Σαμαράς για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Τα δραματικά γεγονότα στη Λιβύη εκθέτουν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη»

Επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

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Πολιτική

Αντώνης Σαμαράς, Πολεμικό Μουσείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης.
  • Ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει: «Τα δραματικά γεγονότα της Λιβύης, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ. Γεραπετρίτη που πρόσφατα μας διαβεβαίωνε για τα ακριβώς αντίθετα. Εκθέτουν και τον Πρωθυπουργό που συμφωνεί σε όλα μαζί του, αντί να τον έχει ήδη αποπέμψει».
  • Παράλληλα, αναφέρεται στις ευρύτερες εξελίξεις με τη Λιβύη και την Τουρκία, τονίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης οφείλει «να καταλάβει το μέγεθος των νέων γεωπολιτικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα».

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Επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης

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Σε δήλωσή του αναφέρει ότι οι εξελίξεις εκθέτουν τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών, ενώ παράλληλα τονίζει πώς ο κ. Μητσοτάκης οφείλει «να καταλάβει το μέγεθος των νέων γεωπολιτικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα».

Αναλυτικά η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

«Τα δραματικά γεγονότα της Λιβύης, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ. Γεραπετρίτη που πρόσφατα μας διαβεβαίωνε για τα ακριβώς αντίθετα.

Εκθέτουν και τον Πρωθυπουργό που συμφωνεί σε όλα μαζί του, αντί να τον έχει ήδη αποπέμψει. Και ενώ κύματα παράνομων μεταναστών από τη Λιβύη στοχεύουν την Κρήτη, πυκνώνουν τα σύννεφα ακόμα και για τη Μονή Σινά.

Την ίδια ώρα βλέπουμε την Τουρκία να αγοράζει συνεχώς -μέσω Βουλγαρικών εταιριών- ακίνητα στη Θράκη. Και τον Ράμα να αγκαλιάζεται με τον Ερντογάν. Κι εμείς κοιμισμένοι, κολυμπάμε πάντα στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία…

Οφείλει ο κ. Μητσοτακης να καταλάβει το μέγεθος των νέων γεωπολιτικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα ο ίδιος με τον κ. Γεραπετρίτη».

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