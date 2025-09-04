Μαφία της Κρήτης: Στη φυλακή 6 κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μαφία της Κρήτης: Στη φυλακή 6 κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) η απολογία των 16 πρώτων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε απλώσει τα πλοκάμια της στην Κρήτη.

Οι 16 κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον τριών ανακριτών και της εισαγγελέως που προΐσταται της υπόθεσης.

Έξι κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν, ενώ εννέα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένας εκ των κατηγορουμένων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έλαβε αναβολή για να απολογηθεί αύριο, μαζί με άλλα 17 άτομα που θα περάσουν την πόρτα των ανακριτών και του εισαγγελέα.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις.

20:23 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

