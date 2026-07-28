Ολυμπιακός: Στο «κάδρο» ο Γκουστάβο Σα της Φαμαλικάο

Την περίπτωση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή από την πορτογαλική αγορά φέρεται να εξετάζει ο Ολυμπιακός, με τον Γκουστάβο Σα της Φαμαλικάο να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχετικών δημοσιευμάτων.

Ο 21χρονος μέσος της Φαμαλικάο θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, όντας αρχηγός της ομάδας του και διεθνής με την Εθνική Ελπίδων (U21) της Πορτογαλίας. Για την απόκτησή του φέρονται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και η Μπενφίκα, αλλά και η Γουέστ Χαμ.

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και εξετάζει σοβαρά την προοπτική απόκτησής του. Ωστόσο, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν χαρακτηρίζεται, καθώς σύμφωνα με το Transfermarkt, η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Γκουστάβο Σα έχει ήδη συμπληρώσει 120 συμμετοχές με τη φανέλα της Φαμαλικάο, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε 34 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ.