομονωμένοι σε επίπεδη έκταση και αισθανθείτε τις τρίχες των μαλλιών σας να σηκώνονται, γεγονός που αποτελεί ένδειξη επικείμενης κεραυνικής δραστηριότητας, κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, περιορίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την επαφή του σώματός σας με το έδαφος. Απομακρύνετε επίσης τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε πάνω σας.

Για ενημέρωση σχετικά με τη βατότητα του οδικού δικτύου και τυχόν προβλήματα από πλημμύρες, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, www.astynomia.gr.

Αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας για την αντιμετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, civilprotection.gov.gr.