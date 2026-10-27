Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχη για συκοφαντική δυσφήμιση γυναίκα που τον είχε καταγγείλει για βιασμό – Ένταση στο δικαστήριο

Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε η γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, υπόθεση για την οποία ο ηθοποιός είχε αθωωθεί. Η καταδίκη αφορά τη μήνυση που είχε υποβάλει ο ίδιος σε βάρος της, κατηγορώντας την για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη τη γυναίκα, αναγνωρίζοντάς της το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Ειδικότερα, ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την απαλλαγή της, εκτιμώντας ότι δεν είχαν προκύψει επαρκή στοιχεία που να στοιχειοθετούν την ενοχή της.

Ένταση μετά την ανακοίνωση της απόφασης

Η ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης προκάλεσε ένταση στην αίθουσα, όταν γυναίκα από το ακροατήριο αντέδρασε φωνάζοντας «Ντροπή!».

Ο πρόεδρος της έδρας απάντησε στην αντίδραση, εξηγώντας ότι η απόφαση ελήφθη με βάση τη συνείδησή του και τη δικαστική του κρίση.

«Εγώ θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος. Αν κάνω λάθος είμαι άνθρωπος και μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουρη ότι έπραξα κατά συνείδηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να είχε επιλέξει να αποφύγει μια απόφαση που θα προκαλούσε αντιδράσεις, τονίζοντας ότι θεωρεί καθήκον του να κρίνει ανεξάρτητα.

«Θα μπορούσα να έρθω και να πω “άσε μωρέ να μη γίνουμε θέμα”. Εγώ δεν σπούδασα για να κάνω αυτό όμως. Κρίνω κατά συνείδηση. Ούτε μάντης είμαι ούτε και Θεός».

Η καταδίκη της γυναίκας, παρά την εισαγγελική πρόταση για την απαλλαγή της, επαναφέρει στο προσκήνιο τη δικαστική αντιπαράθεση που ακολούθησε την καταγγελία σε βάρος του ηθοποιού, καθώς και τις διαφορετικές εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.