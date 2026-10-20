Λιβύη: Το κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ιστορική στροφή από το «στρατόπεδο» του Χαφτάρ

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Το κοινοβούλιο της Λιβύης ενέκρινε τη θαλάσσια συμφωνία με την Τουρκία και παράλληλα ανακάλεσε απόφαση-μποϊκοτάζ του 2020, όπως δήλωσαν σήμερα Τρίτη δύο βουλευτές στο Reuters.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τις συνεχιζόμενες διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο και για το μέλλον των σχέσεων ανάμεσα στην ανατολική Λιβύη και την Τουρκία.

Η επικύρωση της συμφωνίας επαναφέρει στο προσκήνιο το τουρκολιβυκό μνημόνιο που είχαν υπογράψει το 2019 στην Κωνσταντινούπολη οι δύο πλευρές, σχετικά με την αμφιλεγόμενη οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

Το τηλεγράφημα του Reuters δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των βουλευτών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, την κατανομή των ψήφων ή τη νομική βάση για την άρση του μποϊκοτάζ.

Επίσημη επιβεβαίωση

Ωστόσο, την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος και πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης, Αμπντουλάχ Μπελχάκ, ο οποίος δήλωσε ότι το κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο που είχε υπογραφεί μεταξύ της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) και της Τουρκίας για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, μεταδίδει το δίκτυο Libya Akhbar.

Παράλληλα, ο Μπελχάκ ανέφερε ότι η Βουλή ανακάλεσε τις προηγούμενες αποφάσεις της με τις οποίες απέρριπτε την κύρωση δύο τουρκικών μνημονίων και διέκοπτε τις πολιτικές σχέσεις με την Άγκυρα.

#ﻋﺎﺟﻞ

صوت مجلس النواب بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة الجمهورية التركية حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

كما صوت مجلس النواب بالإجماع على إلغاء قراري مجلس النواب رقم (1) لسنة 2020.م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمتين بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية وقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2020.م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية .

#عبدالله_بليحق

#المتحدث_الرسمي

#مجلس_النواب_الليبي — Abdullah Blihegᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ᅠ (@AbdullahBliheg) October 20, 2026

Η στάση του στρατοπέδου του Χαφτάρ

Το λιβυκό κοινοβούλιο, το οποίο εδρεύει στα ανατολικά της χώρας, ελέγχεται από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στη Βεγγάζη και βρίσκεται σε χρόνια κόντρα με την κυβέρνηση της Τρίπολης, δεν είχε επικυρώσει τότε τη συμφωνία.

Μάλιστα, το 2020 την είχε κηρύξει νομικά άκυρη και είχε επιβάλει επίσημο μποϊκοτάζ εναντίον της.

قال ‌نائبان في ​البرلمان ​الليبي لرويترز ⁠إن ​البرلمان أقر ​يوم الثلاثاء اتفاقية ​بحرية ​مع تركيا ‌وألغى ⁠قرار مقاطعة يعود ​لعام ​2020.

https://t.co/QY5UYXGnJL — Reuters | رويترز العربية (@araReuters) October 20, 2026

Το παρασκήνιο

Λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου The Geopolitical Desk, «σημαντικές εξελίξεις» διαφαίνονταν στον ορίζοντα όσον αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και την ανατολική Λιβύη.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚

🇱🇾🇹🇷 𝗠𝗮𝗷𝗼𝗿 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗶𝗻 𝗧𝘂𝗿𝗸𝗲𝘆–𝗘𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻 𝗟𝗶𝗯𝘆𝗮 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗵𝗼𝗿𝗶𝘇𝗼𝗻 Turkish intelligence chief İbrahim Kalın is expected in Tripoli on Tuesday morning for meetings with senior security officials. Meanwhile, Benghazi will host a House of Representatives session, with ratification of the Libya–Turkey maritime agreement back on the agenda. Ankara and Benghazi could be on the cusp of a major breakthrough in relations, with significant geopolitical implications for Libya and the wider Eastern Mediterranean. — The Geopolitical Desk (@thegeopoldesk) October 19, 2026



Ειδικότερα, ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (MIT), Ιμπραχίμ Καλίν, αναμενόταν να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τρίπολη την Τρίτη το πρωί για συναντήσεις με κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας, την ίδια ώρα που στη Βεγγάζη το Κοινοβούλιο επρόκειτο να συνεδριάσει με βασικό θέμα στην ατζέντα την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Οι διεργασίες αυτές άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μεγάλης γεωπολιτικής τομής στις σχέσεις Άγκυρας και Βεγγάζης, με ευρύτερες προεκτάσεις για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.