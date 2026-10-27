Μετρό και Τραμ: Οι ρυθμίσεις για την 28η Οκτωβρίου λόγω της παρέλασης – Κλείνει στις 8 το πρωί ο σταθμός «Σύνταγμα»

Έκτακτες ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σε Μετρό και Τραμ με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» κλείνει στις 8 το πρωί με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση, ενώ τροποποιούνται τα δρομολόγια στις Γραμμές 6 και 7 του Τραμ με προσωρινούς τερματικούς σε «ΦΙΞ» και «ΣΕΦ». Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
  • Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.
  • Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί, ενώ η πλήρης αποκατάσταση αναμένεται μετά το τέλος των εκδηλώσεων.

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Έκτακτες ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Τετάρτη σε Μετρό και Τραμ, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ θα ισχύσουν:

  • Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
  • Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.
  • Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

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