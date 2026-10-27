Λάρισα: Τρένο πέρασε από σιδηροδρομική διάβαση με την μπάρα ανεβασμένη – Δείτε το βίντεο

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Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια οδηγών και πεζών, προκαλεί ένα βίντεο ντοκουμέντο όπου καταγράφεται η διέλευση ενός τρένου από σιδηροδρομική διάβαση, ενώ η προστατευτική μπάρα ήταν ανεβασμένη, στη Λάρισα.

Το περιστατικό, που συνέβη στην οδό Καραγάτση το βράδυ της Δευτέρας, καταγράφηκε σε βίντεο από οδηγούς, που περίμεναν να διέλθει η αμαξοστοιχία. Όπως φαίνεται στις εικόνες που μετέδωσε το Mega, το τρένο περνάει από το σημείο, αλλά οι μπάρες δεν έχουν κατέβει.

Τι λένε πηγές του ΟΣΕ

Πληροφορίες από τον ΟΣΕ που επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμός αναφέρουν ότι ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την κατάσταση, σταμάτησε την αμαξοστοιχία πριν από τη διάβαση, έλεγξε και στη συνέχεια διήλθε από το σημείο, σύμφωνα με τον κανονισμό κυκλοφορίας.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιο ατύχημα, ωστόσο, είναι εμφανές ότι το περιστατικό ήταν άκρως επικίνδυνο.

Δυστυχώς, σύμφωνα με το onlarissa.gr, το συγκεκριμένο συμβάν έχει επαναληφθεί και στο πρόσφατο παρελθόν.

Δείτε τα βίντεο: