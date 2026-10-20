Βασίλης Ξυπολυτάς: Η τρυφερή ανακοίνωση για τη γέννηση της κόρης του και η συγκινητική κίνηση – «Θα χαρούμε πολύ, αντί για δώρα…»

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Τον ερχομό της κόρης του γνωστοποίησε ο Βασίλης Ξυπολυτάς, με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο δήμαρχος Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης, στη δημοσίευση με την οποία μοιράστηκε την χαρά του, προχώρησε και σε ένα συγκινητικό κάλεσμα.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Ξυπολυτάς ζήτησε αντί για δώρα, όποιος επιθυμεί να προσφέρει μωρουδιακά ή είδη πρώτης ανάγκης, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, ώστε να βοηθηθούν και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Ο δήμαρχος ανήρτησε μία πολύ όμορφη οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία τον βλέπουμε μαζί με τη σύζυγό του και τη νεογέννητη κόρη τους.

Στη λεζάντα έγραψε: «Με απέραντη συγκίνηση και χαρά, καλωσορίσαμε στον κόσμο το κοριτσάκι μας. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τις ευχές και την αγάπη σας, που κάνουν τη χαρά μας ακόμα μεγαλύτερη!

Θα χαρούμε πολύ, αντί για δώρα να μοιραστούμε αυτή την ευτυχία με οικογένειες που έχουν ανάγκη. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να προσφέρει μωρουδιακά ή είδη πρώτης ανάγκης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας. Αθανασίου Διάκου & Αναξαγόρα, Νέα Ερυθραία. 213 130 2865. Καλωσόρισες κοριτσάκι μας».