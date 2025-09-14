Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης – «Απορρίπτουμε το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή της Ελλάδας, η οποία απαντά στη επιστολή της Λιβύης, που καθόριζε μονομερώς τα εξωτερικά όρια της λιβυκής ΑΟΖ, με τρόπο που επικαλύπτει μεγάλο μέρος της ελληνικής ΑΟΖ, στη βάση του παράνομου τουρκολιβυκού Μνημονίου.

Η επιστολή με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου απαντά στη λιβυκή επιστολή της 27ης Μαΐου και δίνει αναλυτικές τοποθετήσεις σε όλα τα ζητήματα που έθεσε η Λιβύη:

Πρώτα απ’ όλα, το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο, καθώς αγνοεί την ύπαρξη και τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, όπως χαρακτηριστικά γράφετε στην επιστολή.

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του ενδιαφέροντος της αμερικανικής Chevron για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, η Αθήνα επισημαίνει ξανά ότι η χάραξη των συγκεκριμένων οικοπέδων – καθώς και συνολικά ο ελληνικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός – είναι σύμφωνη με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η Ελλάδα απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι η μέση γραμμή πρέπει να χαράσσεται με βάση τις ηπειρωτικές ακτές των δύο χωρών. Υπενθυμίζεται πως αυτή είναι η μία θέση την οποία ουσιαστικά επιχειρεί να επιβάλει η Τουρκία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και με αυτό τον τρόπο να αγνοήσει ουσιαστικά τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών και για ακόμη μία φορά Μαριλένα.

Τέλος, η Αθήνα αναδεικνύει τη νομιμότητα της ελληνοκυπριακής συμφωνίας Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η οποία είχε υπογραφεί τον Αύγουστο του 2020.

 

