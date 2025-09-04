«Διαστημική» απάτη στην Ιαπωνία: 80χρονη έχασε τις οικονομίες της από «αστροναύτη» που ζητούσε χρήματα «για να αγοράσει οξυγόνο»

Enikos Newsroom

διεθνή

«Διαστημική» απάτη στην Ιαπωνία: 80χρονη έχασε τις οικονομίες της από «αστροναύτη» που ζητούσε χρήματα «για να αγοράσει οξυγόνο»
Φωτογραφία: Freepik

Μια άνευ προηγουμένου υπόθεση διαδικτυακής απάτης έρχεται από την Ιαπωνία, όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα έπεσε θύμα ενός επιτήδειου που της παρουσιάστηκε ως «αστροναύτης», εγκλωβισμένος στο διάστημα, και της απέσπασε χιλιάδες δολάρια, με το πρόσχημα ότι χρειαζόταν χρήματα για να αγοράσει οξυγόνο.

Σύμφωνα με τη New York Post, η 80χρονη από το νησί Χοκάιντο γνώρισε τον απατεώνα τον περασμένο Ιούλιο μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Ο άνδρας, που προσποιούνταν τον αστροναύτη, κέρδισε την εμπιστοσύνη της και στη συνέχεια ξεδίπλωσε το σχέδιό του.

Όπως της είπε, βρισκόταν «σε ένα διαστημόπλοιο αυτή τη στιγμή» το οποίο ήταν «υπό επίθεση και είχε ανάγκη από οξυγόνο».

Η γυναίκα πείστηκε και του έστειλε περίπου 6.700 δολάρια για να τον βοηθήσει, όμως όπως ανέφεραν οι αρχές, τα χρήματα κατέληξαν κατευθείαν στις τσέπες του.

Η τοπική αστυνομία του Χοκάιντο χαρακτήρισε την υπόθεση ως «τυπική απάτη μέσω διαδικτυακής γνωριμίας», η οποία στοχεύει ευάλωτα άτομα, κυρίως ηλικιωμένους που είναι πιο εύκολο να παραπλανηθούν στο διαδίκτυο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος: Πότε μπορούν οι ακτινογραφίες να κάνουν κακό στην αντιμετώπιση της νόσου, σύμφωνα με μελέτες

Greece Race for the Cure 2025- Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού

Πακέτο ΔΕΘ: Στα 1,7 δισ. ευρώ ανεβαίνει το κόστος των παροχών – Ποιοι είναι οι κερδισμένοι

Ποιοι πρέπει να «κλείσουν» άμεσα ραντεβού με την Εφορία

Η Microsoft προειδοποιεί: Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το Google Chrome – Οι χρήστες των Windows αλλάζουν πρόγραμμα περιήγη...

Γυναίκα που πιστεύει ότι είναι σκύλος εξηγεί τη σχέση της με τον «χειριστή» που τη βγάζει βόλτα
περισσότερα
10:59 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Νιου Τζέρσεϊ: Υποψήφιος για το τοπικό συμβούλιο έκανε breakdance σε συνεδρίαση του δήμου και αποχώρησε με moonwalk

Στo Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ, ένας υποψήφιος για το τοπικό συμβούλιο προκάλεσε σάλ...
10:17 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Σάλος στη Νέα Υόρκη: Βίντεο δείχνει αστυνομικούς να ρίχνουν βίαια στο έδαφος 18χρονο ποδηλάτη – «Αυτό συμβαίνει μόνο στις φτωχογειτονιές»

Στη Νέα Υόρκη σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κατέγραψε την ακινητοποίηση ενός ...
09:50 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Σοκ στην Πενσυλβάνια: Γονείς-«τέρατα» είχαν τα 5 παιδιά τους κλειδωμένα σε δωμάτιο-«μπουντρούμι» γεμάτο ακαθαρσίες

Σοκ έχει προκαλέσει στην Πενσυλβάνια, στις ΗΠΑ, η αποκάλυψη ότι πέντε παιδιά ζούσαν κλειδωμένα...
08:59 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Προειδοποιήσεις για σαρκοφάγο βακτήριο: 49χρονη παραλίγο να χάσει το πόδι της – Η βουτιά στη θάλασσα οδήγησε σε πολλαπλά χειρουργεία

Μια μητέρα στη Φλόριντα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον θάνατο και τον ακρωτηριασμό, όταν μια βουτιά...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος