Λάρισα: Τρένο πέρασε από σιδηροδρομική διάβαση με την μπάρα ανεβασμένη – Δείτε το βίντεο

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη διέλευση τρένου από σιδηροδρομική διάβαση στην οδό Καραγάτση στη Λάρισα το βράδυ της Δευτέρας, ενώ οι προστατευτικές μπάρες ήταν ανεβασμένες. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΟΣΕ, ο μηχανοδηγός σταμάτησε την αμαξοστοιχία πριν από τη διάβαση, έλεγξε και διήλθε σύμφωνα με τον κανονισμό κυκλοφορίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια οδηγών και πεζών προκαλεί βίντεο όπου καταγράφεται η διέλευση τρένου από σιδηροδρομική διάβαση στη Λάρισα, ενώ η προστατευτική μπάρα ήταν ανεβασμένη.
  • Πληροφορίες από τον ΟΣΕ αναφέρουν ότι ο μηχανοδηγός σταμάτησε την αμαξοστοιχία πριν από τη διάβαση, έλεγξε και στη συνέχεια διήλθε από το σημείο, σύμφωνα με τον κανονισμό κυκλοφορίας.
  • Ευτυχώς δεν υπήρξε ατύχημα από το επικίνδυνο περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με τοπικές αναφορές έχει επαναληφθεί στο πρόσφατο παρελθόν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια οδηγών και πεζών, προκαλεί ένα βίντεο ντοκουμέντο όπου καταγράφεται η διέλευση ενός τρένου από σιδηροδρομική διάβαση, ενώ η προστατευτική μπάρα ήταν ανεβασμένη, στη Λάρισα.

Το περιστατικό, που συνέβη στην οδό Καραγάτση το βράδυ της Δευτέρας, καταγράφηκε σε βίντεο από οδηγούς, που περίμεναν να διέλθει η αμαξοστοιχία. Όπως φαίνεται στις εικόνες που μετέδωσε το Mega, το τρένο περνάει από το σημείο, αλλά οι μπάρες δεν έχουν κατέβει.

Τι λένε πηγές του ΟΣΕ

Πληροφορίες από τον ΟΣΕ που επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμός αναφέρουν ότι ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την κατάσταση, σταμάτησε την αμαξοστοιχία πριν από τη διάβαση, έλεγξε και στη συνέχεια διήλθε από το σημείο, σύμφωνα με τον κανονισμό κυκλοφορίας.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιο ατύχημα, ωστόσο, είναι εμφανές ότι το περιστατικό ήταν άκρως επικίνδυνο.

Δυστυχώς, σύμφωνα με το onlarissa.gr, το συγκεκριμένο συμβάν έχει επαναληφθεί και στο πρόσφατο παρελθόν.

Δείτε τα βίντεο:

 

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