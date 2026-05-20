Κρήτη: Εξαπάτησαν ηλικιωμένους στο Ηράκλειο με λεία πολύτιμα κοσμήματα – Συνελήφθη ένα άτομο στα Χανιά

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Τέσσερις περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, εκ των οποίων δύο τετελεσμένες και δύο απόπειρες, εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 23χρονο ελληνικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, στις 18 και 19 Μαΐου 2026, άγνωστοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά κυρίως με ηλικιωμένα άτομα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Οι δράστες παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και επικαλούνταν κίνδυνο από δήθεν διαρροή. Με αυτόν τον τρόπο, έπειθαν τα θύματα να μεταφέρουν τιμαλφή και κοσμήματα σε μη επιτηρούμενο εξωτερικό χώρο, από όπου στη συνέχεια τα παραλάμβανε άγνωστο άτομο.

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, η ομάδα είχε αποσπάσει συνολικά 200 ευρώ και κοσμήματα αξίας 37.000 ευρώ. Από την αξιοποίηση των στοιχείων, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 23χρονο, ο οποίος φέρεται να μετέβαινε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στις οικίες των παθόντων και να παραλάμβανε τα τιμαλφή.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον συλληφθέντα χθες το βράδυ στα Χανιά, στο λιμάνι της Σούδας. Ο 23χρονος είχε επιβιβαστεί με το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε πλοίο, λίγο πριν από τον απόπλου του με προορισμό τον Πειραιά, και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Κατά τον έλεγχο στον ίδιο και την έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν το σύνολο των αφαιρεθέντων κοσμημάτων και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Τα αντικείμενα αποδόθηκαν στους κατόχους τους, ενώ οι Αρχές κατέσχεσαν και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

