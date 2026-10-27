Λατινοπούλου: «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι διπλωματικό Βατερλώ της κυβέρνησης – Η Ευρώπη «νιαουρίζει» και η Τουρκία την βαράει

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο, συνιστά «ξεκάθαρο διπλωματικό Βατερλώ» για την ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με την πρόεδρο της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Σε συνέντευξή της στο OPEN και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, καταγγέλλει φοβικά σύνδρομα και πολιτική κατευνασμού απέναντι στην Άγκυρα, εγκαλώντας παράλληλα την Ευρωπαϊκή Ένωση για αδράνεια και ανούσιες δηλώσεις. Στην εσωτερική πολιτική, χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «σοσιαλιστή πρωθυπουργό», που συντηρεί ένα δαπανηρό πελατειακό κράτος, την ώρα που η στεγαστική κρίση, συνθλίβει τα νοικοκυριά.

Ως λύσεις προτάσσει τη μείωση της φορολογίας στο 15%, το συμμάζεμα του κράτους, την ουσιαστική εποπτεία της αγοράς και την κατάργηση τραπεζικών προμηθειών. Τέλος, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις παγκόσμιες διώξεις, εις βάρος των χριστιανών.

«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ένα διπλωματικό Βατερλώ»

Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, επισημαίνει ότι κυβερνητικά στελέχη έχουν ήδη παραδεχθεί την αποτυχία της ακολουθούμενης πολιτικής.

«Ο ένας λέει τον ήπιαμε, ο κ. Καιρίδης λέει πολιτική ήττα, να θυμηθούμε και τις δηλώσεις του κ. Συρίγου πριν από λίγο καιρό για την Κάσο, ότι «υποχωρήσαμε», άρα οι άνθρωποι ομολογούν χωρίς ξύλο, το λένε μόνοι τους», τόνισε.

«Όταν λοιπόν η ίδια η κυβέρνηση ομολογεί μόνη της, δεν το λέω εγώ, ομολογεί ότι πρόκειται περί ήττας, τότε για να μην πούμε ότι λέει «τον ήπιαμε», πόσο πιο ξεκάθαρα και πόσο πιο απλά να πουν ότι: «Εδώ πρόκειται για ένα διπλωματικό Βατερλώ», θα πω εγώ για την ελληνική κυβέρνηση», υπογράμμισε εμφατικά.

«Μας έλεγαν για ήρεμα νερά, για φιλικές σχέσεις με την Τουρκία, και εκεί που υποτίθεται ότι ο Χαφτάρ ήταν σύμμαχος, ξαφνικά μας «πουλάει», είναι με τον Ερντογάν πλέον, αλλάζει στάση σε σχέση με αυτήν που είχε το 2020, κάνει μία κανονικότατη στροφή, γυρίζει και λέει τελικά: «Εγκρίνω, αποδέχομαι το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο»», ανέφερε, θέτοντας ευθείες ερωτήσεις για τους χειρισμούς της Αθήνας:

«Αυτά λοιπόν τα 6 χρόνια τι έκανε η κυβέρνηση; Τι έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών; Τι έκανε ο Μητσοτάκης; Τι έκανε ο κ. Γεραπετρίτης, εκτός από το να λένε ότι κοιμόμαστε ήσυχοι και ότι ο Χαφτάρ είναι στο πλευρό μας; Δεν έβλεπαν ότι ο Ερντογάν προσπαθούσε να διεισδύσει και να πάρει με το μέρος του την Ανατολική Λιβύη; Δεν έβλεπαν ότι εδώ γίνονται συγκεκριμένες κινήσεις; Και αντί να θωρακιστούν με τις σχέσεις με την Ανατολική Λιβύη και όχι μόνο, δηλαδή να κάνουν επέκταση της συμφωνίας με την Αίγυπτο, να μπορέσουμε να κάνουμε μία συμφωνία με την Κύπρο, να κάνουμε ανοιχτή συζήτηση και να ανακοινώσουμε τα 12 ναυτικά μίλια, χωρίς να έχουμε ενοχικά και φοβικά σύνδρομα ως χώρα;», υπογράμμισε.

«Δεν πρέπει να ζητάμε άδεια ή έγκριση από τον Ερντογάν»

Αναφερόμενη στην τακτική που ακολουθείται έναντι των τουρκικών αξιώσεων, άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική στάση.

«Υπάρχει πολιτική κατευνασμού από την πλευρά Μητσοτάκη: «Ώπα, μίλησε ο Ερντογάν και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι». Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή», σημείωσε, προσθέτοντας κατηγορηματικά:

«Δεν πρέπει να ζητάμε άδεια ή έγκριση από τον Ερντογάν για να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», δήλωσε.

«Μιλάμε για μία Ευρώπη που νιαουρίζει»

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» έστρεψε τα βέλη της προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σχολίασε και τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ο Ερντογάν δεν έχει μόνο εμάς γραμμένους, έχει ολόκληρη την Ευρώπη. Μια Ευρώπη η οποία… ποιες είναι οι κυρώσεις στην οικονομία και την άμυνα της Τουρκίας; Διαφορετικά δεν μιλάμε για μία Ευρώπη ισχυρή, μιλάμε για μία Ευρώπη που νιαουρίζει, μια Ευρώπη που κάθεται να την βαράει η Τουρκία και ο καθένας και να μην κάνει τίποτε παρά μόνο να συνεχίζει να της δίνει. Οι δηλώσεις είναι τσάμπα. Τσάμπα νιαουρίσματα είναι», κατήγγειλε.

«Νιάου-νιάου» η Φον ντερ Λάιεν, «νιάου-νιάου» λίγο και ο Κόστα, «νιάου» και ο καθένας, και ο Ερντογάν σου λέει: «Εδώ έχω να κάνω με ένα τίποτα, δεν είναι άξιο λόγου με το πώς θα αντιδράσω»», πρόσθεσε ειρωνικά.

«Με θλίβει η στάση της Αμερικής»

«Από την άλλη με στενοχώρησε και η στάση της Αμερικής η οποία βγήκε και είπε «βρείτε τα»· είναι μια στάση η οποία προσωπικά με θλίβει. Ο Τραμπ έχει κάνει κάποια σωστά στο μεταναστευτικό και στη woke ατζέντα. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι, με ενδιαφέρουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μου. Πρόκειται για την κυριαρχία μας, για την οικονομία μας, για τα συμφέροντα, για το καλώδιο, και όποιος μας πάει πίσω ή είναι εναντίον μας θα μας βρει απέναντι», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας:

«Εγώ δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο, αλλά πρέπει να αμυνθούμε· η Ελλάδα δεν έχει προκαλέσει ποτέ», ανέφερε.

«Η Ελλάδα κυβερνάται από σοσιαλιστή πρωθυπουργό»

Περνώντας στα ζητήματα της καθημερινότητας και της οικονομίας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου παρέθεσε στοιχεία για τη στεγαστική κρίση και τις στρεβλώσεις της αγοράς.

«Τα στοιχεία με τους μισθούς και τη στέγαση σοκάρουν: μειώνεται η ιδιοκατοίκηση, το 2010 ήταν στο 77,2% και το 2026 έπεσε στο 69,2%. Από τότε που ανέλαβε ο Μητσοτάκης μειώθηκε το ποσοστό ιδιοκατοίκησης, ενώ η κυβέρνηση ευαγγελίζεται υπέρ της ανάπτυξης. Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι στην Ελλάδα ζούμε τέλεια, την ώρα που το 36% του εισοδήματος —και για άλλους ακόμα περισσότερο— πηγαίνει στη στέγαση», είπε.

«Η Ελλάδα κυβερνάται από σοσιαλιστή πρωθυπουργό. Συντηρεί πελατειακό κράτος, μεγάλο, κοστοβόρο, με υψηλές εισφορές», σημείωσε, προτείνοντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

«Χρειάζεται κόψιμο, συμμάζεμα του κράτους και μια πιο φιλελεύθερη οικονομία. Πρέπει να δοθεί ανάσα στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος συντηρεί όλους τους υπόλοιπους», δήλωσε.

«Το πλαφόν είναι κομμουνιστικό μέτρο – 15% οριζόντιος φόρος»

Αναλύοντας τις προτάσεις της για τη φορολογία, τις επιχειρήσεις και το τραπεζικό σύστημα, διαχώρισε τον κρατικό έλεγχο από την εποπτεία.

«Υπάρχει στρέβλωση της αγοράς, δεν υπάρχει εποπτεία. Το πλαφόν είναι κομμουνιστικό μέτρο και η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης είναι κάτι άλλο. Δεν γίνονται σωστοί έλεγχοι, δεν υπάρχουν έλεγχοι. Ο κρατικός παρεμβατισμός σού λέει «έχεις το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ενώ η εποπτεία είναι άλλο θέμα, υπάρχει για να επιτηρεί και να προστατεύει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών», εξήγησε.

«Δικαιότερο φορολογικό σύστημα είναι αναγκαίο»

«Χρειαζόμαστε δίκαιο φορολογικό σύστημα. Η ανάπτυξη έρχεται μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς το 99% των επιχειρήσεων είναι ιδιωτικές. Λέμε όχι στην υψηλή φορολογία και προτείνουμε 15% όσο κι αν βγάλεις. Εάν κλέβεις, κλείνεις. Εάν το κράτος σου παίρνει το 60%, τότε δεν επιβιώνεις. Αναφέρομαι στον φούρνο, στο μικρό κομμωτήριο, όχι στην Pizza Fan και στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που παίρνουν δάνεια», ανέλυσε.

«Να καταργηθούν οι τραπεζικές προμήθειες»

«Προτείνω κατάργηση των προμηθειών στις τράπεζες, ούτε υψηλό επιτόκιο δανεισμού πρέπει να υπάρχει. Τα σκάνδαλα αυτά τα μεγάλα πρέπει να τιμωρηθούν, να πέσει φως —μπορεί να βγήκαν τυχαία, μπορεί όχι. Πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταύρωση στοιχείων, όχι τσουβάλιασμα, και από την άλλη πλευρά να υπάρχει ένα τίμιο φορολογικό σύστημα, όχι να δίνεις το 50% και το 60%», υπογράμμισε.

«Εκατομμύρια Χριστιανοί υπό διωγμό στον κόσμο»

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, αναφέρθηκε στις επιθέσεις και τους διωγμούς που υφίστανται οι χριστιανοί ανά τον κόσμο αλλά και στην Ευρώπη.

«Οκτώ νεκροί χριστιανοί καταγράφηκαν στην Ιορδανία. 400 εκατομμύρια χριστιανοί στον κόσμο σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι υπό διωγμό ενώ 13 χριστιανοί χάνουν καθημερινά τη ζωή τους, χωρίς κανείς να ασχολείται με αυτό το θέμα.