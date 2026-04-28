Κώστας Τουρνάς: Το τραγούδι που έγραψε για τον Γιώργο Μαρίνο – «Υπήρξα εξομολογητής του»

Τουρνάς

«Όταν έφευγα από τη δουλειά, πήγαινα σπίτι και έγραφα μέχρι το πρωί. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αν ήμουν ζαλισμένος από ποτά ή κάτι άλλο. Εγώ ήμουν πάντα ευαίσθητος στα της ζωής και ήμουν πάντα φορτωμένος με έννοιες που ήθελα να εκφράσω» είπε ο Κώστας Τουρνάς στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Όταν έγραψα το “Άνθρωπε αγάπα”, τα πράγματα γίνονταν με αυθορμητισμό και όχι με σκέψη. Αυτό το τραγούδι είναι μια ευχή, δεν είναι μια συμβουλή» αποκάλυψε.

 

«Το τραγούδι “Ο Αχιλλέας από το Κάιρο” το έγραψα με ερέθισμα πράγματα που έβλεπα να συμβαίνουν με τον Γιώργο Μαρίνο. Υπήρξα εξομολογητής του. Ήθελε, όταν τελειώναμε τη δουλειά, να βρισκόμαστε και να μου λέει τα νέα της ημέρας. Αυτό με έφερνε αντιμέτωπο με μια ζωή που δεν μου ήταν οικεία, δεν την ήξερα, μου ήταν ξένη. Παρ’ όλα αυτά, επειδή τον αγαπούσα πολύ και θεωρούσα ότι ήταν πολύ έντιμος άνθρωπος, τον άκουγα, άρα συμμετείχα σε αυτά που του συνέβαιναν» ανέφερε ο τραγουδιστής.

 

Ο Κώστας Τουρνάς περιέγραψε και μια έντονη στιγμή που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του, μέσα από μια παράσταση του Γιώργου Μαρίνου. «Σε μια παράσταση του Γιώργου Μαρίνου, η μητέρα του είχε βουρκώσει, αλλά ήταν ανέκφραστη. Αυτό είναι το “θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου”» σημείωσε.

«Με αφορμή τη διαφορετικότητα, διαχωρίζουμε τη θέση μας και στεκόμαστε απέναντι. Ο “Αχιλλέας από το Κάιρο” αυτό ακριβώς πολεμάει» τόνισε ο Κώστας Τουρνάς.

 

