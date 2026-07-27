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Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες πάνω στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (27/7) στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, όταν ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινείτο πάνω σε αυτήν.

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Ρίο, Αντίρριο, φωτιά, αυτοκίνητο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε όχημα.
  • Η επέμβαση των ανθρώπων της Γέφυρας Α.Ε. ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβήσει πριν επεκταθεί.
  • Οχήματα της Πυροσβεστικής έσπευσαν για την πλήρη αντιμετώπιση και την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (27/7) στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε όχημα.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινείτο πάνω στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Η επέμβαση των ανθρώπων της Γέφυρας Α.Ε. ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβήσει πριν επεκταθεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής για την πλήρη αντιμετώπιση του περιστατικού και την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό.

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