Ισραήλ: Αυξάνει την πίεση στην Χαμάς με την κατάληψη της Γάζας – «Δεν είναι σίγουρο ότι θα υποχωρήσει», λένε οι IDF

Έντονο είναι το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών στην Γάζα, καθώς το Ισραήλ απέρριψε την πρόταση της Χαμάς για το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων.

Της Εύης Απολλωνάτου

Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα βόρεια της πόλης της Γάζας σε μία προσπάθεια να πιέσουν την Χαμάς να αποδεχθεί τους σκληρούς όρους του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το δημόσιο ισραηλινό δίκτυο Kan, ένας εκπρόσωπος των IDF παραδέχθηκε σε συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ ότι δεν είναι σίγουρο πως η κατάληψη της πόλης της Γάζας θα κάνει την Χαμάς να υποχωρήσει.

Ο εκπρόσωπος των IDF ρωτήθηκε από βουλευτή γιατί η κατοχή της Γάζας μπορεί να κάνει την Χαμάς να υποχωρήσει. «Δεν είπα ότι θα μετακινηθεί η Χαμάς, δεν είναι καθόλου βέβαιο. Η πόλη έχει συμβολική σημασία», φέρεται να είπε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Επιπλέον η επιτροπή της ισραηλινής Βουλής ενημερώθηκε ότι περίπου 800.000 άνθρωποι παρέμεναν μέχρι χθες στην πόλη της Γάζας. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός αμάχων δεν έχει εγκαταλείψει την πόλη και κινδυνεύει να βρεθεί στο στόχαστρο των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Ήδη ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις και συσκέψεις με την ισραηλινή κυβέρνηση εκφράζει τις ενστάσεις του για τους κινδύνους που έχει η επιχείρηση για την κατάληψη της Γάζας.

Το παρασκήνιο με την νέα πρόταση της Χαμάς για εκεχειρία

Το Ισραήλ εδώ και μέρες δεν είχε απαντήσει επίσημα στην τελευταία πρόταση για κατάπαυση πυρός και ανταλλαγή ομήρων στην Γάζα. Επιμένει ότι η Χαμάς θα πρέπει να δεχθεί να καταθέσει τα όπλα της και να απελευθερώσει όλους τους ομήρους εδώ και τώρα.

Η Χαμάς φαίνεται ότι πράγματι πιέζεται από τα ισραηλινά σχέδια κατάληψης της Γάζας, που αποτελεί προπύργιο της οργάνωσης και είναι η τελευταία πόλη στην Λωρίδα που δεν έχει ισοπεδωθεί από τον πόλεμο.

Πέραν αυτού η «καρδιά» της πόλης έχει τεράστια συμβολική σημασία για την Χαμάς γι’ αυτό υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα υποχωρήσει σε αρκετούς από τους όρους του Ισραήλ προκειμένου να πετύχει εκεχειρία και να διασώσει την Γάζα.

Χθες υπήρξε ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο που ξεκίνησε από την Ουάσινγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση στο Truth Social απαίτησε να απελευθερωθούν όλοι οι ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι. «Πείτε στην Χαμάς ΑΜΕΣΑ να επιστρέψει όλους τους 20 ομήρους (όχι 2 ή 5 ή 7!) και τα πράγματα θα αλλάξουν γρήγορα. ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!», έγραψε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό και πρώην σύμβουλο του Γιάσερ Αραφάτ, Μπισαρά Μπαχαμπά χθες πραγματοποιήθηκε μία σύσκεψη στην Ουάσινγκτον για την Γάζα η οποία διήρκησε 6 ώρες και αποφασίστηκε να υπάρξει μία τελική συμφωνία στο τραπέζι για την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα το τέλος του πολέμου. Ο Μπισαρά Μπαχαμπά είπε στο δίκτυο Al Arabiya ότι όταν η Χαμάς είδε την ανάρτηση του Τραμπ θεώρησε ότι η προσφορά ήταν επίσημη και γι’ αυτό η απάντηση της οργάνωσης ήταν άμεση.

Η Χαμάς έσπευσε να δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να κάνει μία συνολική συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων από ισραηλινές φυλακές και τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα.

«Αυτή η συμφωνία θα τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, θα οδηγήσει στην αποχώρηση όλων των κατοχικών δυνάμεων από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, θα ανοίξει τα συνοριακά περάσματα για να επιτραπεί η είσοδος όλων των αναγκαίων (σ.σ. αγαθών) στην Λωρίδα και θα ξεκινήσει η διαδικασία της ανοικοδόμησης», τόνισε η Χαμάς.

Ωστόσο εξήγησε ότι είναι έτοιμη να σχηματίσει «μια ανεξάρτητη εθνική διοίκηση τεχνοκρατών», η οποία θα αναλάβει την διοίκηση της Γάζας. Αυτό είναι κάτι που απορρίπτει το Ισραήλ, το οποίο επιμένει ότι στην διοίκηση στην Λωρίδα της Γάζας δεν πρέπει να βρίσκονται ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Το σκληρό παιχνίδι του Ισραήλ

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απέρριψε την προσφορά της Χαμάς και έθεσε 5 προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου:

Άμεση απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων

Αφοπλισμός της Χαμάς

Αποστρατικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας

Ο έλεγχος της ασφάλειας στην Λωρίδα θα είναι στα χέρια του Ισραήλ

Δημιουργία μίας πολιτικής διοίκησης που θα κυβερνήσει την Γάζα αλλά δεν θα συνδέεται με την τρομοκρατία, δηλαδή την Χαμάς και την Παλαιστινιακή αρχή.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς κάλεσε τη Χαμάς είτε να αποδεχθεί τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου είτε να δει την πόλη της Γάζας «να γίνεται σαν τη Ράφα και την Μπέιτ Χανούν», δηλαδή να την δει να ισοπεδώνεται. Παράλληλα κατηγόρησε την Χαμάς ότι συνεχίζει να «εξαπατά» και να εκστομίζει λόγια κενά περιεχομένου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στα ισραηλινά ΜΜΕ, ο Νετανιάχου φέρεται να πιστεύει ότι η Χαμάς έχει στριμωχτεί και θα υποχωρήσει στους όρους του Ισραήλ.

Επίσης αρνείται να υπογράψει αυτή την στιγμή μία συμφωνία εκεχειρίας καθώς ο ισραηλινός στρατός θα έπρεπε να αποχωρήσει από τις θέσεις που έχει καταλάβει στην Γάζα και για να επιστρέψει στα ίδια σημεία – εάν η συμφωνία κατέρρεε- θα χρειαζόταν τουλάχιστον έξι μήνες.