Γαλλία: «Οργή» στο Παρίσι για το βίντεο με τους κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα – «Απαράδεκτες ενέργειες»

Μετά την Ιταλία, και η Γαλλία καταδίκασε σφοδρά το βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, καλώντας εκτάκτως τον Ισραηλινό πρέσβη στο Παρίσι για εξηγήσεις.

Αφορμή αποτελεί η δημοσίευση στην πλατφόρμα Χ του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στην οποία εμφανίζεται να χλευάζει τους δεμένους και γονατιστούς ακτιβιστές του διεθνούς στολίσκου για τη Γάζα, «Global Sumud».

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026



Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε την Τετάρτη την απόφασή του να καλέσει τον εκπρόσωπο του Τελ Αβίβ, ξεκαθαρίζοντας πως η ασφάλεια των Γάλλων υπηκόων που επέβαιναν στα σκάφη αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για το Παρίσι.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γάλλος ΥΠΕΞ δήλωσε: «Ζήτησα να κληθεί ο πρέσβης του Ισραήλ στη Γαλλία προκειμένου να εκφράσουμε την οργή μας και να λάβουμε εξηγήσεις».

Παράλληλα, ο Μπαρό δεν δίστασε να αξιοποιήσει τις εσωτερικές αντιδράσεις που ξέσπασαν στην ίδια την κυβέρνηση του Ισραήλ για να ενισχύσει τη θέση του.

«Οι ενέργειες του κ. Μπεν-Γκβιρ απέναντι στους επιβάτες του στολίσκου Global Sumud, τις οποίες κατήγγειλαν ακόμη και οι ίδιοι οι συνάδελφοί του στην ισραηλινή κυβέρνηση, είναι απαράδεκτες», τόνισε.

Les agissements de M. Ben Gvir à l’égard des passagers de la flottille Global Smud, dénoncés par ses propres collègues au gouvernement israélien, sont inadmissibles. J’ai demandé que l’ambassadeur d’Israël en France soit convoqué pour exprimer notre indignation et obtenir des… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) May 20, 2026

«Σεβασμός παρά τη διαφωνία»

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας έσπευσε να διευκρινίσει ότι το Παρίσι δεν στηρίζει τη στρατηγική που επέλεξαν οι διοργανωτές της ανθρωπιστικής αποστολής για να προσεγγίσουν τον παλαιστινιακό θύλακα, ωστόσο αυτό δεν νομιμοποιεί την κακομεταχείριση Ευρωπαίων πολιτών.

Όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, παρά την «αποδοκιμασία» της Γαλλίας για τις τακτικές του στολίσκου, οι Γάλλοι συμμετέχοντες ακτιβιστές που έχουν τεθεί υπό κράτηση από το Ισραήλ «πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό».