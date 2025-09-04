«Διαστημική» απάτη στην Ιαπωνία: 80χρονη έχασε τις οικονομίες της από «αστροναύτη» που ζητούσε χρήματα «για να αγοράσει οξυγόνο»

Μια άνευ προηγουμένου υπόθεση διαδικτυακής απάτης έρχεται από την Ιαπωνία, όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα έπεσε θύμα ενός επιτήδειου που της παρουσιάστηκε ως «αστροναύτης», εγκλωβισμένος στο διάστημα, και της απέσπασε χιλιάδες δολάρια, με το πρόσχημα ότι χρειαζόταν χρήματα για να αγοράσει οξυγόνο.

Σύμφωνα με τη New York Post, η 80χρονη από το νησί Χοκάιντο γνώρισε τον απατεώνα τον περασμένο Ιούλιο μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Ο άνδρας, που προσποιούνταν τον αστροναύτη, κέρδισε την εμπιστοσύνη της και στη συνέχεια ξεδίπλωσε το σχέδιό του.

Όπως της είπε, βρισκόταν «σε ένα διαστημόπλοιο αυτή τη στιγμή» το οποίο ήταν «υπό επίθεση και είχε ανάγκη από οξυγόνο».

Η γυναίκα πείστηκε και του έστειλε περίπου 6.700 δολάρια για να τον βοηθήσει, όμως όπως ανέφεραν οι αρχές, τα χρήματα κατέληξαν κατευθείαν στις τσέπες του.

Η τοπική αστυνομία του Χοκάιντο χαρακτήρισε την υπόθεση ως «τυπική απάτη μέσω διαδικτυακής γνωριμίας», η οποία στοχεύει ευάλωτα άτομα, κυρίως ηλικιωμένους που είναι πιο εύκολο να παραπλανηθούν στο διαδίκτυο.