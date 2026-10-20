Λιβύη: Το κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ιστορική στροφή από το «στρατόπεδο» του Χαφτάρ

Το κοινοβούλιο της Λιβύης ενέκρινε τη θαλάσσια συμφωνία με την Τουρκία και παράλληλα ανακάλεσε απόφαση-μποϊκοτάζ του 2020, επαναφέροντας στο προσκήνιο το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τις διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς το κοινοβούλιο στη Βεγγάζη, υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, είχε κηρύξει προηγουμένως τη συμφωνία νομικά άκυρη.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Λιβύη Τουρκία
Φωτογραφία: Reutes
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το κοινοβούλιο της Λιβύης ενέκρινε τη θαλάσσια συμφωνία με την Τουρκία και παράλληλα ανακάλεσε απόφαση-μποϊκοτάζ του 2020, όπως δήλωσαν δύο βουλευτές στο Reuters.
  • Η επικύρωση της συμφωνίας επαναφέρει στο προσκήνιο το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, αποκτώντας ιδιαίτερη βαρύτητα για τις συνεχιζόμενες διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Το κοινοβούλιο στη Βεγγάζη είχε κηρύξει το 2020 τη συμφωνία νομικά άκυρη, ωστόσο η νέα απόφαση ανοίγει το ενδεχόμενο μιας μεγάλης γεωπολιτικής τομής στις σχέσεις Άγκυρας και ανατολικής Λιβύης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το κοινοβούλιο της Λιβύης ενέκρινε τη θαλάσσια συμφωνία με την Τουρκία και παράλληλα ανακάλεσε απόφαση-μποϊκοτάζ του 2020, όπως δήλωσαν σήμερα Τρίτη δύο βουλευτές στο Reuters.

Προκλητική επιστολή Τουρκίας στον ΟΗΕ: Επιμένει στις θέσεις για «Γαλάζια Πατρίδα» και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τις συνεχιζόμενες διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο και για το μέλλον των σχέσεων ανάμεσα στην ανατολική Λιβύη και την Τουρκία.

Η επικύρωση της συμφωνίας επαναφέρει στο προσκήνιο το τουρκολιβυκό μνημόνιο που είχαν υπογράψει το 2019 στην Κωνσταντινούπολη οι δύο πλευρές, σχετικά με την αμφιλεγόμενη οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

Ερντογάν: Η επικύρωση από την Βεγγάζη του τουρκολιβυκού μνημονίου θα αποτελέσει σημαντικό επίτευγμα

Το τηλεγράφημα του Reuters δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των βουλευτών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, την κατανομή των ψήφων ή τη νομική βάση για την άρση του μποϊκοτάζ.

Επίσημη επιβεβαίωση

Ωστόσο, την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος και πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης, Αμπντουλάχ Μπελχάκ, ο οποίος δήλωσε ότι το κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο που είχε υπογραφεί μεταξύ της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) και της Τουρκίας για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, μεταδίδει το δίκτυο Libya Akhbar.

Παράλληλα, ο Μπελχάκ ανέφερε ότι η Βουλή ανακάλεσε τις προηγούμενες αποφάσεις της με τις οποίες απέρριπτε την κύρωση δύο τουρκικών μνημονίων και διέκοπτε τις πολιτικές σχέσεις με την Άγκυρα.

Η στάση του στρατοπέδου του Χαφτάρ

Το λιβυκό κοινοβούλιο, το οποίο εδρεύει στα ανατολικά της χώρας, ελέγχεται από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στη Βεγγάζη και βρίσκεται σε χρόνια κόντρα με την κυβέρνηση της Τρίπολης, δεν είχε επικυρώσει τότε τη συμφωνία.

Μάλιστα, το 2020 την είχε κηρύξει νομικά άκυρη και είχε επιβάλει επίσημο μποϊκοτάζ εναντίον της.

Το παρασκήνιο

Λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου The Geopolitical Desk, «σημαντικές εξελίξεις» διαφαίνονταν στον ορίζοντα όσον αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και την ανατολική Λιβύη.


Ειδικότερα, ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (MIT), Ιμπραχίμ Καλίν, αναμενόταν να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τρίπολη την Τρίτη το πρωί για συναντήσεις με κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας, την ίδια ώρα που στη Βεγγάζη το Κοινοβούλιο επρόκειτο να συνεδριάσει με βασικό θέμα στην ατζέντα την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Οι διεργασίες αυτές άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μεγάλης γεωπολιτικής τομής στις σχέσεις Άγκυρας και Βεγγάζης, με ευρύτερες προεκτάσεις για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ