Θεσσαλονίκη: Συγκινεί μαθητής από τη Νιγηρία στην παρέλαση – «Ευγνώμων στον Θεό που εκπροσώπησα την Ελλάδα» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βίκτορι Μουμόχου, μαθητής της Γ’ Λυκείου στο Ωνάσειο Ξηροκρήνης με καταγωγή από τη Νιγηρία, συμμετείχε ως παραστάτης στη μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός μαθητής εξέφρασε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του που εκπροσώπησε το σχολείο του και την Ελλάδα, τη χώρα όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βίκτορι Μουμόχου, μαθητής της Γ’ Λυκείου στο Ωνάσειο Ξηροκρήνης, συμμετείχε για πρώτη φορά ως παραστάτης στη μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης.
  • Ο νεαρός μαθητής με καταγωγή από τη Νιγηρία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που εκπροσώπησε τόσο το σχολείο του όσο και την Ελλάδα, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.
  • «Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη στον Θεό που είχα τη χάρη να γίνω παραστάτης και να εκπροσωπήσω το σχολείο μου και τη χώρα…», δήλωσε συγκινημένος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Λέγεται Βίκτορι Μουμόχου, είναι μαθητής της Γ’ Λυκείου στο Ωνάσειο Ξηροκρήνης. Φέτος ήταν ο παραστάτης στη μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Τόνισε πως είναι ευγνώμων για το γεγονός ότι συμμετείχε για πρώτη φορά ως παραστάτης.

Ο νεαρός μαθητής με καταγωγή από τη Νιγηρία δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του που εκπροσώπησε όχι μόνο το σχολείο του, αλλά και τη χώρα όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, την Ελλάδα, σύμφωνα με το thesspost.

«Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη στον Θεό που είχα τη χάρη να γίνω παραστάτης και να εκπροσωπήσω το σχολείο μου και τη χώρα. Εδώ γεννήθηκα, οι γονείς μου είναι από τη Νιγηρία. Και χάρηκα πολύ που έγινα παραστάτης».

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