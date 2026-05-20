Κώστας Τουρνάς: «Έχω σκεφτεί να σταματήσω το τραγούδι, οι αντοχές δεν είναι πάντα οι ίδιες»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Κώστας Τουρνάς
Μία συνέντευξη στο «Buongiorno» έδωσε ο Κώστας Τουρνάς. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, με την μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον χώρο της μουσικής, μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου, εξομολογήθηκε πως έχει σκεφτεί το να σταματήσει να τραγουδάει, και εξήγησε τον λόγο.

Όταν ρωτήθηκε για το αν τις οικονομικές απολαβές που είχε από τη μουσική, τις αξιοποίησε για κάτι άλλο ή επένδυσε πάνω στην ίδια τη μουσική, ο Κώστας Τουρνάς απάντησε: «Κοίταξε, όταν αυτή την πορεία την κάνεις 55 χρόνια, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν στιγμές που θα πιεστείς ή θα έχεις σοβαρά ελλείματα».

«Σε αυτές τις περιόδους, δεν ξέρω, με έναν μαγικό τρόπο, και η οικογένειά μου, και οι γύρω μου, υπήρξαν τόσο υποστηρικτικοί. Αλλά και η δική μου η στάση απέναντι στο πρόβλημα ήταν τέτοια, που πάντα θεωρούσα ότι θα πάμε για το καλύτερο, δεν πειράζει, θα ανταπεξέλθουμε», συνέχισε.

Σχετικά με το αν έχει σκεφτεί να σταματήσει να τραγουδάει και να ασχολείται με τη μουσική, ο επιτυχημένος ερμηνευτής εξήγησε πως: «Βέβαια. Διότι, πρώτα από όλα μεγαλώνω, οι αντοχές δεν είναι πάντα οι ίδιες. Όσο νιώθω ακμαίος και ικανός, δεν περνάει δεύτερη φορά από τη σκέψη μου. Αλλά νομίζω ότι κάπου κοντά θα είναι και αυτό». 

18:56 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

