Σπύρος Μπιμπίλας: «Ποτέ δεν ζύγιασα το προσωπικό συμφέρον…» – Το μήνυμα μετά τη ένταση στο δικαστήριο με τον Πέτρο Φιλιππίδη

Το πρώτο του μήνυμα έστειλε ο Σπύρος Μπιμπίλας το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, έπειτα από τη μεγάλη ένταση που επικράτησε σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της μήνυσης που έχει υποβάλει ο Πέτρος Φιλιππίδης σε βάρος της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το «Πρωινό», ο Πέτρος Φιλιππίδης επιτέθηκε φραστικά στον Σπύρο Μπιμπίλα, την ώρα που ο δεύτερος κατέθετε, με τη δίκη να διακόπτεται.

Ο καλλιτέχνης και βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε ότι «προσωπικά ποτέ δεν ζύγιασα το προσωπικό συμφέρον για να βρεθώ από την μια ή την άλλη πλευρά της ζυγαριάς, στην ζωή, την τέχνη, την πολιτική».

Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε: «Με αφορμή τα όσα έγιναν σήμερα στο δικαστήριο, σκέπτομαι πως τα τελευταία χρόνια πολλές φορές σταθήκαμε μπροστά σε διλήμματα… Προσωπικά ποτέ δεν ζύγιασα το προσωπικό συμφέρον για να βρεθώ από την μια ή την άλλη πλευρά της ζυγαριάς, στην ζωή, την τέχνη, την πολιτική.

Οι έννοιες που με καθοδηγούν πάντα βάσει της ηθικής μου και της συνείδησης μου είναι η αλήθεια, η αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασμός. Γι’ αυτό και κάθε είδους ύβρεις και προσβολές απ’ όπου κι αν προέρχονται με αφήνουν αδιάφορο, με κάνουν πιο ψύχραιμο και χαλύβδινο για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ, όσο κι αν προσπαθούν σκοτεινοί κύκλοι να το πετύχουν, να ανακόψει την πορεία προς το καλό και να αφαιρέσει το δικαίωμα των ανθρώπων να καταγγέλλουν τα δεινά που τους προξενούν άλλοι. Είμαι υπερήφανος που βρίσκομαι με αυτήν την πλευρά των ανθρώπων και θα καταγγέλλω πάντα αυτούς που νίπτουν τας χείρας των παριστάνοντας τον Πόντιο Πιλάτο. Αυτοί έχουν φέρει το χάος στον κόσμο και στην κοινωνία μας κι αυτο το κακό πρέπει κάποτε να εξαλειφθεί».

«Είσαι καραγκιόζης»

Με βάση τα όσα έγιναν γνωστά, ο Πέτρος Φιλιππίδης φώναξε προς τον Σπύρο Μπιμπίλα, στη διάρκεια της δικής, ότι: «Είσαι καραγκιόζης! Δεν ντρέπεσαι λίγο; Θα έπρεπε να ντρέπεσαι! Γελοίε!».

Ο Πέτρος Φιλιππίδης συνέχισε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, κατηγορώντας τον Σπύρο Μπιμπίλα ότι διαδίδει κουτσομπολιά για εκείνον.

«Διαδίδεις κουτσομπολιά από εδώ και από εκεί. Είσαι ένα ανέκδοτο. Συνεργαζόμουν μαζί σου και σε έκανα παρέα γιατί σε λυπόμουν. Δεν έχω κάνει τίποτα», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.