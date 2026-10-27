Pizza Fan: Για δύο ώρες κατέθετε στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης-«εγκέφαλος» του κυκλώματος – Αρνήθηκε τις κατηγορίες

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Για την υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά την «Pizza Fan», ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Κωνσταντίνος Αντάρας, πέρασε το κατώφλι του ανακριτή νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (27/10), μαζί με τη δεύτερη ομάδα των συλληφθέντων.

Ο κ. Αντάρας παράμεινε στο γραφείο του ανακριτή για περίπου δύο ώρες και κλήθηκε να απαντήσει πληθώρα ερωτήσεων σχετικά με την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει, αλλά και για όσα βρέθηκαν σπίτι του κατά την έρευνα της αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι εντοπίστηκαν 92 πολύτιμα ρολόγια, κοσμήματα, καθώς και ένα ποσό που ξεπερνά τα 1,17 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται.

Αυτή τη στιγμή στο γραφείο του ανακριτή βρίσκεται ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη της Pizza Fan.

Συνολικά, 13 είναι οι συλληφθέντες που έχουν οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια. Όλοι τους είναι αντιμέτωποι με σωρεία κακουργημάτων και στο σύνολό τους αρνούνται τις κατηγορίες.

«Πολύ μικρότερο το ποσό του ΦΠΑ από αυτό που είχε διαρρεύσει» λέει ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής

Το πρωί της Τρίτης, ο δικηγόρος τρεις εκ των κατηγορουμένων, Νίκος Αλεξανδρής μίλησε στην ΕΡΤ και υποστήριξε ότι η δικογραφία είναι «πολύ πρόχειρη και βιαστική» και ότι το ποσό του ΦΠΑ που φέρεται να μην αποδόθηκε είναι τελικά πολύ μικρότερο από όσο είχε διαρρεύσει.

Όπως ανέφερε, ενώ επί μακρόν γινόταν λόγος για 25-35 εκατ. ευρώ ΦΠΑ που δεν αποδόθηκαν, στο κατηγορητήριο, μετά την έρευνα του ανακριτή, το ποσό αναφέρεται σε 1,8 εκατ. ευρώ. «Δεν το λέω εγώ, το λέει το κατηγορητήριο», τόνισε.

Ο δικηγόρος επισήμανε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει επίσημη έκθεση της ΑΑΔΕ που να πιστοποιεί τη φοροδιαφυγή και το ύψος της, εφόσον υπάρχει. Εκτίμησε ότι το ποσό θα μειωθεί ακόμη περισσότερο, καθώς ο προσωρινός έλεγχος και το προσωρινό πρόστιμο δεν έχουν λάβει υπόψη τις απόψεις της διοίκησης των φορολογουμένων, τα υπομνήματα και τις ενστάσεις που θα κατατεθούν.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε συλληφθέντες

Υπενθυμίζεται ότι ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν οι πέντε πρώτοι από τους κατηγορουμένους στην υπόθεση της Pizza Fan, που οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (26/10) στα δικαστήρια για τις απολογίες τους.

Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι με, κατά περίπτωση, περιοριστικό όρο την υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και επιβολή χρηματικής εγγύησης 5.000 ευρώ.

Πρόκειται για τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και έναν ιδιοκτήτη καταστήματος franchise στη Νέα Ιωνία.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρχε εσωτερικός δίαυλος πληροφόρησης

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρχε εσωτερικός δίαυλος πληροφόρησης, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως «ασπίδα», προειδοποιώντας την επιχείρηση για επικείμενους ελέγχους των αρχών.

Ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να έχει καταγράψει ύποπτες συνομιλίες.

«Είναι διαφορετικό κάποιος να επικαλείται επικοινωνία με δημόσιο λειτουργό κι άλλο να προκύπτει δικογραφικά. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κατηγορία η ελληνική αστυνομία δε μπορεί να επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο», σημείωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.