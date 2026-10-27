Κυκλάδες: Ματαιώνονται οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου λόγω κακοκαιρίας

Τη ματαίωση των παρελάσεων σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων για την 28η Οκτωβρίου αποφάσισε ο αντιπεριφερειάρχης, Γιώργος Λεονταρίτης, λόγω της πρόβλεψης για έντονες βροχοπτώσεις και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα την Τετάρτη (28/10).
Η απόφαση αφορά τη συμμετοχή μαθητών, συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων και συνδέεται με την κινητοποίηση «Red Code» της Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εξαιτίας του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.
Αναλυτικά η απόφαση
«Έχοντας υπόψη:
- Την υπ’ αριθμ. Α4401/27-10-2026 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΧΖΦ46ΝΠΙΘ-ΟΣ6) του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για κινητοποίηση «Red Code» στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λόγω κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων σε όλες τις Π.Ε. Κυκλάδων.
Αποφασίζουμε:
Τη μη πραγματοποίηση του σκέλους της παρέλασης των μαθητών σχολείων, των συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων την 28η Οκτωβρίου 2026, λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σε όλες τις Π.Ε. Κυκλάδων».