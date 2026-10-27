Κυκλάδες: Ματαιώνονται οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου λόγω κακοκαιρίας

Ματαιώνονται οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, λόγω της πρόβλεψης για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και του κινδύνου πλημμυρών. Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την περιοχή σε κινητοποίηση «Red Code».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Παρέλαση με βροχή
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη ματαίωση των παρελάσεων σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων για την 28η Οκτωβρίου αποφάσισε ο αντιπεριφερειάρχης, Γιώργος Λεονταρίτης, λόγω της πρόβλεψης για έντονες βροχοπτώσεις και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
  • Η απόφαση αφορά τη μη πραγματοποίηση του σκέλους της παρέλασης των μαθητών σχολείων, των συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων.
  • Το μέτρο συνδέεται με την κινητοποίηση «Red Code» της Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εξαιτίας του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τη ματαίωση των παρελάσεων σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων για την 28η Οκτωβρίου αποφάσισε ο αντιπεριφερειάρχης, Γιώργος Λεονταρίτης, λόγω της πρόβλεψης για έντονες βροχοπτώσεις και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα την Τετάρτη (28/10).

Η απόφαση αφορά τη συμμετοχή μαθητών, συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων και συνδέεται με την κινητοποίηση «Red Code» της Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εξαιτίας του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Αναλυτικά η απόφαση

«Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. Α4401/27-10-2026 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΧΖΦ46ΝΠΙΘ-ΟΣ6) του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για κινητοποίηση «Red Code» στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λόγω κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων σε όλες τις Π.Ε. Κυκλάδων.

Αποφασίζουμε:

Τη μη πραγματοποίηση του σκέλους της παρέλασης των μαθητών σχολείων, των συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων την 28η Οκτωβρίου 2026, λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σε όλες τις Π.Ε. Κυκλάδων».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ