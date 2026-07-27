Στα χέρια των αρχών στο Ντουμπάι ο διαβόητος «Έντικ»

Ο γνωστός κακοποιός “Έντικ” συνελήφθη, όπως έγινε γνωστό σήμερα, Δευτέρα, στο Ντουμπάι. Κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από εγκληματική οργάνωση παράνομης διακίνησης τσιγάρων, αλλά και ότι είναι ηθικός αυτουργός της εκτέλεσης μελών της Greek Mafia, με την οποία βρίσκεται σε σύγκρουση εδώ και χρόνια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μαζί με τον «Έντικ» βρισκόταν και ο στενός του συνεργάτης, ο οποίος ονομάζεται Σοφιάνοφ και είναι επίσης γνώριμος των ελληνικών διωκτικών αρχών.

Ο Έντικ υποστηρίζει ότι είναι «Ρώσος πολίτης» και όχι Ουκρανός όπως γνώριζαν όλοι μέχρι σήμερα. Για τον ίδιο λόγο φέρεται να ζητάνε την έκδοσή του και οι ρωσικές αστυνομικές αρχές, οι οποίες υποστηρίζουν ότι «κινδυνεύει στην Ελλάδα και την Κύπρο» από αντιπάλους του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εδώ και μέρες υπήρχε η πληροφορία στις ελληνικές αρχές ότι ο ο Έντικ έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι. Ωστόσο, μόλις σήμερα και μάλιστα μετά από διπλωματική πίεση έγινε γνωστή στην Αθήνα η σύλληψή του.

Οι Έλληνες αστυνομικοί είχαν επικοινωνήσει με τους συναδέλφους τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υποβάλλοντας και σχετικό έγγραφο αίτημα, χωρίς να έχουν επίσημη, ούτε ανεπίσημη απάντηση.

Τελικά, τη Δευτέρα οι ελληνικές αρχές έλαβαν την επίσημη απάντηση από το Ντουμπάι, ότι συνέλαβαν τον Έντικ και τον “Λεωνίδα“, βάσει των ελληνικών ενταλμάτων σύλληψης.