Μαρκόπουλος στον Realfm 97,8: Θα συνεχιστούν οι εξαρθρώσεις κυκλωμάτων – Μέσα στο επόμενο διάστημα κι άλλα θα βρεθούν στο στόχαστρο

«Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και άλλα κυκλώματα θα βρεθούν στο στόχαστρο. Δεν θα τους αφήσουμε», τόνισε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφερόμενος στα μεγάλα κυκλώματα φοροδιαφυγής που έχουν αποκαλυφθεί τις τελευταίες ημέρες και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, υποστήριξε ότι «δεν είναι τυχαία τα κυκλώματα που σπάμε. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον ζούμε σε μία ψηφιακή εποχή. Η ψηφιοποίηση του κράτους για την οποία μιλάμε εδώ και χρόνια, ως ένα μεγάλο επίτευγμα της κυβέρνησής μας, τώρα αποδίδει καρπούς. Και δεν σταματάμε εδώ. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Μέσα στο επόμενο διάστημα και άλλα κυκλώματα θα βρεθούν στο στόχαστρο. Δεν θα τους αφήσουμε. Είναι κάτι το οποίο γι’ αυτό εγώ έστειλα χθες από τη Βουλή σαφή προειδοποίηση. Θα πατάξουμε αυτή τη μορφή ανομίας. Είναι μια πολιτική απόφαση και θα συνεχιστεί».

Ο κ. Μαρκόπουλος επεσήμανε επίσης, ότι «θα μπορούσε να ισχύσει μια προσπάθεια να πει η αντιπολίτευση ότι εργαλειοποιούμε αυτές τις υποθέσεις και ότι τις αναδεικνύουμε γιατί δεν έχουμε κάνει τίποτα τα προηγούμενα χρόνια, λόγω προεκλογικού κλίματος, όμως εμείς έχουμε πεπραγμένα. Η ΑΑΔΕ μόνο για το 2024 και το 2025 διενήργησε συνολικά πάνω από 60.000 τακτικούς φορολογικούς ελέγχους. Μιλάμε για πρόστιμα και φόρους που ξεπέρασαν τα 5,2 δισ. ευρώ. Υπήρξαν 2.600 αναστολές λειτουργίας καταστημάτων για παραβατική συμπεριφορά. Ταυτόχρονα θα θυμίσω ότι δημιουργήθηκε και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η οποία έχει χειριστεί περισσότερες από 1.500 υποθέσεις. Έχει αποδώσει κατηγορίες σε πάνω από 5.000 πρόσωπα, έχει εξαρθρώσει 260 εγκληματικές οργανώσεις» και πρόσθεσε:

«Εδώ λοιπόν δεν είναι κάτι το συγκυριακό, είναι κάτι το οποίο είναι οργανωμένο, γιατί στο οργανωμένο έγκλημα και την οργανωμένη φοροδιαφυγή χρειάζεται και οργάνωση του κράτους. Εμείς λοιπόν, οργανωθήκαμε αυτά τα χρόνια επιστημονικά και σωστά και επάνω στους επιστήμονες του εγκλήματος, βάλαμε επιστήμονες του κρατικού μηχανισμού, ψηφιακά τοποθετημένους πλέον. Έχουμε ωριμάσει τις ψηφιακές πλατφόρμες οι οποίες κάνουν διασταυρώσεις και βέβαια υπάρχει και από την ΕΛ.ΑΣ. μια οργανωμένη πλέον κατάσταση. Άρα μέσα από τις προσπάθειες αυτές είμαστε σε θέση να στείλουμε ένα μήνυμα: Θα τους τσακίσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε πεπραγμένα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ρηχή η κριτική την οποία κάνει η αντιπολίτευση».

Όπως είπε ο ίδιος, «μίλησα για επιστήμονες απατεώνες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πατούν και αυτοί στην τεχνολογία και μην ξεχνάμε ότι πάντοτε υπάρχει ένας ανταγωνισμός του καλού με το κακό. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε καταφέρει σε αυτά τα τελευταία χρόνια με την ψηφιοποίηση του κράτους και των ελεγκτικών μηχανισμών να είμαστε κάποια βήματα πλέον πιο μπροστά. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι αποκαλύψεις που γίνονται».

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος σε άλλο σημείο τόνισε ότι «πλέον υπάρχει πιο αυστηρό πλαίσιο. Δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν τα ψήφισε αυτά. Πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση η οποία δείχνει την πολιτική βούληση και την εντολή Μητσοτάκη στο οικονομικό επιτελείο. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία βλέπουμε, είναι ένα οργανωμένο κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο περνάει σε φάση ωρίμανσης. Σε αυτή την οργανωμένη φοροδιαφυγή έπονται και άλλες επιτυχίες. Επιτυχίες οι οποίες είναι θέμα πολύ λίγου χρόνου. Θα συνεχιστούν οι εξαρθρώσεις των κυκλωμάτων αυτών».

Ακούστε το ηχητικό: