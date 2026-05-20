Τραμπ: «Ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του ζητήσω για το Ιράν – Θα μπορούσα να κατέβω για Πρωθυπουργός στο Ισραήλ»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Σε νέες αποκαλυπτικές δηλώσεις προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με τον βαθμό επιρροής του πάνω στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και για τη στρατηγική του στο διπλωματικό θρίλερ με το Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνεται καμία πίεση χρόνου για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη, ενώ εμφανίστηκε βέβαιος για την πλήρη ευθυγράμμιση του Ισραήλ με τις επιθυμίες του.

«Είναι σπουδαίος τύπος, θα κάνει ό,τι θέλω»

Όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τραμπ τι είπε πρόσφατα στον Νετανιάχου, σχετικά με ένα ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα εναντίον του Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε αφοπλιστικά: «Είναι μια χαρά, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ να κάνει».

Αμέσως θέλησε να πλέξει το εγκώμιο του Ισραηλινού συμμάχου του, αλλά και να υπογραμμίσει την κυριαρχία της Ουάσινγκτον στις αποφάσεις.


«Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ να κάνει. Και είναι σπουδαίος τύπος. Μην ξεχνάτε ότι υπήρξε πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου», δήλωσε.

«Θα μπορούσα να κατέβω για Πρωθυπουργός στο Ισραήλ»

Μάλιστα, συνεχίζοντας στο ίδιο κλίμα, ο Τραμπ επέλεξε να επιστρατεύσει το χιούμορ του για να περιγράψει τη δημοτικότητά του στο Ισραήλ, αστειευόμενος ότι θα μπορούσε ακόμη και να διεκδικήσει την ηγεσία της χώρας, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, η αποδοχή του εκεί αγγίζει το «99%».

«Αυτή τη στιγμή είμαι στο 99% στο Ισραήλ. Θα μπορούσα να κατέβω για πρωθυπουργός!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε: «Οπότε ίσως, αφού τελειώσω με αυτό, να πάω στο Ισραήλ και να κατέβω για πρωθυπουργός. Είχα μια δημοσκόπηση σήμερα το πρωί. Είμαι στο 99%».

«Δεν βιάζομαι, ιδανικά θέλω λιγότερους νεκρούς»

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν θα ήταν ανοιχτός σε μια περιορισμένης εμβέλειας συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα προέβλεπε αποκλειστικά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την παράταση της υφιστάμενης εκεχειρίας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο βιασύνης, απορρίπτοντας μάλιστα τα σενάρια που συνδέουν τις κινήσεις του με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές (midterms) στις ΗΠΑ.

«Θα έπρεπε να ανοίξουμε το στενό, αυτό θα άνοιγε αμέσως, οπότε θα δώσουμε σε αυτό μία ευκαιρία. Δεν βιάζομαι. Όλοι λένε, “Ω, οι ενδιάμεσες εκλογές”. Δεν βιάζομαι… Ιδανικά θα ήθελα να δω λίγους ανθρώπους νεκρούς, σε αντίθεση με πολλούς», είπε χαρακτηριστικά.

