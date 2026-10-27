Τελ Αβίβ: Σύλληψη 20χρονου με μαχαίρι που κινήθηκε απειλητικά εναντίον του Γιαΐρ Γκολάν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν ανήμερα των εκλογών σήμερα (27/10/2026) στο Τελ Αβίβ, όταν ένας νεαρός άνδρας, που κρατούσε μαχαίρι, προσέγγισε τον πρόεδρο των Δημοκρατικών (πρώην Εργατικών), Γιαΐρ Γκολάν, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των Αρχών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Naharnet, το περιστατικό αυτό έρχεται να πυροδοτήσει εκ νέου, το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα στη χώρα.

Το χρονικό της σύλληψης στο πάρκο Μεσιλά

Το συμβάν σημειώθηκε καθώς ο επικεφαλής των «Δημοκρατικών», πραγματοποιούσε περιοδεία στο πάρκο Μεσιλά, επιχειρώντας να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με πηγές του κόμματός του, ένας άγνωστος κινήθηκε με απειλητικό τρόπο προς το μέρος του, ωστόσο η προσωπική του φρουρά, αντέδρασε ακαριαία και τον εμπόδισε. Κατά τη διάρκεια της εμπλοκής, ένα μεγάλο μαχαίρι έπεσε μέσα από τα ρούχα του υπόπτου, τον οποίο οι φρουροί ακινητοποίησαν, πριν τον παραδώσουν στις αστυνομικές Αρχές.

Από την πλευρά της, η ισραηλινή αστυνομία, επιβεβαίωσε τη σύλληψη ενός εικοσάχρονου κατοίκου της Ιερουσαλήμ που οπλοφορούσε, διευκρινίζοντας ωστόσο, πως δεν καταγράφηκε απόπειρα μαχαιρώματος.

Israeli opposition leader Yair Golan was the target of a suspected stabbing attempt in Tel Aviv, his Democrats party says. Security guards stopped a man who approached him during a campaign visit after a large knife fell from his clothing. Police arrested the suspect. https://t.co/xJioh2Ie3I — ILRedAlert (@ILRedAlert) October 27, 2026

Πολιτικές αντιδράσεις και το προφίλ του ηγέτη της αριστεράς

«Η υποκίνηση και η βία δεν θα μας εκφοβίσουν», δήλωσε σε έντονο ύφος ο Γκολάν, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση, εναντίον του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, απέδωσε το συμβάν στη «μηχανή δηλητηρίου» του πρωθυπουργού και των «πρακτόρων του από το Κατάρ», κατηγορώντας τον για ακραία ρητορική κατά της Αριστεράς.

Όπως αναφέρει το I24 News, έπειτα από το επεισόδιο, ακολούθησε μια έντονη αντιπαράθεση σχετικά με την ασφάλεια του Γκολάν, καθώς ο ίδιος κατήγγειλε ότι η Πολιτεία, τού παρείχε ανεπαρκή προστασία, η οποία αναβαθμίστηκε μόλις λίγο πριν από τις κάλπες, χωρίς και πάλι να είναι αρκετή.

Following the Democrats (@YairGolan1 )to spread a false stabbing report in Tel Aviv, police clarify: NO stabbing attempt occurred.

Officers escorting a public figure at HaMesila Park spotted a suspicious object beneath a nearby man’s coat and discovered a knife.

The suspect, a Jerusalem resident in his 20s, was arrested. The investigation continues. — DDF NEWS (@ddfmarketing1) October 27, 2026

Ο Γιαΐρ Γκολάν, πρώην ανώτατος αξιωματικός του στρατού, ηγείται των Δημοκρατικών, του Συνασπισμού που συσπείρωσε τα απομεινάρια του ιστορικού Εργατικού Κόμματος, και βρίσκεται σε εκλογική συνεργασία με τον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ.

Παραμένει ο μοναδικός επικεφαλής μεγάλου κόμματος στο Ισραήλ που στηρίζει ανοιχτά τη λύση των δύο κρατών με τους Παλαιστινίους, διατηρώντας σταθερά προοδευτικές θέσεις και σε κοινωνικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.