Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Η απάντηση της Αθήνας στον ΟΗΕ για την 2η Ρηματική Διακοίνωση της Λιβύης

Η Ελλάδα απαντά στη δεύτερη Ρηματική Διακοίνωση της Λιβύης, καταθέτοντας στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ τις θέσεις της απέναντι στους λεονταρισμούς και ανυπόστατους ισχυρισμούς της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Τρίπολης.

Στο γραφείο της Ελληνικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη έφθασε χθες το βράδυ 3 Σεπτεμβρίου – ώρα Ελλάδας – από το υπουργείο Εξωτερικών η απάντηση της Ελλάδας στους ανυπόστατους ισχυρισμούς της Λιβύης, όπως αυτοί καταγράφηκαν στη δεύτερη Ρηματική Διακοίνωση, που κατατέθηκε στις 27 Μαΐου 2025.

Στην διακοίνωση καταγράφονταν οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί ότι η ΑΟΖ της Λιβύης έφτανε μέχρι 3 μίλια από τις ακτές της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στην ελληνική απάντηση καταγράφεται το γεγονός ότι η Λιβύη ερμηνεύει το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο επικαλείται με δύο μέτρα και δύο σταθμά, επισημαίνοντας ότι σε ό,τι αφορά την Μάλτα η Λιβύη σέβεται την Μέση Γραμμή για τον ορισμό ΑΟΖ, κάτι που δεν κάνει με την Ελλάδα, επικαλούμενη το ανυπόστατο και παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η Ελλάδα καταγράφει όλα όσα προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και επισημαίνει ότι στην πρόσφατη προκήρυξη των οικοπέδων από την κυβέρνηση της Τρίπολης εντός της Λιβυκής ΑΟΖ για έρευνες υδρογονανθράκων καταγράφεται ο απόλυτος σεβασμός της μέσης γραμμής με την Ελλάδα και τα οικόπεδα που έχει προκηρύξει για έρευνες νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης.

20:15 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

19:21 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

19:00 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

18:42 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

