Τελ Αβίβ: Σύλληψη 20χρονου με μαχαίρι που κινήθηκε απειλητικά εναντίον του Γιαΐρ Γκολάν

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν ανήμερα των εκλογών στο Τελ Αβίβ, όταν ένας εικοσάχρονος άνδρας που κρατούσε μαχαίρι, προσέγγισε απειλητικά τον πρόεδρο των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, στο πάρκο Μεσιλά, προκαλώντας την άμεση επέμβαση της φρουράς του και τη σύλληψή του. Η ισραηλινή αστυνομία, διευκρίνισε πως δεν καταγράφηκε απόπειρα μαχαιρώματος, ενώ ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, για υποκίνηση βίας.

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O Γιαΐρ Γκολάν
Πηγή: i24 News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν ανήμερα των εκλογών στο Τελ Αβίβ, όταν ένας νεαρός άνδρας που κρατούσε μαχαίρι προσέγγισε τον πρόεδρο των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των Αρχών.
  • Η προσωπική του φρουρά ακινητοποίησε τον ύποπτο και η ισραηλινή αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη ενός εικοσάχρονου που έφερε μαχαίρι, διευκρινίζοντας ωστόσο, πως δεν καταγράφηκε απόπειρα μαχαιρώματος.
  • «Η υποκίνηση και η βία δεν θα μας εκφοβίσουν», δήλωσε σε έντονο ύφος ο Γκολάν, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

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Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν ανήμερα των εκλογών σήμερα (27/10/2026) στο Τελ Αβίβ, όταν ένας νεαρός άνδρας, που κρατούσε μαχαίρι, προσέγγισε τον πρόεδρο των Δημοκρατικών (πρώην Εργατικών),  Γιαΐρ Γκολάν, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των Αρχών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Naharnet, το περιστατικό αυτό έρχεται να πυροδοτήσει εκ νέου, το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα στη χώρα.

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Το χρονικό της σύλληψης στο πάρκο Μεσιλά

Το συμβάν σημειώθηκε καθώς ο επικεφαλής των «Δημοκρατικών», πραγματοποιούσε περιοδεία στο πάρκο Μεσιλά, επιχειρώντας να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με πηγές του κόμματός του, ένας άγνωστος κινήθηκε με απειλητικό τρόπο προς το μέρος του, ωστόσο η προσωπική του φρουρά, αντέδρασε ακαριαία και τον εμπόδισε. Κατά τη διάρκεια της εμπλοκής, ένα μεγάλο μαχαίρι έπεσε μέσα από τα ρούχα του υπόπτου, τον οποίο οι φρουροί ακινητοποίησαν, πριν τον παραδώσουν στις αστυνομικές Αρχές.

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Από την πλευρά της, η ισραηλινή αστυνομία, επιβεβαίωσε τη σύλληψη ενός εικοσάχρονου κατοίκου της Ιερουσαλήμ που οπλοφορούσε, διευκρινίζοντας ωστόσο, πως δεν καταγράφηκε απόπειρα μαχαιρώματος.

 

Πολιτικές αντιδράσεις και το προφίλ του ηγέτη της αριστεράς

«Η υποκίνηση και η βία δεν θα μας εκφοβίσουν», δήλωσε σε έντονο ύφος ο Γκολάν, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση, εναντίον του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, απέδωσε το συμβάν στη «μηχανή δηλητηρίου» του πρωθυπουργού και των «πρακτόρων του από το Κατάρ», κατηγορώντας τον για ακραία ρητορική κατά της Αριστεράς.

Όπως αναφέρει το I24 News, έπειτα από το επεισόδιο, ακολούθησε μια έντονη αντιπαράθεση σχετικά με την ασφάλεια του Γκολάν, καθώς ο ίδιος κατήγγειλε ότι η Πολιτεία, τού παρείχε ανεπαρκή προστασία, η οποία αναβαθμίστηκε μόλις λίγο πριν από τις κάλπες, χωρίς και πάλι να είναι αρκετή.

 

 

Ο Γιαΐρ Γκολάν, πρώην ανώτατος αξιωματικός του στρατού, ηγείται των Δημοκρατικών, του Συνασπισμού που συσπείρωσε τα απομεινάρια του ιστορικού Εργατικού Κόμματος, και βρίσκεται σε εκλογική συνεργασία με τον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ.

Παραμένει ο μοναδικός επικεφαλής μεγάλου κόμματος στο Ισραήλ που στηρίζει ανοιχτά τη λύση των δύο κρατών με τους Παλαιστινίους, διατηρώντας σταθερά προοδευτικές θέσεις και σε κοινωνικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

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