Λευκός Οίκος: Η «φιλική» κίνηση του Τραμπ που «έσπασε» το βασιλικό πρωτόκολλο στην υποδοχή του Καρόλου – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Φωτογραφία: Reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια, υποδέχθηκαν τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Δευτέρας, όμως δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να παραβιάσει ο Αμερικανός Πρόεδρος το βασιλικό πρωτόκολλο.

Μετά την άφιξή τους στον Νότιο Κήπο, τα δύο ζευγάρια αντάλλαξαν χαιρετισμούς σε ένα κλίμα που επισκιάστηκε από τις πρόσφατες ανησυχίες για την ασφάλεια, μετά την εισβολή ενόπλου στο δείπνο των ανταποκριτών το Σάββατο.

Ο Τραμπ χαιρέτησε τον Κάρολο με μια γερή χειραψία διάρκειας οκτώ δευτερολέπτων, ενώ η Μελάνια φίλησε την Καμίλα σταύρωτα στα μάγουλα.

Το «απαγορευμένο» άγγιγμα

Η παραβίαση του πρωτοκόλλου σημειώθηκε όταν η τετράδα ετοιμαζόταν να εισέλθει στην κύρια κατοικία του Λευκού Οίκου για τσάι στο Πράσινο Δωμάτιο (Green Room).

Ο Τραμπ άγγιξε ελαφρά τον βασιλικά Κάρολο στον ώμο και το δεξί χέρι, σε μια ένδειξη οικειότητας που αντιτίθεται στον άγραφο κανόνα που θέλει τους «κοινούς θνητούς» να μην αναλαμβάνουν ποτέ την πρωτοβουλία για σωματική επαφή με έναν γαλαζοαίματο.

Παρά την εκτεταμένη προετοιμασία που φέρεται να έκανε ο Τραμπ για την τήρηση του πρωτοκόλλου, η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη.


Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος, Τζούντι Τζέιμς, δήλωσε στη Daily Mail: «Αυτό το άγγιγμα στο χέρι καθώς έμπαιναν μέσα έμοιαζε επίσης με μια περισσότερο πολιτική χειρονομία».

«Ήταν επίσης η πρώτη πραγματική χειρονομία ενεργής, “ιδιαίτερης” φιλίας, από έναν μάλλον πιο υποτονικό Τραμπ σε σύγκριση με τις πολύ εκδηλωτικές τελετουργίες που είδαμε κατά την τελευταία τους συνάντηση [τον Σεπτέμβριο του 2025]», πρόσθεσε.

Η αντίδραση του Καρόλου και το «οικογενειακό» κλίμα

Σύμφωνα με την ειδικό, αν και η κίνηση συνιστά «παραβίαση», ο Κάρολος δεν φάνηκε να ενοχλείται.

«Ο Κάρολος φαινόταν πάντα πιο χαλαρός με αυτό από ό,τι η μητέρα του [Βασίλισσα Ελισάβετ Β’], και η χειρονομία του Τραμπ ήταν εξαιρετικά συγκρατημένη για τα δεδομένα του Τραμπ. Απλώς ένα ελαφρύ, διστακτικό και μάλλον ευγενικό άγγιγμα για να οδηγήσει τον Κάρολο στο εσωτερικό», σημείωσε η Τζέιμς.

Όσον αφορά τη στάση της Μελάνια Τραμπ, η ειδικός εκτίμησε πως η Πρώτη Κυρία έδωσε έναν πιο ζεστό τόνο στην υποδοχή του βασιλικού ζεύγους.

«Αυτό το αρχικό τελετουργικό χαιρετισμού έδωσε μια επιφανειακή εντύπωση εγκαρδιότητας, και τα φιλιά στο μάγουλο από τη Μελάνια δημιούργησαν την αίσθηση ζεστασιάς, με μια προσέγγιση σχεδόν “οικογενειακού” στυλ».

Μετά τις φωτογραφίες, τα δύο ζευγάρια προχώρησαν στο εσωτερικό για την προγραμματισμένη ξενάγηση στις ιστορικές μελισσοκομικές εγκαταστάσεις του Λευκού Οίκου.

