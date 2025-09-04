Φεστιβάλ Βενετίας: Ρεκόρ χειροκροτήματος για την ταινία «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» – Η ιστορία της 5χρονης Παλαιστίνιας που σκοτώθηκε σε πλήγμα των IDF

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ, The Voice of Hind Rajab
Οι συντελεστές του «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», Φωτογραφία: Reuters

Μια νέα ταινία που αφηγείται την ιστορία ενός 5χρονου κοριτσιού από την Παλαιστίνη, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της εισβολής του Ισραήλ στη Γάζα, συγκίνησε κοινό και κριτικούς στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, λαμβάνοντας χειροκρότημα-ρεκόρ διάρκειας 23 λεπτών.

Η ταινία «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» (The Voice of Hind Rajab), σε σκηνοθεσία της Τυνήσιας δημιουργού Kaouther Ben Hania, προκάλεσε δάκρυα στο μεγαλύτερο μέρος του κοινού κατά την προβολή της την Τετάρτη το βράδυ, με πολλούς θεατές να υψώνουν παλαιστινιακές σημαίες και να φωνάζουν «Ελεύθερη Παλαιστίνη».

Σε ένα σημείο, ο ηθοποιός Motaz Malhees κατέβηκε από τη σκηνή προς το κοινό, πήρε μια παλαιστινιακή σημαία και την κούνησε καθώς οι θεατές επευφημούσαν.


Οι εκτελεστικοί παραγωγοί της ταινίας, Joaquin Phoenix και Rooney Mara, φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί κρατώντας φωτογραφία της Χιντ Ρατζάμπ και παρευρέθηκαν στην συνέντευξη Τύπου για να δείξουν την υποστήριξή τους.

Η πλοκή

Οι δημιουργοί της ταινίας αναφέρουν ότι η ταινία αναπαριστά την τελευταία τηλεφωνική κλήση της Χιντ Ρατζάμπ προς τους χειριστές της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου τον Ιανουάριο του 2024, αφού είχε παγιδευτεί στα συντρίμμια ενός αυτοκινήτου υπό ισραηλινά πυρά, όπου οι συγγενείς της είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους.

The Voice of Hind Rajab
Στιγμιότυπο από την ταινία «The Voice of Hind Rajab»

Το σώμα της βρέθηκε λίγες μέρες αργότερα μαζί με εκείνα της οικογένειάς της μέσα στο όχημα.

«Η ιστορία της Χιντ φέρει το βάρος ολόκληρου του λαού», δήλωσε η ηθοποιός Saja Kilani στους δημοσιογράφους, διαβάζοντας μια ανακοίνωση εκ μέρους όλων των ηθοποιών και του συνεργείου πριν την προβολή.


Πρόσθεσε: «Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς αφήσαμε ένα παιδί να εκλιπαρεί για τη ζωή του; Κανείς δεν μπορεί να ζήσει ειρηνικά ενώ έστω και ένα παιδί αναγκάζεται να ζητάει επιβίωση. Ας ηχήσει η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ σε όλο τον κόσμο».

Τι υποστηρίζει το Ισραήλ

Οι IDF αρχικά δήλωσαν ότι τα στρατεύματά τους δεν βρίσκονταν εντός βεληνεκούς του αυτοκινήτου. Ωστόσο, ανεξάρτητες έρευνες αμφισβήτησαν αυτή την εκδοχή και μετέπειτα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ κατέστρεψαν το όχημα της Ρατζάμπ και σκότωσαν δύο διασώστες που προσπαθούσαν να τη σώσουν.

Σε ερώτηση σχετικά με τις δολοφονίες αυτήν την εβδομάδα, οι IDF δήλωσαν ότι το περιστατικό, που συνέβη στις 29 Ιανουαρίου 2024, εξετάζεται ακόμα.

