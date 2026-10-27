Αζεντίν Ουναΐ: Πλήρης ρήξη τένοντα στον δικέφαλο – Υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση

Η δεύτερη μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε την πλήρη ρήξη τένοντα στον δεξιό δικέφαλο του Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός μέσος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στις 29 Οκτωβρίου, με την επιστροφή του να υπολογίζεται στα μέσα Μαρτίου, κατά τη διάρκεια των playoffs της Super League.

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Αθλητισμός

Παναθηναϊκός, Αζεντίν Ουναΐ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί την Πέμπτη (29/10) ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς η δεύτερη μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε ότι έχει υποστεί πλήρη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού.
  • Ο διεθνής Μαροκινός μέσος τραυματίστηκε στις 18 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ (5-1).
  • Η χειρουργική αποκατάσταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος υποτροπής, ενώ η επιστροφή του Ουναΐ στην αγωνιστική δράση αναμένεται περίπου στα μέσα Μαρτίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άσχημα είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Αζεντίν Ουναΐ θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Πέμπτη (29/10), αφού η δεύτερη μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε ότι έχει υποστεί πλήρη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού.

Ο διεθνής Μαροκινός μέσος τραυματίστηκε στις 18 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ (5-1). Η επαναληπτική εξέταση πραγματοποιήθηκε μετά την υποχώρηση του αιματώματος, επιτρέποντας την ακριβέστερη εκτίμηση της σοβαρότητας του τραυματισμού.

Η χειρουργική αποκατάσταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος υποτροπής, ενώ η επιστροφή του Ουναΐ στην αγωνιστική δράση αναμένεται περίπου στα μέσα Μαρτίου, κατά τη διάρκεια των playoffs της Super League.

Σε αντίστοιχη επέμβαση είχε υποβληθεί και ο Ντέσερς, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στον τένοντα του τετρακέφαλου. Η χειρουργική αποκατάσταση είχε αντιμετωπίσει επιτυχώς τον τραυματισμό του Νιγηριανού επιθετικού, επιτρέποντάς του να επιστρέψει πλήρως αποθεραπευμένος στα γήπεδα.

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