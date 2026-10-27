Debate Μαρκόπουλου – Λιακούλη στον Realfm 97,8 για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις υποθέσεις φοροδιαφυγής

Ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη διασταύρωσαν τα ξίφη τους, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα. Στο επίκεντρο του debate βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι υποθέσεις φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκαν, καθώς και τα εθνικά θέματα, στον απόηχο των εξελίξεων με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Θα μπορούσε να ισχύσει η προσπάθεια της αντιπολίτευσης να πει ότι εργαλειοποιούμε αυτές τις υποθέσεις και ότι τις αναδεικνύουμε γιατί δεν έχουμε κάνει τίποτα τα προηγούμενα χρόνια, λόγω προεκλογικού κλίματος, όμως εμείς έχουμε πεπραγμένα. Η ΑΑΔΕ μόνο για το 2024 και 2025 διενήργησε συνολικά πάνω από 60.000 τακτικούς φορολογικούς ελέγχους. Μιλάμε για πρόστιμα και φόρους που ξεπέρασαν τα 5,2 δισ. ευρώ. Υπήρξαν 2.600 αναστολές λειτουργίας καταστημάτων για παραβατική συμπεριφορά. Ταυτόχρονα θα θυμίσω ότι δημιουργήθηκε και η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος η οποία έχει χειριστεί πάνω από 1.500 υποθέσεις. Έχει αποδώσει κατηγορίες σε πάνω από 5.000 πρόσωπα, έχει εξαρθρώσει 260 εγκληματικές οργανώσεις.

Άρα δεν είναι κάτι το συγκυριακό, είναι κάτι το οποίο είναι οργανωμένο, γιατί στο οργανωμένο έγκλημα και την οργανωμένη φοροδιαφυγή χρειάζεται και οργάνωση του κράτους. Εμείς λοιπόν οργανωθήκαμε αυτά τα χρόνια επιστημονικά και σωστά και επάνω στους επιστήμονες του εγκλήματος, βάλαμε επιστήμονες του κρατικού μηχανισμού, ψηφιακά τοποθετημένους πλέον. Έχουμε ωριμάσει τις ψηφιακές πλατφόρμες οι οποίες κάνουν διασταυρώσεις και βέβαια υπάρχει και από την ΕΛΑΣ μια οργανωμένη πλέον κατάσταση. Άρα μέσα από τις προσπάθειες αυτές είμαστε σε θέση να στείλουμε ένα μήνυμα. Θα τους τσακίσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι και το λέω αυτό γιατί έχουμε πεπραγμένα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ρηχή η κριτική την οποία κάνει η αντιπολίτευση» είπε αρχικά ο κ. Μαρκόπουλος.

Ερωτηθείς εάν πρέπει να επανεξεταστεί το ελεγκτικό σύστημα, είπε: «Μίλησα για επιστήμονες απατεώνες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πατάνε και αυτοί στην τεχνολογία και μην ξεχνάμε ότι πάντοτε υπάρχει ένας ανταγωνισμός του καλού με το κακό. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε καταφέρει, αυτά τα τελευταία χρόνια, με την ψηφιοποίηση του κράτους και των ελεγκτικών μηχανισμών, να είμαστε κάποια βήματα πλέον πιο μπροστά».

«Θα βρεθούν στο στόχαστρο και άλλα κυκλώματα προσεχώς»

«Δεν είναι τυχαίες αυτές οι αποκαλύψεις που γίνονται. Δεν είναι τυχαία τα κυκλώματα που σπάμε. και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή. Η ψηφιοποίηση του κράτους για την οποία μιλάμε εδώ και χρόνια, ως ένα μεγάλο επίτευγμα της κυβέρνησης μας, τώρα αποδίδει καρπούς» πρόσθεσε και προανήγγειλε νέες αποκαλύψεις. «Και δεν σταματάμε εδώ. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Μέσα στο επόμενο διάστημα και άλλα κυκλώματα θα βρεθούν στο στόχαστρο. Δεν θα τους αφήσουμε, γι’ αυτό έστειλα χθες από τη Βουλή σαφή προειδοποίηση. Θα πατάξουμε αυτή τη μορφή ανομίας. Είναι μια πολιτική απόφαση και θα συνεχιστεί».

«Δηλαδή η κυβέρνησή σας είναι έτοιμη για τους ερασιτέχνες απατεώνες και όχι τους επιστήμονες; Μα είμαστε στην εποχή των επιστημόνων απατεώνων πλέον και με το ΑI ακόμη περισσότερο. Αλλά εδώ το μαύρο γίνεται άσπρο από την κυβέρνηση. Είδα τους πανηγυρισμούς για εξάρθρωση κυκλωμάτων και επιτυχία των ελεγκτικών μηχανισμών κλπ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Εγώ μικρόψυχη δεν υπήρξα ποτέ. Είναι θετικό ότι εξαρθρώθηκαν, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι η αφετηρία των ερευνών και για τις δύο υποθέσεις δεν προέκυψε ύστερα από αυτεπάγγελτο έλεγχο της φοροδιαφυγής από την ΑΑΔΕ, αλλά ήταν καταγγελίες που κινητοποίησαν τις εισαγγελικές αρχές και μετά τις αστυνομικές. Επίσης, οι υποθέσεις αυτές αναδεικνύουν σοβαρότατα ζητήματα για την προστασία των δημοσίων εσόδων καταρχήν και την αντιμετώπιση των φαινομένων της οργανωμένης φοροδιαφυγής» απάντησε η Ευαγγελία Λιακούλη.

«Θέλουμε πλήρη διαφάνεια για το ιστορικό των ελέγχων στις δύο υποθέσεις»

«Γιατί στην περίπτωση της Pizza Fan η ζημία, με μία πρώτη καταμέτρηση του δημοσίου υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ από τη μη απόδοση του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος και ο Πρωθυπουργός την ίδια ώρα λέει ότι αυτό είναι παράδειγμα της προσπάθειας της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα μεγάλα ψάρια. Αντίστοιχη περίπτωση έχουμε και στο Χωριάτικο. Και το ερώτημα είναι το εξής. Δεν εντοπίστηκαν εγκαίρως, άρα πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί; Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι εδώ και μήνες, είχαν υποβληθεί σε αρμόδιες αρχές επιφυλάξεις, οι οποίες είχαν διατυπωθεί εγγράφως από Ορκωτό Λογιστή, που είχε πει ότι για τις χρήσεις, από το 2020 μέχρι το 2025, ότι παρέμεναν φορολογικά ανέλεγκτες και προβληματικές.

Από την περιβόητη ΑΑΔΕ που διασταυρώνει τα πάντα – εδώ τη βάλαμε να κάνει και το κουμάντο στο τεράστιο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ- δεν μπόρεσε αυτό να γίνει αντιληπτό; Άρα λοιπόν τον κ. Μαρκόπουλο, πώς ακριβώς να τον πιστέψει κανείς όταν λέει θα τους τσακίσουμε όλους. Εμείς θέλουμε πλήρη διαφάνεια για το ιστορικό των ελέγχων στις δύο υποθέσεις και να μην ξεχνάμε ποτέ την ουσία του πράγματος που είναι 2.500 οικογένειες στο δρόμο αυτή τη στιγμή» συμπλήρωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Μονά-ζυγά δικά τους στο ΠΑΣΟΚ»

«Να απολογηθούμε γιατί δεν εξαρθρώνουμε τέτοια κυκλώματα το κατανοώ και πρέπει όταν δεν γίνεται κάτι τέτοιο, να απολογούμαστε. Αλλά τώρα να απολογούμαστε γιατί τα εξαρθρώσαμε κιόλας, νομίζω ότι είναι κάπως… Μονά-ζυγά δικά τους στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς λέμε ότι γνωρίζαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με κάποιους φούρνους, ζαχαροπλαστεία, διαφημιστικές εταιρείες που ξεφύτρωναν τα δίκτυά τους και τα καταστήματά τους μέσα σε ένα-δύο χρόνια σαν τα μανιτάρια. Ξέραμε. Ακούγαμε. Μαθαίναμε. Μπορεί να μην μπορούσαμε να αποδείξουμε. Αυτή η κυβέρνηση όμως έρχεται πλέον και τα ελέγχει αυτά» απάντησε ο κ. Μαρκόπουλος.

«Γνωρίζαμε τόσα χρόνια τι σημαίνει να βρίσκονται στο τιμόνι επιχειρήσεων 90χρονοι, 85χρονοι και 80χρονοι. Τα ξέραμε και πολλά κατά καιρούς γράφονταν. Όμως δύσκολα αποδεικνύονταν. Καθοριστική όμως στην αποκάλυψη των πρόσφατων κυκλωμάτων υπήρξε η νομοθετική παρέμβαση του Ιουνίου του 2026, η οποία ενίσχυσε τα εργαλεία των διωκτικών αρχών» συμπλήρωσε ο υφυπουργός Οικονομικών, ο οποίος ερωτηθείς εάν πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, με την ποινική ευθύνη σε μία εταιρεία να την αναλαμβάνει ο διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος να επιτρέπεται να είναι μέχρι κάποια συγκεκριμένη ηλικία, είπε: «Είναι κάτι το οποίο προκαλεί το ενδιαφέρον. Γι’ αυτό τέτοιου είδους δραστηριότητες όχι μόνο δεν αφήνουν αδιάφορους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά θα υπάρξει και επικέντρωση. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει αλλάξει πνεύμα και η ΑΑΔΕ και η ΕΛΑΣ και βλέπω δυστυχώς μια τάση απαξίωσης της ΑΑΔΕ. Να θυμίσουμε ότι η ΑΑΔΕ έχει σειρά επιτυχιών και στην εξάρθρωση οικονομικών κυκλωμάτων αλλά και στην καθημερινή πάταξη της φοροδιαφυγής και στην πιο μικρή. Επομένως, αυτή τη στιγμή έχουμε τα εργαλεία και το θεσμικό πλαίσιο. Σε σοβαρές υποθέσεις οργανωμένης φοροδιαφυγής, πλέον οι εμπλεκόμενοι δεν ενημερώνονται εκ των προτέρων για τον καταλογισμό φόρων ή προστίμων ώστε να κερδίζουν χρόνο και να αποτρέπεται η διαφυγή τους ή η καταστροφή των αποδεικτικών στοιχείων. Πλέον υπάρχει πιο αυστηρό πλαίσιο».

«Δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν τα ψήφισε αυτά. Πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση η οποία δείχνει την πολιτική βούληση και την εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο οικονομικό επιτελείο. Όλα αυτά είναι ένα οργανωμένο κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο περνάει σε φάση ωρίμανσης. Σε αυτή την οργανωμένη φοροδιαφυγή έπονται και άλλες επιτυχίες. Επιτυχίες οι οποίες είναι θέμα πολύ λίγου χρόνου. Θα συνεχιστούν οι εξαρθρώσεις των κυκλωμάτων αυτών» πρόσθεσε με νόημα ο υφυπουργός Οικονομικών.

«Η ΑΑΔΕ χρησιμοποιείται κατά το δοκούν»

«Την ΑΑΔΕ, η οποία κάνει ζωτικής σημασίας δουλειά -για να μην αφεθεί οποιαδήποτε σκιά, εσείς τη χρησιμοποιείτε κατά το δοκούν και κατά τη δική μου αντίληψη, όπως ποτέ δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ένας φορέας ζωτικής σημασίας. Την χρησιμοποιείτε όμως σε πολλές περιστάσεις, όπως τη χρησιμοποιήσατε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ΑAΔΕ γίνεται αντικείμενο χρησιμοποίησης από την κυβέρνηση κατά τρόπο που δεν προσιδιάζει στον ρόλο της και στον σκοπό της» τόνισε από την πλευρά της η κα Λιακούλη, ενώ αναφέρθηκε στις χιλιάδες οικογένειες των εργαζομένων που είναι αυτή τη στιγμή σε ομηρία.

«Είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και με κάποιους από αυτούς έχουμε επικοινωνήσει. Θα πρέπει να υπάρξει άμεση επέμβαση-καταγραφή διότι ήμουν σε ένα τραπέζι με τον κ. Καραγκούνη και μας έλεγε ότι από το Υπουργείο Εργασίας προσπαθούν να δουν ποιες ήταν οι οφειλές, πώς θα γίνουν οι καταλογισμοί, τι γίνεται με τον ΕΦΚΑ κτλ. Όμως εδώ έχουμε επείγουσες διαδικασίες και έκτακτες συνθήκες… Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλύσει το σχέδιό της για τους 2.500 εργαζόμενους. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν ειδικές διατάξεις, αλλά και πρακτικές που έχουν ξαναγίνει στην περίοδο του covid» ανέφερε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν θα ήθελα να μπω στα πεδία άλλων υπουργείων, αλλά σε καμιά από τις δύο επιχειρήσεις- αναφέρομαι στην Pizza Fan και στο Χωριάτικο- δεν υπάρχει κάποιο τύπου διοικητική εντολή για αναστολή λειτουργίας. Αυτό λοιπόν πρακτικά σημαίνει ότι όλες οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές και οι επιχειρήσεις έχουν τις ειδικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Από εκεί και πέρα προφανώς το Υπουργείο θα εξειδικεύσει τις πολιτικές και τις στρατηγικές» απάντησε ο κ. Μαρκόπουλος ο οποίος έκανε «πέρασμα» στα εθνικά θέματα καλώντας την κ. Λιακούλη να σχολιάσει την κοινή δήλωση Ελλάδας, ΕΕ και τεσσάρων χωρών στον ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Κόντρα για τα εθνικά θέματα

«Ελπίζουμε τουλάχιστον να χαρήκατε και να μην λυπηθήκατε για το κοινό μέτωπο με σοβαρά κράτη του αραβικού κόσμου και την Κύπρο σε ό,τι αφορά τις τελευταίες ενέργειες και την κοινή δήλωση» της είπε.

«Νομίζω ότι νιώθετε ένα σεβασμό απέναντι στο ΠΑΣΟΚ που πάντοτε στα εθνικής τάξεως ζητήματα δεν έκανε εκπτώσεις στις αρχές του και στις αξίες του» απάντησε η κ. Λιακούλη, με τον κ. Μαρκόπουλο να ανταπαντά: «Άρα χαρήκατε που χαρακτήρισαν άκυρο και ανυπόστατο και αντίθετο με τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου το ψευδεπίγραφο τουρκολιβυκό μνημόνιο η Αίγυπτος στο Μπαχρέιν, τα ΗΑΕ».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στη συνέχεια στις απόψεις που διατύπωσαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Σάββας Καλεντερίδης και ο Άγγελος Συρίγος. «Πραγματικά ανατρίχιασα με αυτά που έλεγε ο κ. Καλεντερίδης σε ό,τι έχει σχέση με τις άμεσες συνέπειες του νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας, για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, για τα 12 ναυτικά μίλια στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, για την άδεια που θα πρέπει κανείς να παίρνει για να χρησιμοποιήσει την ΑΟΖ που εκείνοι θα κηρύξουν και βεβαίως για την ονομασία των βραχονησίδων στο Αιγαίο. Και είδα ότι η τοποθέτηση του κ. Καλεντερίδη είναι ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα έως μη αναστρέψιμα σε πολλά πεδία. Σε όσα περιέγραψε ο γεωπολιτικός αναλυτής, δεν αντέδρασε ο κ. Συρίγος επί της ουσίας. Άρα τα πράγματα είναι πανηγυρικά έτσι όπως μας λέει ο κ. Μαρκόπουλος σήμερα;» είπε, ενώ αναφέρθηκε και στα όσα είπε ο Κώστας Καραμανλής στην ομιλία του στο Πολεμικό Μουσείο παρουσία του Αντώνη Σαμαρά.

«Γίνατε καραμανλικοί στο ΠΑΣΟΚ….» σχολίασε ο κ. Μαρκόπουλος και απάντησε στη βουλευτή με τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος «τόνισε ξεκάθαρα ότι οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου είναι απαράδεκτες και δεν είναι συμβατές με τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας». «Όπως θα απαντήσω ότι η Αθήνα κατάφερε να συντονίσει κράτη, τα οποία είναι πολύ σημαντικά στον αραβικό κόσμο για να κάνουν ένα κοινό κείμενο. Ουσιαστικά λοιπόν πρόκειται για μια ελληνική πρωτοβουλία που ακυρώνει στην πράξη τις προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων. Απέναντι στο εμπόριο καταστροφής, τονίζω ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα πράγματα είναι δυναμική. Το να υιοθετείται λοιπόν το τι κάνει η Τουρκία με ένα κράτος που έχει τα δικά του προβλήματα…» συνέχισε ο κ. Μαρκόπουλος, με την τελευταία φράση του να προκαλεί την αντίδραση της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και να ακολουθεί έντονος διάλογος.

Λιακούλη: Πάρτε το πίσω αυτό. Δεν το δέχομαι.

Μαρκόπουλος: Κάνετε εμπόριο καταστροφολογίας ξεκάθαρα.

Λιακούλη: Υιοθετούμε εμείς αυτά που λέει η Τουρκία; Ανακαλέστε.

Μαρκόπουλος: Το κόμμα σας κάνει εμπόριο καταστροφολογίας όσο και να φωνάξετε… Εμπόριο καταστροφολογίας κάνει το κόμμα σας εδώ και καιρό, και το σύνολο της αντιπολίτευσης.

Λιακούλη: Τα έχετε κάνει μαντάρα, αυτή είναι ουσία. Τα λένε οι δικοί σας άνθρωποι. Η πολιτική ήττα με την επικύρωση του παράνομου και ανίσχυρου τουρκολιβυκού μνημονίου βγήκε από τα χείλη του πρώην Πρωθυπουργού, του πρώην Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του πρώην Υπουργού Μετανάστευσης Δημήτρη Καιρίδη, του Άγγελου Συρίγου.

Μαρκόπουλος: Εγώ δεν ανακαλώ τίποτα περί εμπορίου καταστροφολογίας. Είναι ένα εμπόριο το οποίο μάλιστα εδράζεται στην απλή υιοθέτηση των τουρκικών επιδιώξεων χωρίς να γίνεται μία ανάλυση της δυναμικής που αποκτούν τέτοιου είδους θέματα στη διεθνή σκακιέρα. Έσπευσαν όλο το σαββατοκύριακο να καταστροφολογούν, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι από χθες είναι σε μεγάλη αμηχανία το ΠΑΣΟΚ και η αντιπολίτευση, γιατί στα διεθνή φόρα, στον ΟΗΕ υπάρχει σαφής πλέον άποψη.

Λέμε λοιπόν να μην βιάζονται κάποιοι να μιλάνε για εθνικές ήττες και για βατερλώ. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι η ρηχή στιγμιαία αποτύπωση. Τα πράγματα κινούνται με άλλες δυναμικές. Επομένως προτείνω, ακόμα και σε δικούς μου συναδέλφους, να μην βιάζονται. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν υποχωρούμε στις εθνικές γραμμές. Βλέπετε πώς ανατράπηκε μια εικόνα κατά τη γνώμη μου, μέσα από τη σαφή τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και ένα σαφές κείμενο δήλωσης βασικών αρχών διεθνούς δικαίου από σειρά κρατών και όχι μόνο την Ελλάδα. Επομένως να σταματήσει το εμπόριο καταστροφολογίας.

Λιακούλη: Στις 26 Ιουνίου του 2025 ο Άδωνις Γεωργιάδης όχι μόνο εξαπέλυσε αιχμές κατά του Νίκου Δένδια αναφορικά με τη διαχείριση και την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου, αλλά είπε ότι δεν το είχε καταλάβει ότι τον έπιασαν στον ύπνο. Επίσης, βέβαια δεν έχει τη γενναιότητα να ανακαλέσει ο κ. Μαρκόπουλος και λυπάμαι γι’ αυτό, που είπε ότι υιοθετεί το ΠΑΣΟΚ τη θέση της Τουρκίας. Αυτό είναι βαθιά προσβολή και μακριά από εμάς.

Μαρκόπουλος: Δεν το είπα έτσι και δείτε τη διατύπωσή μου. Είμαι αρκετά έμπειρος για να το κάνετε αυτό σε μένα…

Λιακούλη: To ΠΑΣΟΚ είναι μια υπεύθυνη πατριωτική δημοκρατική δύναμη, βάζει πλάτη ξανά στα δύσκολα και αυτό που κάνει είναι να ενισχύει τη διεθνή διπλωματία.