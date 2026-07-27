Κορινθία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού, το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Ένα λεπτό πριν από τις 13:30, ένα μανιτάρι φωτιάς ξεπηδάει από το εργοστάσιο. Ο εκκωφαντικός θόρυβος από την έκρηξη στο εργοστάσιο αναστατώνει ολόκληρη την Κορινθία.

Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε, βρήκε τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος, ηλεκτροσυγκολλητής, ηλικίας 67 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 67χρονος ήταν ο άνθρωπος που έκανε εργασίες εκείνη την ώρα.

Η έκρηξη φαίνεται πως προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης, σε δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές. Ερευνάται εάν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο.

Εντός του εργοστασίου, εκείνη την στιγμή, βρίσκονταν και άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι, οι οποίοι πρόλαβαν να βγουν την τελευταία στιγμή.

Στα Επείγοντα του νοσοκομείου Κορίνθου μεταφέρθηκε ένας κηπουρός, ο οποίος εργαζόταν σε εξωτερικό χώρο, κοντά στο εργοστάσιο, και υπέστη εγκαύματα στο χέρι. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Σημειώνεται ότι οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή του 47χρονου ιδιοκτήτη του εργοστασίου.

Δείτε το βίντεο που μετέδωσε το Mega:

Το επικρατέστερο σενάριο για την ισχυρή έκρηξη

Νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός, ανέφερε ότι «οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν μια σφοδρή εκδήλωση πυρκαγιάς κατόπιν μιας έκρηξης που συνέβη στο χώρο του εργοστασίου και οι αναφορές κάνουν λόγο ότι δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα λόγω ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλλησης στο χώρο του εργοστασίου, από την οποία λόγω της εκρηξιγενούς φύσης των υλικών που υπήρχαν μέσα σε αυτό τον εργοστασιακό χώρο, δημιουργήθηκε έκρηξη και γι’ αυτό το λόγο φάνηκε ότι λόγω του ωστικού κύματος και της έκρηξης έχασε τη ζωή του ο συμπολίτης μας ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ηλεκτροσυγκολλητής».

Παράλληλα ο κ. Αρτοποιός σημείωσε ότι επίσης τραυματίστηκε μια γυναίκα στα χέρια η οποία έχει διακομιστεί στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Τα πλήρη αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για μία ισχυρότατη έκρηξη, η οποία έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα γύρω από την Κόρινθο.

«Άκουσα μια πολύ μεγάλη έκρηξη. Εγώ καθόμουν στο σπίτι μου και πέσαμε απ’ τις καρέκλες. Μένω περίπου 400 μέτρα μακριά απ’ το εργοστάσιο. Ήρθα εδώ και είδα τις φωτιές πριν ακόμα έρθει η Πυροσβεστική. Έγινε πολύ μεγάλη ανατίναξη. Δεν ξέρω αν έχουν τραυματιστεί άτομα. Πάντως δούλευαν 5-6 άτομα μέσα. Το εργοστάσιο παράγει ξύδι» ανέφερε περίοικος στο KorinthosTV.

Άλλος κάτοικος της περιοχής ανέφερε: «Έγινε πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη σε ένα μεγάλο εργοστάσιο της περιοχής μας. Έχω έρθει εδώ να δω αν είναι εντάξει οι εργαζόμενοι, οι ιδιοκτήτες. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι οι οικογένειες και το εργοστάσιο είναι εντάξει. Ενδεχομένως να υπάρχει ένας νεκρός.»

«Δυστυχώς έγινε μια πολύ μεγάλη έκρηξη η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο κέντρο της Κορίνθου, αλλά όχι μόνο στο κέντρο της Κορίνθου, και από Λέχειο με έπαιρναν τηλέφωνο και από Βραχάτι με ενημέρωναν ότι ο κρότος της έκρηξης ήταν τόσο δυνατός που ακούστηκε σε απόσταση πέραν των 20 χιλιομέτρων, με μεγάλο καπνό και μεγάλη φωτιά, πιθανότατα σε μία δεξαμενή, απ’ ό,τι λένε οι πληροφορίες με 13.000 τόνους μέσα, η οποία περιέχει ξύδι, γιατί το εργοστάσιο είναι οξοποιία, παρασκευάζει ξύδι. Το κακό με το ξύδι είναι ότι περιέχει και 15% οινόπνευμα και αυτό ίσως έκανε πολύ πιο έντονο το πρόβλημα και δημιούργησε και την έκρηξη. Αυτή τη στιγμή από τους πέντε εργαζόμενους που ήταν μέσα οι τέσσερις είναι έξω με αναπνευστικά προβλήματα και έχουν ξεπεράσει εντελώς τον κίνδυνο. Υπάρχει όμως ένας αγνοούμενος. Ας ευχηθούμε όλοι να είναι καλά τα πράγματα και να έχει ξεφύγει κι αυτός από τον κίνδυνο. Όσο περνά η ώρα τα πράγματα δεν είναι και τόσο θετικά. Η φωτιά εξωτερικά επεκτάθηκε εδώ, και είχαμε κι εδώ κάποιες εκρήξεις» δήλωσε κάτοικος που διαμένει κοντά στο εργοστάσιο.

«Εξερράγη δεξαμενή άνω των 15 τόνων» λέει στο enikos.gr ο δήμαρχος

Στο enikos.gr, μίλησε ο δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στον νεκρό συμπολίτη του, σημείωσε:

«Ήταν μία τρομερή έκρηξη σε μία πολύ καλή μονάδα παραγωγής ξυδιού. Για να καταλάβετε, έγινε αντιληπτή σε απόσταση 10 – 15 χιλιομέτρων.

Δεν υπάρχουν τραυματίες, πλην ενός ο οποίος αντιμετώπισε αναπνευστικά.

Όσο ξέρουμε εξερράγη μία δεξαμενή, πάνω από 15 τόνους χωρητικότητα. Δεν ξέρουμε το πώς και το γιατί.

Ο κόσμος εδώ στην Κόρινθο στενοχωρήθηκε πολύ, δεν πανικοβλήθηκε, αλλά στενοχωρήθηκε. Ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του, σε ένα δυστύχημα σε μία πολύ καλή, μικρομεσαία επιχείρηση που λειτουργούσε χωρίς κανένα πρόβλημα.

Ήταν η κακιά η ώρα. Τις αιτίες θα τις βρει η πυροσβεστική».

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