e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και την Παρασκευή

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΤΜ

Έως την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί το ποσό των 78.618.000 ευρώ σε συνολικά 103.582 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • Την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
  • Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου καταβάλλονται 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 23 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Κοινό φάρμακο μπορεί να αυξήσει κατά 33% την πιθανότητα για τη νόσο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Αβοκάντο: Το κόλπο με τον χυμό πορτοκάλι που θα τα διατηρήσει φρέσκα για περισσότερο καιρό

Ποιοι πρέπει να «κλείσουν» άμεσα ραντεβού με την Εφορία

Επίδομα ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται πάνω από 800 ευρώ και πότε θα το λάβουν

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν εργαζόμενο σε 14 δευτερόλεπτα

Το Google Vids αποκτά AI avatars και εργαλεία μετατροπής εικόνας σε βίντεο
περισσότερα
07:56 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Ποιοι πρέπει να «κλείσουν» άμεσα ραντεβού με την Εφορία – Οι φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι τέλος του μήνα

Φορολογικός Γολγοθάς ο τρέχων μήνας για πολλούς πολίτες καθώς μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπ...
07:16 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Επίδομα ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται πάνω από 800 ευρώ και πότε θα το λάβουν – Όλες οι λεπτομέρειες

16:26 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

ΤτΕ: Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για τα επιτόκια των νέων δανείων

Μειώθηκαν τα επιτόκια των νέων δανείων τον Ιούλιο, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ε...
12:16 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Σχολικά είδη: Αύξηση στις τιμές – Τα στοιχεία της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Αυξάνεται το κόστος των σχολικών ειδών για ακόμη μια χρονιά. Όπως προκύπτει από την πρόσφατη δ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος