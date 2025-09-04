Πένθος στην Πορτογαλία: «Δεν είχε φρένα το τελεφερίκ», λένε αυτόπτες μάρτυρες – Πώς έγινε ο εκτροχιασμός που προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων

Σε σοκ βρίσκονται οι πολίτες της Πορτογαλίας μετά τον εκτροχιασμού του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια στην Λισαβόνα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων.

Σύμφωνα με τις αρχές της Πορτογαλίας, ακόμη 18 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 5 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και ξένοι υπήκοοι, καθώς το τελεφερίκ αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο στην πορτογαλική πρωτεύουσα.

BREAKING: Lisbon’s iconic Gloria Funicular derailspic.twitter.com/7xC3qV0Tn3 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2025

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέντας, επισκέφθηκε το νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτη και έκανε λόγο για μία «τραγική στιγμή για την πόλη». Για σήμερα Πέμπτη έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος στην Πορτογαλία.

Πώς έγινε το δυστύχημα σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες

Οι αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο του δυστυχήματος και διεξάγονται έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στον εκτροχιασμό του τελεφερίκ. Η διαχειρίστρια εταιρεία του τελεφερίκ σε ανακοίνωση ανέφερε ότι είχαν γίνει όλες οι υποχρεωτικές συντηρήσεις και περνούσε έλεγχο μία φορά την ημέρα, την εβδομάδα και τον μήνα.

Ωστόσο, αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες έδειξαν ότι τα φρένα του τελεφερίκ δεν έπιασαν όταν προσπάθησε να σταματήσει με αποτέλεσμα να βγει από τις ράγες πάνω στον δρόμο και να πέσει πάνω σε κτίριο.

BREAKING: 🔴 At least fifteen people were killed after Lisbon’s iconic Gloria Funicular derailed, BNO News reported Wednesday. pic.twitter.com/RThZwgWDmO — Open Source Intel (@Osint613) September 3, 2025



Αυτόπτης μάρτυρας είπε στην πορτογαλική εφημερίδα Observador ότι το τελεφερίκ ήταν «εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα». «Όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε μακριά γιατί νομίζαμε ότι θα χτυπούσε το από κάτω (σ.σ. τελεφερίκ). Αλλά έπεσε στη στροφή και έπεσε πάνω σε ένα κτίριο», ανέφερε η Teresa d’Avó.

Μία άλλη αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο πορτογαλικό τηλεοπτικό κανάλι SIC ότι το τελεφερίκ χτύπησε ένα κτίριο καθώς κατέβαινε τον απότομο δρόμο με μεγάλη ταχύτητα. «Χτύπησε ένα κτίριο με τεράστια δύναμη και κατέρρευσε σαν χαρτόκουτο. Δεν είχε φρένα», τόνισε η γυναίκα.

Η εφημερίδα Observador ανέφερε ότι ένα καλώδιο, το οποίο βρίσκεται στην οροφή του τελεφερίκ, λύθηκε κατά μήκος της διαδρομής με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος και να συγκρουστεί με κτίριο.

Αρκετοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια και χρειάστηκε η παρέμβαση των σωστικών συνεργείων για να απεγκλωβιστούν.

Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο τελεφερίκ τη στιγμή της συντριβής του τελεφερίκ. Σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται το τελεφερίκ αμέσως μετά την σύγκρουση με το κτίριο.