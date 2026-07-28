Γιώργος Κακοσαίος: «Κλείστηκα μόνος μου και έκλαιγα» – Η εξομολόγηση για τη στιγμή που «λύγισε» στο καμαρίνι

Ο Γιώργος Κακοσαίος άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά και μίλησε για μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους της ζωής και της καριέρας του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκάλυψε ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα σοβαρό πρόβλημα στη φωνή του, το οποίο, όπως αποδείχθηκε, είχε τις ρίζες του στην έντονη ψυχολογική πίεση που βίωνε.

Περιγράφοντας εκείνο το διάστημα, ο ίδιος εξήγησε ότι τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν τον χειμώνα και επιδεινώθηκαν τους καλοκαιρινούς μήνες. Παρότι απευθύνθηκε σε αρκετούς ειδικούς και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι γιατροί δεν εντόπισαν κάποιο οργανικό πρόβλημα. Τελικά, η αιτία των δυσκολιών στις ερμηνείες του αποδόθηκε στο άγχος, το οποίο επηρέαζε άμεσα τις φωνητικές του χορδές.

«Είχα ένα θέμα με τη φωνή μου πέρυσι το καλοκαίρι. Είχε ξεκινήσει από τον χειμώνα και το καλοκαίρι έγινε ακόμα χειρότερο. Δεν ξέρω αν έχεις ακουστά τα κοκοράκια. Δεν ήξερα από τι είναι. Είχα πάει σε γιατρούς και δεν μου έβρισκαν τίποτα. Ήταν ψυχολογικό, γιατί έχουν εξαφανιστεί πλέον.

Το περασμένο καλοκαίρι δεν άντεξα κάποια στιγμή, γυρνάω από το πρώτο μου πρόγραμμα στο Fantasia που ήμουν με τον Πάνο Κιάμο, μπαίνω στο καμαρίνι και κλείνομαι στην τουαλέτα. Δεν ήθελα να δω κανέναν και τίποτα και βάζω τα κλάματα. Αυτό το θυμάμαι ακόμα και τώρα, αλλά γενικά συγκινούμαι εύκολα. Σε ταινίες δεν θα κλάψω, αλλά θα συγκινηθώ», ανέφερε ο Γιώργος Κακοσαίος.

Και συμπλήρωσε: «Ήταν άσχημη περίοδος για εμένα. Μετά το κλάμα δεν λύθηκε το πρόβλημά μου, έγινε με άλλες ενέργειες που έκανα. Προσευχές στον Θεό, στην Παναγίτσα και σιγά σιγά προσπάθησα να αλλάξω διάθεση. Σίγουρα ήταν το άγχος μου. Όταν ξεκίνησα το μαγαζί, στο Lux, σιγά σιγά άρχισαν να εξαφανίζονται τα κοκοράκια. Όταν ένιωσα καλά».