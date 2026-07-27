Ολυμπιακός: Ντύνεται στα ερυθρόλευκα ο ο Ορτέγκα – Πέρασε ιατρικά τεστ και υπογράφει στη Χαλ ο Τζολάκης

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Στην απόκτηση του τερματοφύλακα που θα καλύψει το κενό του Κωνσταντή Τζολάκη προχωρά ο Ολυμπιακός, με τους ερυθρόλευκους να φτάνουν σε προφορική συμφωνία με τον Γερμανό τερματοφύλακα, Στέφαν Ορτέγκα.

Ο 33χρονος αναμένεται αύριο, Τρίτη 28/07, στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στους Πειραιώτες, με τον Γερμανό να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την μορφή του 1+1.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού έχει φορέσει τις φανέλες των Αρμίνια Μπίλεφελντ, Μόναχο 1860, Μάντσεστερ Σίτι και Νότιγχαμ Φόρεστ.

Υπογράφει στη Χαλ ο Τζολάκης

Μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Χαλ βρίσκεται, πια, ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο διεθνής γκολκίπερ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και απομένουν πλέον μόνο οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες για να ανακοινωθεί και επισήμως από τη νεοφώτιστη στην Premier League αγγλική ομάδα.

Η υπόθεση έχει μπει, πλέον, στην τελική της ευθεία. Ο 23χρονος τερματοφύλακας επέστρεψε την περασμένη Παρασκευή (24/7) στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της Χαλ και στη συνέχεια να ταξιδέψει στη Σλοβενία, όπου πραγματοποιείται η προετοιμασία της νέας του ομάδας.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Isokinetic Athens, με τον Τζολάκη να φωτογραφίζεται μαζί με τον Ορθοπεδικό Διευθυντή του κέντρου, Άκη Τσαπραλή, επιβεβαιώνοντας πως όλα κύλησαν ομαλά.

Ο Έλληνας γκολκίπερ αποτελεί γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών του Ολυμπιακού και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στους «ερυθρόλευκους». Ήταν βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Conference League το 2024, ενώ έναν χρόνο αργότερα συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του νταμπλ.

Συνολικά, ο Τζολάκης κατέγραψε 131 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 64 αγώνες, πριν ανοίξει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Αγγλία.