Ιορδανία: Πάνω από 20 τζιχαντιστές νεκροί από επιδρομές στη Συρία – Η Δαμασκός καταγγέλλει τον θάνατο 5 αμάχων

Περισσότερους από 20 μαχητές του Ισλαμικού Κράτους ανακοίνωσε ότι σκότωσε η Ιορδανία κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στη νότια Συρία, σε αντίποινα για την πολύνεκρη επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξης εκκλησίας στο έδαφός της. Ωστόσο, η Δαμασκός καταγγέλλει ότι από τα πλήγματα σκοτώθηκαν πέντε άμαχοι στην επαρχία Ντεράα, προκαλώντας νέα διπλωματική ένταση και το κλείσιμο του βασικού συνοριακού περάσματος μεταξύ των δύο χωρών. Οι ιορδανικές επιχειρήσεις διεξήχθησαν χωρίς προηγούμενο συντονισμό, εντείνοντας την αντιπαράθεση κατά μήκος των συνόρων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Μέλη της συριακής οργάνωσης διάσωσης «Λευκά Κράνη» συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε η Ιορδανία στη νότια Συρία, στις 27 Οκτωβρίου 2026. Πηγή: Υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης Καταστροφών της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας/X
Μέλη της συριακής οργάνωσης διάσωσης «Λευκά Κράνη» συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε η Ιορδανία στη νότια Συρία, στις 27 Οκτωβρίου 2026. Πηγή: Υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης Καταστροφών της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότερους από 20 μαχητές του Ισλαμικού Κράτους ανακοίνωσε ότι σκότωσε η Ιορδανία κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στη νότια Συρία, σε αντίποινα για την πολύνεκρη επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξης εκκλησίας στο έδαφός της.
  • Η Δαμασκός καταγγέλλει ότι από τα πλήγματα σκοτώθηκαν πέντε άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, προκαλώντας νέα ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών καθώς οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενο συντονισμό.
  • Η κρίση οδήγησε στο κλείσιμο του βασικού συνοριακού περάσματος μεταξύ Συρίας και Ιορδανίας, με αναστολή της διέλευσης τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Περισσότερους από 20 μαχητές του Ισλαμικού Κράτους ανακοίνωσε ότι σκότωσε η Ιορδανία κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στη νότια Συρία, σε αντίποινα για την πολύνεκρη επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξης εκκλησίας στο έδαφός της. Ωστόσο, η Δαμασκός καταγγέλλει ότι από τα πλήγματα σκοτώθηκαν πέντε άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, προκαλώντας νέα ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Ιορδανία: Βίντεο από την στιγμή της επίθεσης στην ελληνορθόδοξη εκκλησία – 7 νεκροί και 34 τραυματίες

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, μετά την επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της νότιας Ιορδανίας.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το Αμμάν υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν στόχο θέσεις του Ισλαμικού Κράτους και προκάλεσαν σημαντικές απώλειες στην οργάνωση.

Ιορδανία: Αεροπορικές επιδρομές στη νότια Συρία μετά την επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

Η Ιορδανία ανακοίνωσε τον θάνατο περισσότερων από 20 μαχητών

Ο υπουργός Τηλεπικοινωνιών της Ιορδανίας, Μοχάμεντ αλ-Μόμνι, ανακοίνωσε ότι ο πρώτος απολογισμός των επιδρομών κάνει λόγο για περισσότερους από 20 νεκρούς μαχητές του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και για την καταστροφή σημαντικής αποθήκης όπλων της οργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο ιορδανικός στρατός ανέφερε ότι κατά τις επιχειρήσεις καταστράφηκαν πολλές θέσεις τρομοκρατικών οργανώσεων στη νότια Συρία, ενώ σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν μέλη ομάδων που συνδέονται με τους δράστες της επίθεσης εναντίον της χριστιανικής κοινότητας της Ιορδανίας.

Τη Δευτέρα, οι ιορδανικές αρχές είχαν ανακοινώσει επίσης τη σύλληψη τριών υπόπτων για την επίθεση στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ εξέφρασε την αποφασιστικότητα της χώρας του να αντιμετωπίσει όσους υποστηρίζουν «σκοταδιστικές ιδεολογίες».

«Η μητέρα μου, ο αδελφός μου και τα τρία παιδιά του»: Η τραγωδία μιας οικογένειας

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες από τη συριακή πλευρά αποκαλύπτουν το ανθρώπινο κόστος των επιδρομών.

Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε, επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές, ότι πέντε άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν στην επαρχία Ντεράα.

Ανταποκριτές του AFP που βρέθηκαν στην περιοχή κατέγραψαν τη μαρτυρία του Νασούχ αλ-Σαλίμ, ενός νεαρού Σύρου ο οποίος έχασε πέντε μέλη της οικογένειάς του όταν ιορδανικός πύραυλος έπληξε το σπίτι τους.

Μέσα σε ασθενοφόρο που μετέφερε τις σορούς των συγγενών του, ο άνδρας προσπαθούσε να περιγράψει όσα συνέβησαν.

«Κοιμόμασταν όταν μας χτύπησε ο πύραυλος. Η μητέρα μου, ο μεγάλος μου αδελφός και τα τρία παιδιά του, δύο αγόρια και ένα κορίτσι», είπε, στεκόμενος δίπλα σε έναν σάκο μεταφοράς νεκρών.

Το πλήγμα σημειώθηκε στο χωριό αλ-Ταφ της επαρχίας Ντεράα, όπου ο πύραυλος έπεσε στο κεντρικό δωμάτιο της οικογενειακής κατοικίας.

Το σπίτι καταστράφηκε, ενώ ανάμεσα στα ερείπια βρίσκονταν διασκορπισμένα σχολικά βιβλία, τετράδια, ρούχα και κομμάτια επίπλων.

Οργή στη Δαμασκό για τις επιδρομές χωρίς προηγούμενη συνεννόηση

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρή διπλωματική ένταση μεταξύ Ιορδανίας και Συρίας, με τη Δαμασκό να καταγγέλλει ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο έδαφός της χωρίς προηγούμενο συντονισμό.

«Γνωστοποιήσαμε στους Ιορδανούς αδελφούς μας τις μεγάλες επιφυλάξεις μας σχετικά με τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στο συριακό έδαφος χωρίς προηγούμενο συντονισμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το συριακό υπουργείο Εξωτερικών.

Η συριακή πλευρά εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τη στρατιωτική επέμβαση, ενώ οι διαφορετικοί απολογισμοί των θυμάτων επιτείνουν την αντιπαράθεση.

Έκλεισε το βασικό συνοριακό πέρασμα μεταξύ Συρίας και Ιορδανίας

Η κρίση έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα και στις μετακινήσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η συριακή υπηρεσία Συνόρων και Τελωνείων ανακοίνωσε το κλείσιμο του βασικού συνοριακού περάσματος με την Ιορδανία, επικαλούμενη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.

Η απόφαση προβλέπει την αναστολή της διέλευσης τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η Ιορδανία έχει πραγματοποιήσει και στο παρελθόν στρατιωτικές επιχειρήσεις στη νότια Συρία, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν δίκτυα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών.

Μετά την αλλαγή καθεστώτος στη Δαμασκό, οι δύο χώρες είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου κατά μήκος των κοινών τους συνόρων.

Ωστόσο, οι τελευταίες επιδρομές και οι καταγγελίες για θανάτους αμάχων δημιουργούν νέα ένταση, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια στα σύνορα παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ