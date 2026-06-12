LIVE UPDATE
«Έπεσαν» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta – Προβλήματα σε Facebook, Messenger και Instagram

Βloomberg: ΔΝΤ και Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία σε υπηρεσιακό επίπεδο για χορήγηση βοήθειας ύψους 700 εκατ. δολαρίων

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ουκρανία
Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η κυβέρνηση της Ουκρανίας κατέληξαν σε συμφωνία σε υπηρεσιακό επίπεδο, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την παροχή βοήθειας ύψους σχεδόν 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Bloomberg News, το οποίο επικαλείται πηγές που έχουν γνώση των γεγονότων.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την είδηση.

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ