Πένθος στην Πορτογαλία: «Δεν είχε φρένα το τελεφερίκ», λένε αυτόπτες μάρτυρες – Πώς έγινε ο εκτροχιασμός που προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων

Enikos Newsroom

διεθνή

Πορτογαλία τελεφερίκ εκτροχιασμός
Πηγή: AFP

Σε σοκ βρίσκονται οι πολίτες της Πορτογαλίας μετά τον εκτροχιασμού του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια στην Λισαβόνα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων.

Σύμφωνα με τις αρχές της Πορτογαλίας, ακόμη 18 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 5 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και ξένοι υπήκοοι, καθώς το τελεφερίκ αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο στην πορτογαλική πρωτεύουσα.

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέντας, επισκέφθηκε το νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτη και έκανε λόγο για μία «τραγική στιγμή για την πόλη». Για σήμερα Πέμπτη έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος στην Πορτογαλία.

Πώς έγινε το δυστύχημα σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες

Οι αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο του δυστυχήματος και διεξάγονται έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στον εκτροχιασμό του τελεφερίκ. Η διαχειρίστρια εταιρεία του τελεφερίκ σε ανακοίνωση ανέφερε ότι είχαν γίνει όλες οι υποχρεωτικές συντηρήσεις και περνούσε έλεγχο μία φορά την ημέρα, την εβδομάδα και τον μήνα.

Ωστόσο, αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες έδειξαν ότι τα φρένα του τελεφερίκ δεν έπιασαν όταν προσπάθησε να σταματήσει με αποτέλεσμα να βγει από τις ράγες πάνω στον δρόμο και να πέσει πάνω σε κτίριο.


Αυτόπτης μάρτυρας είπε στην πορτογαλική εφημερίδα Observador ότι το τελεφερίκ ήταν «εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα». «Όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε μακριά γιατί νομίζαμε ότι θα χτυπούσε το από κάτω (σ.σ. τελεφερίκ). Αλλά έπεσε στη στροφή και έπεσε πάνω σε ένα κτίριο», ανέφερε η Teresa d’Avó.

Μία άλλη αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο πορτογαλικό τηλεοπτικό κανάλι SIC ότι το τελεφερίκ χτύπησε ένα κτίριο καθώς κατέβαινε τον απότομο δρόμο με μεγάλη ταχύτητα. «Χτύπησε ένα κτίριο με τεράστια δύναμη και κατέρρευσε σαν χαρτόκουτο. Δεν είχε φρένα», τόνισε η γυναίκα.

Η εφημερίδα Observador ανέφερε ότι ένα καλώδιο, το οποίο βρίσκεται στην οροφή του τελεφερίκ, λύθηκε κατά μήκος της διαδρομής με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος και να συγκρουστεί με κτίριο.

Αρκετοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια και χρειάστηκε η παρέμβαση των σωστικών συνεργείων για να απεγκλωβιστούν.

Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο τελεφερίκ τη στιγμή της συντριβής του τελεφερίκ. Σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται το τελεφερίκ αμέσως μετά την σύγκρουση με το κτίριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Κοινό φάρμακο μπορεί να αυξήσει κατά 33% την πιθανότητα για τη νόσο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Αβοκάντο: Το κόλπο με τον χυμό πορτοκάλι που θα τα διατηρήσει φρέσκα για περισσότερο καιρό

Ποιοι πρέπει να «κλείσουν» άμεσα ραντεβού με την Εφορία

Επίδομα ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται πάνω από 800 ευρώ και πότε θα το λάβουν

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν εργαζόμενο σε 14 δευτερόλεπτα

Το Google Vids αποκτά AI avatars και εργαλεία μετατροπής εικόνας σε βίντεο
περισσότερα
06:31 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Στο Ανώτατο Δικαστήριο προσφεύγει η κυβέρνηση Τραμπ, για τους δασμούς, μετά την ήττα στο Εφετείο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε την Τετάρτη στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ζητώντας ...
06:08 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Ζαχάροβα: Η Ρωσία απορρίπτει ως ψευδείς τις κατηγορίες για παρεμβολές στο αεροπλάνο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι κατηγ...
05:10 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα πρόταση της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας – Απόρριψη από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Η Χαμάς επανέλαβε την Τετάρτη την πρόθεσή της να συνάψει συνολική συμφωνία για κατάπαυση του π...
05:01 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Ινδία: Μειώσεις φόρων σε καταναλωτικά αγαθά ως απάντηση στους δασμούς των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Ινδίας ανακοίνωσε την Τετάρτη τη μείωση των φόρων κατανάλωσης σε εκατοντάδες π...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος