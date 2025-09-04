Χανιά: Απολογούνται 17 κατηγορούμενοι για τη «Μαφία της Κρήτης» – Φώναζαν συγγενείς τους έξω από την Εισαγγελία

Το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων πέρασαν, το πρωί της Πέμπτης, περίπου οι μισοί συλληφθέντες, με σκοπό να απολογηθούν για τη συμμετοχή τους στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούταν στην Κρήτη.

Σήμερα απολογούνται 17 άτομα, από τα συνολικά 49 που συνελήφθησαν την 31η Αυγούστου στο πλαίσιο μεγάλης, συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται πως δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων.

Τα 17 άτομα, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Χανίων σε δύο “παρτίδες”, με τους πρώτους 10 να φτάνουν λίγο μετά τις 9:00 το πρωί, ενώ οι υπόλοιποι 7 αναμένεται να καταφθάσουν αργότερα μέσα στην ημέρα.



Για την υπόθεση έχουν ήδη σχηματιστεί δυο ογκώδεις δικογραφίες, ενώ το πιθανότερο σενάριο είναι να ακολουθήσουν περισσότερες συλλήψεις ή να κληθούν σε απολογία και άλλα άτομα -εκτός των αρχικά 48 συλληφθέντων- από τις εισαγγελικές αρχές.

Έξω από την Εισαγγελία Χανίων το παρών έδωσαν και συγγενικά πρόσωπα των συλληφθέντων, εκφράζοντας έτσι τη στήριξή τους.

«Σε αγαπώ πολύ» ακούγονται να φωνάζουν κάποιοι από τους συγκεντρωμένους συγγενείς.

Κρήτη: Οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος και τα νέα βίντεο από τη δράση τους – Τι αναφέρεται στην 2η δικογραφία

Ένα δικό τους λεξιλόγιο με κωδικές ονομασίες φαίνεται να είχαν επινοήσει οι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία στην Κρήτη, προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όλα τα μέλη της «Μαφίας της Κρήτης» χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες λέξεις για να περιγράψουν τις δραστηριότητές τους. Ωστόσο, οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν κάποιες από τις λέξεις αυτές.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, όταν τα μέλη της οργάνωσης μιλούσαν για «κάλας» αναφερόντουσαν σε καλάσνικοφ, ενώ όταν έλεγαν «νάνο», «μικρό» ή «κοντό» μιλούσαν για καλάσνικοφ χωρίς κοντάκι. Το καλάσνικοφ με σταθερό κοντάκι ήταν «μηχανάκι με μακρύ ψαλίδι» ή «μακρυψάλιδο» ή «grand».

Δείτε τις κωδικές ονομασίες της κρητικής μαφίας:

Οι 200.000 ευρώ και η Ψυχιατρική Δομή Χανίων

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες γύρω από την Ψυχιατρική Δομή Χανίων, την οποία προσπαθούσαν να μισθώσουν με στόχο να καταλήξουν χιλιάδες ευρώ στις τσέπες τους.

«…δίνω 200.000 το χρόνο και ψάχνω πενήντα τόσες κλίνες, που βγαίνει γύρω στα δεκαέξι εξακόσια το μήνα…»

«Ναι.»

Σε άλλο σημείο: «…το χρηματικό ποσό ύψους 200.000 ευρώ, το οποίο θα διαμοιραστεί εξίσου μεταξύ δύο κατηγορουμένων».

Σχέδιο για τον έλεγχο της Ιεραρχίας

Οι απομαγνητοφωνήσεις περιλαμβάνουν διαλόγους για την εκλογή νέου μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, αποκαλύπτοντας σχέδια επιρροής έως στις Ιεραρχίες: «Ο Ν. είναι δικός μου. Όταν λέμε είναι δικός μου, είναι δικός μου».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 12 Αυγούστου κατηγορούμενος επικοινώνησε με τον πρώην υπουργό Άμυνας και πρόεδρο των ΑΝΕΛ, Πάνο Καμμένο ζητώντας στήριξη. Ο ίδιος, όπως καταγράφεται, αρνήθηκε να εμπλακεί.

Διάλογοι-σοκ

Οι φράσεις που καταγράφηκαν αποτυπώνουν τον κυνισμό των συνομιλητών:

«Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να κάνουμε.»

«Όλοι είναι διεφθαρμένοι… κάτσε να τους εκβιάσω αυτούς.»

«Έχω τον Διοικητή… τον έχω.»

Στις συνομιλίες χρησιμοποιούνται και κωδικές ονομασίες όπως «Η Φοιτήτρια» και «Η Ωραία», για να κρύβονται τα πραγματικά πρόσωπα.

Οι κατηγορίες

Τα αδικήματα που αποδίδονται είναι:

Εκβίαση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Εμπορία επιρροής

Δωροδοκία υπαλλήλου

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να κινούνταν μεθοδικά: εκβίαζαν με προσωπικό υλικό, ζητούσαν χρήματα για «χαρτιά» και μίσθωση δομών, επεδίωκαν να ελέγξουν εκκλησιαστικές εκλογές και φέρονται να επενέβησαν ακόμη και σε πανεπιστημιακές διαδικασίες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις εξελίξεις να αναμένονται κρίσιμες.