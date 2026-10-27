«Στην Εποχή της Μέδουσας» – Έναρξη Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

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Η «Εποχή της Μέδουσας» έρχεται φέτος κάθε Πέμπτη στις 22:00 στη Medusa Athens, σε μια μουσικοθεατρική παράσταση που ετοίμασε και παρουσιάζει ο Παντελής Καναράκης. Στο πλευρό του, η ερμηνεύτρια και δημιουργός Πέννυ Μπαλτατζή και οι TwoGents, με τον Άριωνα στα φωνητικά και τον Γιάννη Καρανάσιο στο σαξόφωνο.

Μπορούν να συνυπάρξουν σε μία βραδιά ο ελληνικός κινηματογράφος που όλοι αγαπήσαμε, τα καμπαρέ του Μεσοπολέμου, ο χολιγουντιανός αέρας, οι κρητικές μαντινάδες, η μουσική σκηνή του σήμερα, το τάνγκο και το χασαποσέρβικο; Και όλα αυτά με μια μεγάλη δόση γέλιου;

Στην Εποχή της Μέδουσας μπορούν!

Η Αλίκη με τον Δημήτρη, η Κάρμεν, οι Mambo Kings, ένας διαμαρτυρόμενος μετρ, τρία αγόρια από την επαρχία, μια ακατάδεκτη κυρία και πολλοί ακόμη χαρακτήρες έρχονται να τραγουδήσουν, να μιλήσουν, να διασκεδάσουν και να κάνουν τις Πέμπτες μας… αξέχαστες.

Ο Παντελής Καναράκης βάζει φωτιά στην κατακόκκινη, κοσμοπολίτικη Medusa, η Πέννυ Μπαλτατζή μας ταξιδεύει μουσικά και οι TwoGents δίνουν τον δικό τους ρυθμό σε μια βραδιά όπου η μουσική συναντά το θέατρο και το γέλιο.

Μαζί τους οι Στεφανία Γκουρνέλου, Κωνσταντίνος Κοσμίδης, Μαριλένα Λιακοπούλου, Τάσος Σιδηρόπουλος, Γιάννης Αρτεμισιάδης και Φώτης Παπαζήσης.

Κείμενα – Σκηνοθεσία – Χορογραφίες: Παντελής Καναράκης



Παντελής Καναράκης Ενορχήστρωση – Πλήκτρα: Μαρίνα Τσοκάνη



Μαρίνα Τσοκάνη Μπουζούκι: Άρης Κούκος



Άρης Κούκος Ντραμς: Γιάννης Καλκάνης



Γιάννης Καλκάνης Κιθάρα: Άλφερντ Ρούτσι



Άλφερντ Ρούτσι Μπάσο: Γιάννης Γρυπαίος



Γιάννης Γρυπαίος Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Διεύθυνση: Μακρή 2, Πλάκα, 11742 Αθήνα

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/venues/medusa-athens/

Κρατήσεις, πληροφορίες: 212 8107038

Πληροφορίες : https://medusathens.gr/