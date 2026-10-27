Ιορδανία: Πάνω από 20 τζιχαντιστές νεκροί από επιδρομές στη Συρία – Η Δαμασκός καταγγέλλει τον θάνατο 5 αμάχων

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Περισσότερους από 20 μαχητές του Ισλαμικού Κράτους ανακοίνωσε ότι σκότωσε η Ιορδανία κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στη νότια Συρία, σε αντίποινα για την πολύνεκρη επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξης εκκλησίας στο έδαφός της. Ωστόσο, η Δαμασκός καταγγέλλει ότι από τα πλήγματα σκοτώθηκαν πέντε άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, προκαλώντας νέα ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, μετά την επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της νότιας Ιορδανίας.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το Αμμάν υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν στόχο θέσεις του Ισλαμικού Κράτους και προκάλεσαν σημαντικές απώλειες στην οργάνωση.

Η Ιορδανία ανακοίνωσε τον θάνατο περισσότερων από 20 μαχητών

Ο υπουργός Τηλεπικοινωνιών της Ιορδανίας, Μοχάμεντ αλ-Μόμνι, ανακοίνωσε ότι ο πρώτος απολογισμός των επιδρομών κάνει λόγο για περισσότερους από 20 νεκρούς μαχητές του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και για την καταστροφή σημαντικής αποθήκης όπλων της οργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο ιορδανικός στρατός ανέφερε ότι κατά τις επιχειρήσεις καταστράφηκαν πολλές θέσεις τρομοκρατικών οργανώσεων στη νότια Συρία, ενώ σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν μέλη ομάδων που συνδέονται με τους δράστες της επίθεσης εναντίον της χριστιανικής κοινότητας της Ιορδανίας.

Τη Δευτέρα, οι ιορδανικές αρχές είχαν ανακοινώσει επίσης τη σύλληψη τριών υπόπτων για την επίθεση στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ εξέφρασε την αποφασιστικότητα της χώρας του να αντιμετωπίσει όσους υποστηρίζουν «σκοταδιστικές ιδεολογίες».

🚨 Images of the house targeted by Jordanian aircraft in a treacherous bombardment in the town of al-Muzayrib, in the western countryside of Daraa. The strike claimed the lives of family members—including children and women—who were asleep inside the house. #Syria #Jordan https://t.co/5uemzSMoF1 — Aya lsleem#Gaza🇸🇩 (@ayalsleemgaza) October 27, 2026

«Η μητέρα μου, ο αδελφός μου και τα τρία παιδιά του»: Η τραγωδία μιας οικογένειας

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες από τη συριακή πλευρά αποκαλύπτουν το ανθρώπινο κόστος των επιδρομών.

Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε, επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές, ότι πέντε άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν στην επαρχία Ντεράα.

Ανταποκριτές του AFP που βρέθηκαν στην περιοχή κατέγραψαν τη μαρτυρία του Νασούχ αλ-Σαλίμ, ενός νεαρού Σύρου ο οποίος έχασε πέντε μέλη της οικογένειάς του όταν ιορδανικός πύραυλος έπληξε το σπίτι τους.

7/1ـ تقرير أولي عن استجابة فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للغارات الجوية الأردنية التي استهدفت ريفي درعا والسويداء مساء يوم الإثنين 26 تشرين الأول، حيث باشرت الفرق عمليات البحث والإنقاذ وإسعاف المصابين ونقلهم إلى المراكز الطبية المختصة، وانتشال الشهداء. https://t.co/GoyK1K3C8x — وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية (@SyMOEADM) October 26, 2026

Μέσα σε ασθενοφόρο που μετέφερε τις σορούς των συγγενών του, ο άνδρας προσπαθούσε να περιγράψει όσα συνέβησαν.

«Κοιμόμασταν όταν μας χτύπησε ο πύραυλος. Η μητέρα μου, ο μεγάλος μου αδελφός και τα τρία παιδιά του, δύο αγόρια και ένα κορίτσι», είπε, στεκόμενος δίπλα σε έναν σάκο μεταφοράς νεκρών.

Το πλήγμα σημειώθηκε στο χωριό αλ-Ταφ της επαρχίας Ντεράα, όπου ο πύραυλος έπεσε στο κεντρικό δωμάτιο της οικογενειακής κατοικίας.

Το σπίτι καταστράφηκε, ενώ ανάμεσα στα ερείπια βρίσκονταν διασκορπισμένα σχολικά βιβλία, τετράδια, ρούχα και κομμάτια επίπλων.

Οργή στη Δαμασκό για τις επιδρομές χωρίς προηγούμενη συνεννόηση

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρή διπλωματική ένταση μεταξύ Ιορδανίας και Συρίας, με τη Δαμασκό να καταγγέλλει ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο έδαφός της χωρίς προηγούμενο συντονισμό.

«Γνωστοποιήσαμε στους Ιορδανούς αδελφούς μας τις μεγάλες επιφυλάξεις μας σχετικά με τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στο συριακό έδαφος χωρίς προηγούμενο συντονισμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το συριακό υπουργείο Εξωτερικών.

Η συριακή πλευρά εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τη στρατιωτική επέμβαση, ενώ οι διαφορετικοί απολογισμοί των θυμάτων επιτείνουν την αντιπαράθεση.

🇯🇴 Jordan

RETALIATION STRIKE. RUBBLE LEFT. Southern Syria. After the church funeral massacre.

Jordanian jets hit targets tied to the attackers. Concrete ripped open. Night aftermath on camera.

A funeral in Hamoud just rewrote the border map. Who pays for the next round? https://t.co/CBK7RB9Bhj — Silent Politics◾️ (@silentpolitics1) October 27, 2026

Έκλεισε το βασικό συνοριακό πέρασμα μεταξύ Συρίας και Ιορδανίας

Η κρίση έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα και στις μετακινήσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η συριακή υπηρεσία Συνόρων και Τελωνείων ανακοίνωσε το κλείσιμο του βασικού συνοριακού περάσματος με την Ιορδανία, επικαλούμενη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.

Η απόφαση προβλέπει την αναστολή της διέλευσης τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η Ιορδανία έχει πραγματοποιήσει και στο παρελθόν στρατιωτικές επιχειρήσεις στη νότια Συρία, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν δίκτυα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών.

Μετά την αλλαγή καθεστώτος στη Δαμασκό, οι δύο χώρες είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου κατά μήκος των κοινών τους συνόρων.

Ωστόσο, οι τελευταίες επιδρομές και οι καταγγελίες για θανάτους αμάχων δημιουργούν νέα ένταση, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια στα σύνορα παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη.