Ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στην υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα. Υπενθυμίζεται ότι η 24χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία 4 παιδιών, αλλά υποστήριξε ότι δεν πείραξε η ίδια τον Παναγιωτάκη.

Σύμφωνα με το Mega, το πόρισμα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη δεν είναι ακόμη έτοιμο, ωστόσο φαίνεται να είναι έτοιμο το σκεπτικό των τριών ιατροδικαστών της επιτροπής που ανέλαβε την έρευνα. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο θάνατος του παιδιού προήλθε από δολοφονία και συγκεκριμένα από ασφυκτικό θάνατο.

Όπως μετέδωσε το ίδιο μέσο, ο παθολογοανατόμος Άκης Ανεστάκης κλονίζει σε δύο καίρια σημεία τα λάθη στο πόρισμα του Ανδρέα Γκότση και των υπόλοιπων παθολογοανατόμων. Όπως λέει, «δεν υπάρχει εγκολεασμός εντέρου αλλά σήψη εντέρου, δηλαδή μεταθανάτια». Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αναφορά των υπολοίπων παθολογοανατόμων για υποξία προ ωρών δεν ισχύει καθώς όλα φαίνεται να έγιναν κοντά στον χρόνο θανάτου του παιδιού, σύμφωνα με τον κ. Ανεστάκη.

Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στον Κορυδαλλό για την Μουρτζούκου

Παράλληλα, στις 11 το πρωί της Πέμπτης (4/9) κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών βρέθηκε στον Κορυδαλλό για να μιλήσουν με την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη μίλησε με τους αστυνομικούς αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Παναγιωτάκη παρά το γεγονός πως οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών την επισκέφτηκαν για αυτόν ακριβώς τον λόγο.