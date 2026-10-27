Θεσσαλονίκη: Συγκινεί μαθητής από τη Νιγηρία στην παρέλαση – «Ευγνώμων στον Θεό που εκπροσώπησα την Ελλάδα» – ΒΙΝΤΕΟ

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Λέγεται Βίκτορι Μουμόχου, είναι μαθητής της Γ’ Λυκείου στο Ωνάσειο Ξηροκρήνης. Φέτος ήταν ο παραστάτης στη μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Τόνισε πως είναι ευγνώμων για το γεγονός ότι συμμετείχε για πρώτη φορά ως παραστάτης.

Ο νεαρός μαθητής με καταγωγή από τη Νιγηρία δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του που εκπροσώπησε όχι μόνο το σχολείο του, αλλά και τη χώρα όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, την Ελλάδα, σύμφωνα με το thesspost.

«Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη στον Θεό που είχα τη χάρη να γίνω παραστάτης και να εκπροσωπήσω το σχολείο μου και τη χώρα. Εδώ γεννήθηκα, οι γονείς μου είναι από τη Νιγηρία. Και χάρηκα πολύ που έγινα παραστάτης».