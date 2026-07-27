Μία ανάσα από την ΑΕΚ ο Λόβρο Μάγερ της Βόλφσμπουργκ – Το ποσό της μεταγραφής

Η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Κροάτη μέσου Λόβρο Μάγερ από τη Βόλφσμπουργκ, έχοντας φτάσει σε προφορική συμφωνία για μεταγραφή που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ

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Αθλητισμός

Λόβρο Μάγερ
πηγή: AP Photo/Petr Josek
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολύ κοντά σε μία σπουδαία μεταγραφή βρίσκεται η ΑΕΚ, καθώς, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έφτασε σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για τον Λόβρο Μάγερ.
  • Το ποσό της μεταγραφής ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ, με τον Κροάτη άσο να αναμένεται να ταξιδέψει εντός της εβδομάδας στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές.
  • Ο 28χρονος Μάγερ αγωνίζεται στη θέση «8» της μεσαίας γραμμής, ακριβώς εκεί όπου αναζητεί παίκτη η πρωταθλήτρια της Super League.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πολύ κοντά σε μία σπουδαία μεταγραφή βρίσκεται η ΑΕΚ.

Όπως αποκάλυψε το βράδυ της Δευτέρας (27/7) ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ένωση έφτασε σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Κροάτη μέσου, Λόβρο Μάγερ.

Το ποσό της μεταγραφής ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ, με τον διεθνή άσο να αναμένεται να ταξιδέψει εντός της εβδομάδας στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Μάγερ είναι 28 ετών και αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή στην θέση «8», εκεί όπου ακριβώς αναζητεί παίκτη η πρωταθλήτρια της Super League. Εντάχθηκε στους «Λύκους» τον Αύγουστο του 2023 και το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028. Πρόσφατα βρέθηκε με την «Χρβάτσκα» στο Μουντιάλ, όπου δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Ζλάτκο Ντάλιτς.

Μετρά 38 συμμετοχές με την Εθνική Κροατίας και απολογισμό 9 γκολ, ενώ στη Bundesliga έχει 69 συμμετοχές, με απολογισμό 9 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

 

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