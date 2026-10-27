Ιστορική αλλαγή ηγεσίας στη LAMDA Development: Ο Οδυσσέας Αθανασίου παραδίδει τη σκυτάλη στην Εύη Κωστάκη

Μια ιστορική αλλαγή σελίδας και διοικητικής κουλτούρας επιβεβαίωσε επίσημα η LAMDA Development S.A., σηματοδοτώντας το τέλος μιας εμβληματικής εποχής. Ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου αποχωρεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Τη σκυτάλη της διοίκησης για να οδηγήσει τον όμιλο στη νέα του εποχή αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου 2027 η κα Εύη Κωστάκη.

Της Μαίρης Ι. Παπακωνσταντίνου

Η έγκαιρη ανακοίνωση της διαδοχής αποτυπώνει τη στρατηγική πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να εξασφαλίσει μια απόλυτα συγκροτημένη και ομαλή μεταβατική περίοδο για την ηγεσία της εταιρείας.

Ολοκλήρωση ενός ιστορικού κύκλου 18 ετών

Η αποχώρηση του Οδυσσέα Αθανασίου κλείνει έναν μοναδικό κύκλο προσφοράς που διήρκεσε συνολικά 21 χρόνια στην εταιρεία, με τα 18 από αυτά στο τιμόνι του Διευθύνοντος Συμβούλου. Υπό την καθοδήγησή του, η LAMDA Development μετεξελίχθηκε σε κυρίαρχη δύναμη του εγχώριου real estate, άλλαξε τον επενδυτικό χάρτη της χώρας και έθεσε τις βάσεις για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη, το εμβληματικό έργο στο Ελληνικό.

Η επόμενη ημέρα θα βρει τον κ. Αθανασίου σε έναν νέο, στρατηγικό ρόλο εντός του ευρύτερου ομίλου, καθώς από τις αρχές του 2027 πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα Συμβούλου στην Consolidated Lamda Holdings (CLH). Από τη θέση αυτή, θα επικεντρωθεί στην ενδυνάμωση των σχέσεων του ομίλου με θεσμικούς φορείς, επενδυτές και κρατικές αρχές.

Ποια είναι η νέα CEO, Εύη Κωστάκη

Η Εύη (Ευαγγελία) Κωστάκη είναι ένα διακεκριμένο στέλεχος με διεθνή πορεία άνω των 25 ετών στον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τομέα και την αγορά των επενδύσεων. Γεννημένη το 1976 (50 ετών), διαθέτει διπλή, ελληνική και αμερικανική υπηκοότητα.

Η ακαδημαϊκή της διαδρομή ξεκίνησε από το Λονδίνο, όπου απέκτησε πτυχίο Οικονομικών (BSc Economics) από το διεθνούς φήμης London School of Economics (LSE). Στη συνέχεια, μετακόμισε στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακές σπουδές, λαμβάνοντας Master in Public Policy από το University of Chicago. Παράλληλα, είναι κάτοχος της κορυφαίας επαγγελματικής πιστοποίησης Chartered Financial Analyst (CFA).

Η επαγγελματική της σταδιοδρομία περιλαμβάνει ηγετικούς ρόλους σε μερικούς από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και επενδυτικούς ομίλους παγκοσμίως. Από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2026, διετέλεσε Group Chief Financial Officer (CFO) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ελβετικής τράπεζας Julius Baer. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως Διευθύντρια στους τομείς Corporate Finance και Business Development (2009–2013).

Τα πρώτα βήματα της καριέρας της και η μετέπειτα εξέλιξή της περιλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σε κορυφαίους οργανισμούς στη Νέα Υόρκη, το Κονέκτικατ και την Αθήνα, όπως οι Morgan Stanley Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers, Mitchell Madison Group, Eurobank EFG, Webster Financial Advisors και Beltest Shipping Ltd. Επιπλέον, η κα Κωστάκη συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Titan America SA, θυγατρικής του ομίλου ΤΙΤΑΝ στις ΗΠΑ.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Η διοικητική αλλαγή έρχεται σε μια χρονική στιγμή ωριμότητας για το project του Ελληνικού. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο κ. Αθανασίου, η απόφαση ελήφθη με πλήρη συνείδηση ότι ένας μεγάλος κύκλος έκλεισε με επιτυχία, αφήνοντας πίσω μια ισχυρή ομάδα έτοιμη να υλοποιήσει τις επόμενες παραδόσεις κτιρίων και υποδομών.

Η νέα CEO, Εύη Κωστάκη, αναλαμβάνει την πρόκληση να τρέξει με ταχύτητα τα επόμενα ορόσημα της επένδυσης, αξιοποιώντας τη βαθιά χρηματοοικονομική της εμπειρία για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και την εμπορική ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα την ηγετική θέση της LAMDA στα εμπορικά κέντρα (Malls) και τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου.