Γαλλία: «Οργή» στο Παρίσι για το βίντεο με τους κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα – «Απαράδεκτες ενέργειες»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Jean-Noël Barrot
Φωτογραφία: AP
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μετά την Ιταλία, και η Γαλλία καταδίκασε σφοδρά το βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, καλώντας εκτάκτως τον Ισραηλινό πρέσβη στο Παρίσι για εξηγήσεις.

Αφορμή αποτελεί η δημοσίευση στην πλατφόρμα Χ του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στην οποία εμφανίζεται να χλευάζει τους δεμένους και γονατιστούς ακτιβιστές του διεθνούς στολίσκου για τη Γάζα, «Global Sumud».


Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε την Τετάρτη την απόφασή του να καλέσει τον εκπρόσωπο του Τελ Αβίβ, ξεκαθαρίζοντας πως η ασφάλεια των Γάλλων υπηκόων που επέβαιναν στα σκάφη αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για το Παρίσι.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γάλλος ΥΠΕΞ δήλωσε: «Ζήτησα να κληθεί ο πρέσβης του Ισραήλ στη Γαλλία προκειμένου να εκφράσουμε την οργή μας και να λάβουμε εξηγήσεις».

Παράλληλα, ο Μπαρό δεν δίστασε να αξιοποιήσει τις εσωτερικές αντιδράσεις που ξέσπασαν στην ίδια την κυβέρνηση του Ισραήλ για να ενισχύσει τη θέση του.

«Οι ενέργειες του κ. Μπεν-Γκβιρ απέναντι στους επιβάτες του στολίσκου Global Sumud, τις οποίες κατήγγειλαν ακόμη και οι ίδιοι οι συνάδελφοί του στην ισραηλινή κυβέρνηση, είναι απαράδεκτες», τόνισε.

«Σεβασμός παρά τη διαφωνία»

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας έσπευσε να διευκρινίσει ότι το Παρίσι δεν στηρίζει τη στρατηγική που επέλεξαν οι διοργανωτές της ανθρωπιστικής αποστολής για να προσεγγίσουν τον παλαιστινιακό θύλακα, ωστόσο αυτό δεν νομιμοποιεί την κακομεταχείριση Ευρωπαίων πολιτών.

Όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, παρά την «αποδοκιμασία» της Γαλλίας για τις τακτικές του στολίσκου, οι Γάλλοι συμμετέχοντες ακτιβιστές που έχουν τεθεί υπό κράτηση από το Ισραήλ «πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αργεί να σας πάρει ο ύπνος; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Πανελλήνιες 2026: 10 απλά μέτρα για καλύτερη μνήμη, συγκέντρωση και πνευματική απόδοση

Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,40%, στα 274,76 εκατ. ευρώ ο τζίρος

ΟΗΕ: «Το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ κινδυνεύει να προκαλέσει αγροδιατροφικό σοκ» προειδοποιεί ο FAO

Παράδοξη σύνδεση μεταξύ βιταμίνης D και πόνου μετά από επέμβαση καρκίνου του μαστού – Τι αποκάλυψε νέα μελέτη

Windows 11: 4 εύκολα κόλπα για να επιταχύνετε το PC σας χωρίς επιπλέον λογισμικό
περισσότερα
19:44 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Νέες απειλές Τραμπ: «Τα πάντα έχουν χαθεί για το Ιράν – Ή θα υπογράψουν ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά»

Σε μια σειρά άκρως επιθετικών δηλώσεων προχώρησε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμ...
17:19 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Τραμπ: Έχουμε θέσει υπό τον έλεγχό μας το Ιράν – Δεν βιάζομαι για τη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κοινή Βάση Άντριους κοντά ...
17:09 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Επική γκάφα ραδιοφωνικού σταθμού στη Βρετανία – Ανακοίνωσε ότι… ο βασιλιάς Κάρολος πέθανε και έπαιξε το «God Save the King»

Σε μια πρωτοφανή γκάφα προχώρησε ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία, ο οποίος αναγκάστηκε ...
16:47 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Ισραήλ: Αντιδράσεις για το βίντεο με τους κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud» – «Ντροπιαστικό» λέει ο ΥΠΕΞ της χώρας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, άσκησε δριμεία κριτική στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν